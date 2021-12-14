Десятка комедий о свадьбах

Ох уж эта свадьба! Свадебная церемония – для многих долгожданное и волнительное событие, которое нередко сопровождаются многочисленными сюрпризами и не всегда позитивными. В этом обзоре «десятка» фильмов, глядя которые окунаешься в настоящую свадебную лихорадку, переживаешь все свадебные перипетии и надеешься на счастливый хэппи-энд, который по законам жанра обязательно случится.









1. «Четыре свадьбы и одни похороны»

2. «Свадьба лучшего друга»

3. «Женитьба Бальзаминова»

4. «Сбежавшая невеста»

5. «Свадебный переполох»

6. «Жених напрокат»

7. «Как выйти замуж за три дня»

8. «Мамма MIA!»

9. «Война невест»

10. «Немножко женаты»