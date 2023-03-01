Как побороть высотную болезнь

Совсем недавно мир всколыхнула печальная новость об альпинистке-вегетарианке, которая погибла от высотной болезни. К сожалению, СМИ упустили тот факт, что девушка уже успела покорить 4 вершины без особых проблем — скорее всего, вегетарианство не стало причиной ее смерти. Высотная болезнь сама по себе очень опасна: если вы собираетесь в горы, то вот, что вам следует делать в обязательном порядке.
Умная диета
Настройтесь на правильное, заточенное под восхождение питание. Больше углеводов, меньше жира. Почему? Чтобы сжечь жир и получить энергию организм тратит больше кислорода. Никакого «магического рациона» не существует: просто убедитесь, что подкидываете углеводы в свою топку, даже когда аппетит полностью отсутствует.
Спальный мешок
Высокогорье заставляет неопытных туристов проводить кучу времени в палатках и спальных мешках. Угадайте что? Это работает против естественного процесса акклиматизации. Когда вы лежите, ваше тело увеличивает приток крови к сердцу. Это, в свою очередь, увеличивает потерю жидкости через почки — грубо говоря, вы чаще ходите в туалет. Как следствие — привет, обезвоживание. Если погодные условия настолько жестоки, что находиться снаружи просто невозможно — займитесь делом. Приготовьте чай, поиграйте в карты, сделайте пару записей в журнал. Спите заранее запланированное количество времени, не больше.
Чеснок
Шерпы считают, что чеснок помогает быстрейшей акклиматизации на высоте. Кто-то собирается спорить с целой нацией, проводящей всю жизнь в горах? Безусловно, компания наевшаяся чеснока в одной палатке — не самая лучшая. Но здоровье дороже.
Свекольный сок
Недавнее исследование Норвежского университета науки и техники продемонстрировало, что нитраты в свекольном соке расслабляют кровеносные сосуды. Это может стать хорошей профилактикой высотной болезни.
Гидрация
Обезвоживание может превратить высотную болезнь в смертельную опасность. Недостаточный уровень гидрации ухудшает способность организма регулировать внутреннюю температуру и кислотность. Составьте план потребления воды и следуйте ему, даже если пить совсем не хочется.
Алкоголь
Странно, но некоторые и в самом деле тащат с собой алкоголь. Это — респираторный подавитель, способный в разы увеличить кислородное голодание организма. Кроме того, алкоголь ускоряет общую дегидрацию тела.
Сон
Упорядочивайте свой сон. Вставайте рано и шагайте столько, сколько намечено предыдущим вечером. Выше мы уже писали о том, что не стоит проводить лежа большое количество времени. Терять его на сон, когда вы собираетесь покорить гору — еще более недальновидно.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии