Ультраранние сорта огурцов для выращивания в теплице и открытом грунте

Начало января — время, когда нужно уделить особое внимание выбору сортов и гибридов огурцов для дальнейшего выращивания в теплице и в открытом грунте. Чтобы урожай был на зависть соседям, обратите внимание на эти 5 отличных сортов и гибридов ультраранних огурцов.



Данные сорта и гибриды ультраранних огурцов обладают целым рядом преимуществ:



не нуждаются в дополнительном освещении после высадки в теплицу;



имеют короткий вегетационный период — около 40 дней с момента посадки рассады на постоянное место до начала плодоношения;



отличаются высокой урожайностью — не менее 20 кг с каждого кв.м площади посадки.



Arktika F1

Kybria F1

Kaprikorn F1

Amur F1

Ecol F1

Arktika F1 — огурцы корнишонного типа. Размер плодов 10-11 см, масса — 100 — 120 гр. От момента всходов до начала плодоношения проходит 35-40 дней. В каждом междоузлие одновременно созревает 2-3 огурца, а с одного квадратного метра посадок можно собрать целых 2 ведра огурцов.Данный гибрид можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице.Arktika F1 нуждается в регулярных подкормках минеральными удобрениями с содержанием калия и азота, а также в подкормках по листу удобрениями, содержащими бор и кальций. Огурец Arktika F1 нуждается в подвязке и в формировании в 1 стебель.Для выращивания в теплице семена на рассаду следует высеивать уже во второй половине февраля. Гибрид имеет очень хороший иммунитет и не нуждается в химических обработках.Гибрид, который идеально подходит для выращивания в северных регионах нашей страны так как приспособлен к росту даже без большого количества солнечного света.Размер плодов — 10 — 11 см. На каждой огурцовой лиане формируется до 20-25 огурцов, а при благоприятных условиях, с одного квадратного метра получится собрать порядка 20 кг огурцов. Огурцы требуют опоры, выращиваются в 1 стебель. Высота лианы достигает 2,4 м. Через 40 дней после высадки рассады на постоянное место можно получить первый урожай.Огурцы Kybria F1 хорошо приспосабливаются к перепадам температур. Оптимальное время посева рассады — апрель (при условии, что огурцы будут выращиваться в неотапливаемой теплице).Kybria F1 нуждается в интенсивных подкормках органическими и минеральными удобрениями.Вегетационный период данного гибрида составляет 32 — 35 дней. В каждом узле формируется до 5 плодов размером 12 — 14 см и весом 120 — 140 гр.Данный гибрид выращивается на шпалерах в парниках или в открытом грунте. Kaprikorn F1 хорошо переносит жару, является стрессоустойчивым.Гибрид нуждается в регулярных калиевых подкормках и в умеренном поливе.Гибрид подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплице. Вегетационный период составляет 40-43 дня.В каждом узле формируется 8-10 плодов размером 6 — 12 см. С каждого квадратного метра площади посадки можно собрать 25 — 28 кг огурцов.Гибрид устойчив к жаре, недостатку влаги, обладает отличным иммунитетом.Огурцы корнишонного типа. В каждом узле формируется от 5 до 8 плодов. С каждого квадратного метра посадки можно собрать до 20 кг огурцов.В неотапливаемую теплицу можно высаживать рассаду в возрасте 20-25 дней, при условии что почва прогрелась до 14-15 градусов (приблизительно начало мая).Чтобы урожай был стабильным и высоким Ecol F1 нуждаются в частом поливе с добавлением навоза (1 литр навоза на 10 литров воды). Один раз в 10 дней необходимо вносить подкормки, содержащие азот и калий.