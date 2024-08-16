15 самых нелепых тенденций в истории моды

Мода, мода, мода...
Ох уж эта мода! Порой ей следуют слепо даже самые серьёзные и образованные люди. В этом обзоре мы решили вспомнить о самых нелепых модных тенденциях разных лет, которые в своё время вызывали восторг, а сегодня кажутся ужасно нелепыми.
1. Хвост кита
Нелепая мода на хвост кита.
В начале 2000-х годов появились несколько интересных тенденций моды.
2. Максимальное сужение талии
Нелепая мода на максимальное сужение талии.
Казалось, что мода на максимальное сужение талии с помощью корсета осталась в далеком прошлом. Однако, благодаря знаменитостям, таким как сестры Кардашян, мода 1500-х годов вновь возвращается. Правда сегодня вместо китового уса используется в основном плотная шнуровка.
3. Бюстгальтер «пуля»
Нелепая мода на бюстгальтер «пуля».
Бюстгальтеры «пуля», которые заставляли грудь женщины выглядеть заостренной, были популярны в 1950-х годах. Мадонна заставила вспомнить об этой моде в 1990 году благодаря своему знаменитому бюстгальтеру в виде золотых конусов.
4. Подплечники для дам
Нелепая мода на подплечники для дам.
1980-е годы были десятилетием подплечников для дам. Во время повсеместного засилья этой моды развороту плеч хрупких созданий мог бы позавидовать даже штангист.
5. Кепка козырьком назад
Нелепая мода на кепку козырьком назад.
Сейчас уже неизвестно, кому первому пришла в голову идея носить кепку козырьком назад. И, что самое главное, зачем? Ведь при этом все функции козырька попросту теряются.
6. Завышение линии волос
Нелепая мода на завышение линии волос.
Ренессанс принес тенденции завышенной линии волос и отсутствие бровей у женщин. Целью было сделать лоб настолько высоким, как только возможно, поэтому женщины выщипывали брови и волосы надо лбом. Самым известным примером этого является Мона Лиза.
7. Татуировка-повязка
Нелепая мода на татуировку-повязку.
Еще до появления бойс-бендов в конце 90-х - начале 2000-х годов самыми сексуальными считались татуировки-повязки. Хотя есть много вариантов подобной тату, есть две основные ее разновидности: колючая проволока и «трайбал». Женская версия этой тату – слово на китайском или японском языке.
8. Леггинсы
Нелепая мода на леггинсы.
Леггинсы не брюки и они никогда не были, по крайней мере, если не нужно идти на занятия йогой. Однако, многие девушки одевают их повседневно.
9. Загар
Нелепая мода на загар.
Загар вошел в моду благодаря Коко Шанель, которая в 1920-х годах вернулась из отпуска с прекрасным золотисто-коричневым цветом кожи. До этого же среди женщин ценилась как можно более светлая кожа. Тем не менее, некоторые люди восприняли это слишком буквально и начали загорать до черноты.
10. Напудренные парики
Нелепая мода на напудренные парики.
Причудливые тяжелые (некоторые весили до 23 кг) напудренные парики были в моде в 1700-х годах среди мужчин и женщин в Европе, а также считались писком моды во время Французской революции. Подобный стиль был принят до 1800-х годов, а среди мужчин в некоторых местах и дольше.
11. Камуфляж
Нелепая мода на камуфляж.
Камуфляж используется не только на охоте и в армии. Это постоянный тренд для всего: от окраски грузовиков до свадебных платьев. В начале 21 века он был очень популярен среди поп-звезд, которые щеголяли в платьях с камуфляжными принтами, а то и вовсе в форме.
12. Приспущенные брюки
Нелепая мода на приспущенные брюки.
Приспущенные брюки просто ужасны. Кому понравится разглядывать чье-то нижнее белье. За популяризацию этой «моды» нужно благодарить Джастина Бибера.
13. Кринолины
Нелепая мода на кринолины.
Кринолины или фижмы были в моде во времена американской гражданской войны. Они представляли собой стальную конструкцию, как правило, покрытую тканью, которую носили под юбкой. Благодаря кринолину юбка дамы получалась до смешного огромной и колоколообразной формы. К счастью, эта дико непрактичная одежды, как правило, одевалась только по особым случаям.
14. Плиссированные джинсы
Нелепая мода на плиссированные джинсы.
Плиссированные джинсы были популярны в 80-х и 90-х годах, хотя по некоторым причинам несколько дизайнеров пытались вернуть моду на них в 2015 году. К счастью, им этого не удалось сделать.
15. Гульфик
Нелепая мода на гульфик.
Еще в 1400-х годах, еще до того, как в обиход вошли брюки, мужчины носили чулки, плотно обтягивающие ноги, и тканевые мешочки под названием гульфики, в которые помещали гениталии. В конце концов, гульфики стали более утилитарными и декоративными, а также начали использоваться, чтобы преувеличить «мужественность» человека. К счастью, они полностью исчезли во времена Елизаветы I.
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