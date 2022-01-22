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10 неожиданных вещей, которые были сделаны с использованием пива


Пиво лучше, чем вода!

Пиво лучше, чем вода!

«Губит людей не пиво, губит людей вода!», - распевал герой известной комедии. Впрочем, возможно, в его словах есть доля правды. Во всяком случае сегодня не вызывает сомнения тот факт, что многие продукты, сделанные на основе пива, пользуются заслуженной популярностью.

1. Шампунь


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Bristol-Myers еще в 1978 году выпустил шампунь Body On Tap Shampoo, который сразу же стал хитом. Он на 1/3 состоял из пива Budweiser. К сожалению, столь необычный продукт был выведен из продажи в 1982 году.

2. Соленья


Огурцы и пиве от Victory Brewing Company.

Огурцы и пиве от Victory Brewing Company.

Компания Victory Brewing Company делает уникальные соленые огурцы, замаринованные в пиве. Также в маринад входят ингредиенты, типичные для немецкой кулинарии, такие как свежий тимьян, семена укропа, кориандр, семена горчицы, черный перец, пири-пири, чили и чеснок.

3. 3-D нить


Очень прочный материал из отходов пива.

Очень прочный материал из отходов пива.

 

3D-принтеры постоянно становятся все более продвинутыми. Уже научились печатать нити из множества различных материалов, в том числе дерева, бронзы, нейлона, углеродного волокна, растворимого в воде пластика, гибкой резины и даже пива. В 2015 году одна из компаний выпустила новую высококачественную нить под названием «Buzzed», изготовленную из побочных отходов пива.

4. Сироп


Пивной сироп в разными вкусами.

Пивной сироп в разными вкусами.

Бармен из Луисвилла Расс Мередит выпустил такой необычный продукт, как пивной сироп. В настоящее время он продает такие сиропы со вкусом мокко-портер, орех пекан и бурбон стаут, а на подходе новые сорта. Теперь можно будет окунуть свои блины в пиво.

5. Конфеты


Пивные конфеты.

Пивные конфеты.

Наверняка, многие сталкивались с ситуацией, когда упорно работаешь в офисе, но при этом мечтаешь о бутылочке холодного пива. Мечты превращаются в реальность, хотя бы частично. Теперь появились конфеты Brew Candy со вкусом пива (причем разных сортов).

6. Мороженое


Пивное мороженое.

Пивное мороженое.

 

Люди, которым посчастливилось жить в штате Джорджия, теперь могут побаловать себя Frozen Pints — мороженым из пива. Причем найдется пивное мороженое по вкусу любому ценителю.

7. Зефир


Пивной зефир.

Пивной зефир.

Наверняка, многие задавались вопросом: что же делать людям, которые любят пиво и сладенькое. Ответ есть — им нужно купить зефир Wondermade, сделанный из пива и подслащенный чистой ванилью. Также есть зефир из бурбона, шампанского и виски.

8. Сыр


Пивной сыр.

Пивной сыр.

 

Пивной сыр придумали в американском ресторане, принадлежащем Джону Оллмэну еще в 1930—е годы. Сегодня уже существует множество разновидностей пивного сыра, который выпускает компания под управлением внука Джона Оллмэна.

9. Пиво, которое можно намазывать


Пиво, как масло.

Пиво, как масло.

 

Шотландская пивоваренная компания Innis & Gunn создала первое в мире пиво, которое можно намазывать на бутерброд. Marm & Ale — мармелад, сделанный из выдержанного в дубовых бочках светлого пива.

10. Попкорн


Пивной попкорн.

Пивной попкорн.

 

В 2016 году компания Lav, которая работает вместе с Carlsberg, запустила в продажу пивной попкорн. Сделано это было в рамках рекламы нового ребрендированного пива.

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10 неожиданных вещей, которые были сделаны с использованием пива

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