Как живётся в XXI веке в последней феодальной вотчине в истории человечества

Если верить истории, то переход европейского общества от феодализма к капитализму состоялся в период XVI – XVII вв. Однако еще в начале 2000-х годов статусом настоящего феодала мог похвастать англичанин Майкл Бомонт. Примечательно, что титул – Сеньор Сарка, он унаследовал в 1974 году от своей бабушки. Вместе с феодальной властью над небольшим одноименным островком и всеми его жителями. В этом материале мы расскажем историю острова Сарк – последней феодальной вотчины в истории человечества.
Коронные владения британской монархии
Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии имеет весьма интересное административно-территориальное устройство. Кроме официальных территорий, таких как Англия, Шотландия или Уэльс, у государства есть так называемые «коронные владения». По большому счету эти земли являются персональным доменом короля (или королевы) Британии.
Остров Сарк, начало XX века / Источник: twitter.com
Недалеко от побережья европейского континента, в проливе Ла-Манш, располагаются Нормандские острова. Среди них три – Гернси, Джерси и Сарк, как раз и являются коронными владениями. При этом участки суши, окруженные морскими водами, официально не числятся в составе Соединенного королевства.
Флаг и герб острова Сарк / Источник: wikipedia.org
На острове Сарк, который имеет площадь всего 5,45 квадратных километра, в настоящее время проживает примерно 600 человек. Как и другие «коронные владения», Сарк имеет свой герб, флаг, парламент и собственную валюту (правда с ограниченным оборотом). Кроме этого коренные островитяне между собой разговаривают не на английском, а на саркском – одном из диалектов нормандского языка.
Первые сеньоры
Почти 5 веков политическая система острова Сарк была неизменно постоянной. Основой «государственного устройства» был монарший патент, который британская королева Елизавета I еще в 1565 году выдала Гельеру де Картре – именитому феодалу, жившему на соседнем острове Гернси. Своим документом Елизавета подтверждала передачу Сарка в пожизненное владение де Картре, который взамен был обязан заселить остров не менее 40 крепкими мужчинами для защиты этих земель от вездесущих корсаров.
Бухта острова Сарк / Источник: wikipedia.org
Вот так на небольшом клочке суши посреди Ла-Манша и появились первые земельные владельцы. Каждый из поселенцев получил в свою собственность участок острова, а также право быть представленным в местном «парламенте» – Chief Pleas, или «Челобитном совете». При этом основная власть на Сарке была сконцентрирована в руках Сеньора.
Сеньор острова Сарк имел право вето, которое он мог применить к любому закону, принятому советом. Также «правитель» единолично, без вынесения кандидатур на обсуждение парламентариев, назначал на должности констебля, писаря, казначея и верховного судьи. Сеньор имел право собирать со своих подданных дань – десятую часть от урожая зерновых, 1/13 часть от доходов с продажи земель, а также ежегодный «подымный налог» с каждого домохозяйства – курицу.
Замок Сеньора острова Сарк / Источник: wikimapia.org
Кроме всех этих привилегий Сеньор Сарка владел (и владеет по сей день) эксклюзивным правом держать в своем замке не только голубей, но и собак, которых можно не стерилизовать.
Дама острова Сарк
Такая «государственная система» безо всяких проблем выдержала смену нескольких правящих династий – сам остров его собственники перепродавали как минимум четырежды. Последний раз это случилось в далеком 1849 году. Тогдашний Сеньор Сарка Пьер Кэрри ле Пелли был не в состоянии оплатить все свои кредиторские задолженности. Он был вынужден отдать островные владения всего лишь за 6 тысяч фунтов Мэри Коллинз. Она была дочерью одного из кредиторов, и в последствии стала первой Дамой острова Сарк.
Остров Сарк с высоты птичьего полета / Источник: wikipedia.org
По сей день формальными правителями Сарка являются потомки Коллинз. Известнейшей из них считается Сибил Мэри Хэтэуэй (Sibyl Mary Hathaway), которая правила островом практически половину века (1927-1974 гг.). Ее еще называли «доброжелательным диктатором Сарка». Сибил Хэтэуэй усердно трудилась над имиджем острова Она позиционировала его, как туристический заповедник старины.
Одним из ее введений был мораторий на эксплуатацию на острове любых моторизированных видов транспорта, кроме сельскохозяйственных тракторов. Этот закон имеет силу и в настоящее время. Но главным достижением Сибил Мэри Хэтэуэй, как Дамы острова Сарк, являлись ее действия в период II Мировой войны.
Оккупанты в качестве гостей
Нормандские острова были единственной территорией, не оккупированной во время войны нацистами. В начале июля 1940 года к Сарку пришвартовалось моторное судно с офицерами Вермахта. Встретила прибывших Сибил Хэтэуэй. Она сообщила им, что они могут остаться на острове. По всем заклнам военного времени это было ни что иное, как оккупация, однако немецкие военные вели себя так, как будто они здесь в гостях – уважительно относились к Даме, ее подданным и порядкам острова Сарк.
Госпожа Сибил Хэтэуэй, май 1945 год / Источник: bbc.com
Согласно правилам дворянского этикета при встрече германские офицеры кланялись Сибил Хэтэуэй и целовали ей руку. Дама сумела договориться с немцами, чтобы их военный доктор лечил также и жителей Сарка.
Когда на острове начался дефицит продуктов, госпожа Хэтэуэй тайно организовала вылазку к немецким складам с провизией. Также в тайне от нацистов Дама острова вместе с несколькими подданными выращивала картофель. После отхода немцев Сибил Хэтэуэй была руководителем подразделения саперов, проводившим обезвреживание мин на острове Сарк.
Капитализм против феодализма
Размеренная и спокойная феодальная жизнь на Сарке завершилась в 1993 году. Именно тогда братья-близнецы по фамилии Беркли – лондонские миллиардеры, хозяева издания The Daily Telegraph, приобрели один из небольших островов, расположенный по соседству. Однако этой покупкой олигархи не ограничились. За несколько лет они скупили больше половины отелей и практически ¼ часть всего острова.
Миллиардеры Фредерик и Дэвид Беркли / Источник: bbc.co.uk
Несмотря на такие капиталовложения братья Беркли все же были обязаны платить дань Сеньору острова – тринадцатую часть от всех земельных сделок. Кроме того, законы Сарка запрещали объединять участки, которые выкупались. Естественно, все это шло вразрез планов миллиардеров.
Сначала Беркли предприняли попытку приобрести весь феод у тогдашнего Сеньора Майкла Бомонта. После того как феодал ответил категорическим отказом – миллиардеры принялись засыпать ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) жалобами о «недемократичной системе правления» на острове Сарк.
Суды и реформы
Судебные тяжбы сделали Сарк предметом внимания общественности Великобритании. Над островом нависла угроза полного лишения его автономии. Все эти события привели к тому, что в 2008 году «парламент» Сарка предложил реформу власти. Теперь вместо 12 «народных депутатов» и 40 землевладельцев в «Челобитный совет» должны были входить лишь избранные демократическим путем «парламентарии».
Остров Сарк / Источник: travelask.ru
Существенные изменения коснулись и налоговой системы острова. Кроме того, Сеньор острова Сарк не имел больше права накладывать свое вето на принятые в Chief Pleas законы. Со стороны это выглядело, как полная победа братьев Беркли. Однако на первых же демократических выборах в «Челобитный совет» все их выдвиженцы потерпели сокрушительное поражение.
Вместо послесловия
Впоследствии система управления острова Сарк подверглась еще одной реформе. Теперь в Chief Pleas заседали 28 «парламентариев» – 14 землевладельцев и 14 выбранных из народа. Но и это был не конец. Последние изменения во «властной вертикали» Сарка произошли в 2017 году. Тогда количество депутатов «Челобитного совета» сократили с 28 до 18 человек. Причина – нехватка кандидатов среди местного населения.
Здание «парламента» острова Сарк – Chief Pleas / Источник: sark.co.uk
После смерти Майкла Бомонта в 2016 году новым, 23-м Сеньором острова Сарк, стал называться его сын, Кристофер. Таким образом династия правителей Сарка продолжилась. Сейчас у Кристофера Бомонта есть 2 детей – старшая дочь, которую назвали в честь ее выдающейся бабушки – Сибил, и младший сын Хью. Только время покажет, кто же станет следующим «властелином» острова Сарк – Сеньор, или же Дама.
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