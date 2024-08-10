Главные ошибки ремонта в ванной комнате

В ванной комнате мы начинаем и заканчиваем свой день, поэтому при ремонте стоит учитывать множество нюансов. Рассказываем, какие именно.







Ошибки, допущенные при ремонте святая святых ─ ванной комнаты ─ могут не только свести на нет удовольствие понежиться вечером в теплой воде с шапками душистой пены, но и нанести существенный вред здоровью.

Несовпадение

Нестыковка плитки

Использование невлагостойких светильников

Закупка сантехники до получения чистовых размеров

Размещение сантехники далеко от канализационного стояка

Разбираемся, как свести риск к минимуму.Например, сантехники и смесителей. Одна из самых частых ошибок, которую совершают люди — это неправильный подбор раковины и смесителя. Чтобы удобно было мыть руки, а вода не разбрызгивалась в разные стороны? нужно выбирать смеситель определенного наклона и с достаточной длиной носика. То же самое касается и ванны: вылет смесителя должен быть достаточным, чтобы перекрывать бортик ванны. В противном случае вода будет литься не в саму ванну, а на бортик. Несовпадение может быть также в цветах сантехники: ванна может не совпадать с цветом унитаза или раковины. Чтобы избежать подобной ошибки, всю сантехнику необходимо подбирать у одного производителя и желательно из одной коллекции. Мебель (к примеру, тумба под раковину) также должна быть того же производителя. Это помогает идеально подобрать размер и стилистическое решение.Очень часто плитка на стене и на полу имеет разный формат. Это чревато тем, что шов плитки с пола не поднимается на стену, и в результате возникает асимметрия и нарушение ритма кладки. Для того, чтобы избежать подобной проблемы, необходимо добавить третий ритм: он отвлечет внимание и придаст новую геометрию всем швам. Это может быть напольный плиточный плинтус, класть который нужно не в шов с плиткой. Если он имеет аналогичный с плиткой размер, раскладку можно начинать от другой стены. Также решить проблему несовпадения швов можно, изменив напольную раскладку плитки ─ вместо линейной раскладки использовав диагональную. Это не просто избавит от проблемы со швами, но и придаст полу интересную геометрию.2/3 всех санузлов оснащены невлагостойкими светильниками. Очень часто выбирая освещение для ванной комнаты люди просто не задумываются над тем, что свет в ванной комнате должен быть специализированным. А между тем, обычный свет во влажном помещении — очень опасное предприятие. При малейшем попадании воды может произойти коротко замыкание или лампочка может просто взорваться. При выборе освещения в ванную комнату нужно обязательно смотреть на индексы влагозащищенности IP: к примеру, индекс IP44 обозначает защиту от водных брызг, а индекс IP65 ─ защиту от струи воды во всех направлениях.Еще одна ошибка, которую совершают очень часто — это покупка или заказ сантехники до выравнивания стен. Штукатурка может добавить до 3 см на каждую стену, что может привести к тому, что дорогая, купленная заранее ванна просто не влезет. Эта проблема касается не только ванны, но и душевых поддонов: если ваш душ планируется аккурат между тремя стенами, стоит быть внимательным и закупать сантехнику только после выравнивания перегородок. Упускать этот момент нельзя: углы в ванной комнате должны быть максимально близкими к прямым, иначе подрезанная в углах плитка будет неправильной формы (трапециевидной) и испортит весь эффект, которого вы хотели добиться с помощью отделки.Наконец, еще одна проблема. Неправильное размещение сантехники может привести к тому, что вода просто не будет уходить. Конечно, сейчас есть специальные насосы, которые якобы позволяют разместить сантехнику в любом месте помещения. Но не стоит заблуждаться: они очень шумны и имеют свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Лучше всего размещать сантехнику рядом со стояком ─ поверьте, это избавит вас от огромного количества проблем. Соблюдая эти несложные правила, можно избежать много ошибок, которые испортят впечатление от самого дорого ремонта.