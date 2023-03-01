Как побороть высотную болезнь

Совсем недавно мир всколыхнула печальная новость об альпинистке-вегетарианке, которая погибла от высотной болезни. К сожалению, СМИ упустили тот факт, что девушка уже успела покорить 4 вершины без особых проблем — скорее всего, вегетарианство не стало причиной ее смерти. Высотная болезнь сама по себе очень опасна: если вы собираетесь в горы, то вот, что вам следует делать в обязательном порядке.









Умная диета

Спальный мешок

Чеснок

Свекольный сок

Гидрация

Алкоголь

Сон