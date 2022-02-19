Тайна длиной в 70 лет: квартира, которую не открывали с 1939 года

Эту квартиру не открывали с 1939 года. | Фото: subscribe.ru.
В далеком 1939 году, узнав о том, что немцы скоро займут в Париж, 23-летняя молодая женщина в спешке покинула свою квартиру в столице. Она отправилась в южном направлении, где было более безопасно. Все эти годы женщина исправно оплачивала коммунальные платежи, но обратно так и не вернулась. Когда в 2010 году, после ее смерти наследники узнали о квартире, то они были просто шокированы, едва переступив ее порог.
Солдаты вермахта в оккупированном Париже. | Фото: bredblog.com.
В 1939 году хозяйка квартиры мадам де Флориан вынуждена была уехать из Парижа в страхе за свою жизнь, т. к. городу грозил захват немецкими войсками. Она забрала с собой только самое необходимое, а квартиру заперла на ключ. После окончания Второй мировой войны женщина имела возможность вернуться обратно, но по каким-то причинам этого не сделала. 70 лет мадам де Флориан платила за аренду квартиры, но никто из родственников не знал о ней. Женщина умерла в возрасте 91 года, и только тогда родным стало известно о наследстве.
Квартира мадам де Флориан. | Фото: krasfun.ru.
Для оценки вещей, находившихся внутри апартаментов, был приглашен аукционист Оливье Шопин-Жанври. Специалист и его команда были невероятно взволнованы, т. к. понимали, что квартиру не открывали с 1939 года. Дрожащими руками Оливье Шапин-Жанври прокрутил ключ в замочной скважине, открыл дверь, и от увиденного у него перехватило дыхание.
Квартира в Париже, которую не открывали 70 лет. | Фото: subscribe.ru.
Время словно застыло в апартаментах. Мебель 1900-х годов, ставшая уже антиквариатом, столовые приборы, картины, снятые со стен. Возможно, мадам де Флориан планировала забрать их, но ей этого не удалось сделать.
Раритетный туалетный столик начала ХХ века. | Фото: subscribe.ru.
На резном туалетном столике стояло множество косметических баночек, щетки для волос, будильник. Все это покрыто слоем пыли и паутины.
Портрет Марты де Флориан. Дж. Болдини. | Фото: subscribe.ru.
Самым ценным предметом в парижской квартире оказалась картина с изображением дамы в розовом платье. Как выяснилось позже, это был портрет предыдущей хозяйки апартаментов, бабушки мадам де Флориан, Марты де Флориан. В 1880-х годах она блистала на сцене, слыла светской львицей и имела обожателей среди самых высокопоставленных лиц, включая премьер-министров и президента.
Портрет Джованни Болдини. | Фото: marketium.ru.
Портрет принадлежал кисти итальянского художника Джованни Болдини. Там же в квартире было найдено письмо от живописца с признанием в любви Марте де Флориан. Эта картина ушла с молотка за 3,4 миллиона долларов. Так она стала самым дорогим полотном художника.
Игрушечный Микки Маус и поросенок Порки. | Фото: marketium.ru.
Родственники мадам де Флориан, безусловно, остались довольны наследством, но они так и не сумели понять, почему бабушка до конца своих дней не раскрыла тайну о владении этими сокровищами.
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