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Как правильно подкормить антуриум

Чтобы антуриум хорошо рос, развивался и радовал вас прекрасным, обильным, длительным цветением, ему нужно периодически давать подкормки. Но какие и когда — расскажем чуть ниже.

Как правильно подкормить антуриум

Чтобы помочь антуриуму нарастить хорошую корневую систему, дайте ему монокалий фосфат — 1 гр. на 1 л воды. Подкармливать можно до 3-4 раз, но только подрощенное растение (которому больше года)! Такая подкормка стимулирует и активное цветение растения, поскольку фосфор и калий — это именно те элементы, которые провоцируют рост цветоносов.

Как правильно подкормить антуриум

Когда нет листовой массы у цветка, то можно дать нашатырный спирт (2 мл на 1 л воды) или любое другое азотное удобрение.

Как правильно подкормить антуриум
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Антуриумподкормка

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