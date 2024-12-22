Полезное использование крышек от пластиковых бутылок

Обычно пластиковая тара имеет горлышко с резьбой и накручиваемой крышкой. Причем этот узел довольно прочный и сохраняет герметичность даже после многократного применения. Как не воспользоваться такими свойствами!



Зажим для полиэтиленовых пакетов

Мини-емкость для мелких предметов

Дозатор жидкости

Держатель для зубной щетки





Открытую сторону полиэтиленового пакета с сахаром, крупами, чистящими средствами и т.д. собираем в жгут, просовываем в горлышко с открученной пробкой, обхватываем его и равномерно распределяем пленку по кругу. Аккуратно, без лишнего усердия, закручиваем крышку. Продукт легко и надежно упакован.Для использования содержимого пакета, откручиваем крышку, высыпаем необходимое количество продукта и вновь закручиваем крышку.Строительным ножом отрезаем горлышки с крышками от двух пластиковых бутылок. Ножницами подравниваем срезы почти до кольца жесткости, оставляя лишь невысокие заплечики. Наждачной бумагой, выравниваем плоскости реза, удаляя заусенцы и бугорки.Обводим маркером на куске плотного картона наружный контур заплечиков и с запасом вырезаем его ножницами.Наносим на срез одного горлышка клей и прижимаем к нему картонный кружок, который также по контуру покрываем клеем, и закрепляем на нем второе горлышко.После высыхания клея, получившуюся емкость используем для хранения различных мелочей, причем и несовместимых, т. к. картонный кружок делит внутренний объем на две изолированные полости.Эту мини-емкость можно использовать в походах для хранения, например, спичек, т. к. она не пропускает влагу.Подставка под парафиновую свечкуГорящая свечка, оплавляясь, образует некрасивые подтеки на поверхности, которые трудно удалить.Этого можно избежать, если зажженную свечку установить в крышку от пластиковой бутылки. Остывшие подтеки легко удаляются, поэтому крышку можно использовать многократно.Удерживая плоскогубцами крышку за край, нагреваем ее снизу пламенем зажигалки, пока пластик не размягчится.Затем, не мешкая, устанавливаем сверху по центру зубочистку и пытаемся, как бы, проткнуть размякший пластик.Удерживаем зубочистку в крайнем положении, пока удлиненный и полый внутри носик не затвердеет. Затем ножницами отрезаем кончик носика так, чтобы полость внутри получила выход наружу.Накручиваем модифицированную крышку на бутылку с водой и слегка сдавливаем, в результате жидкость будет вытекать из нее экономно тонкой струйкой.На диаметрально противоположных сторонах крышки из-под пластиковой бутылки выполняем строительным ножом продольные вырезы шириной, достаточной для удержания ручки. Также удаляем части кругового ребра жесткости в направлении вырезов.Приклеиваем модифицированную крышку донцем к стенке так, чтобы вырезы располагались вертикально. Устанавливаем в них ручку щетки щетинками вверх.