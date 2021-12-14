Десятка комедий о свадьбах

Ох уж эта свадьба! Свадебная церемония – для многих долгожданное и волнительное событие, которое нередко сопровождаются многочисленными сюрпризами и не всегда позитивными. В этом обзоре «десятка» фильмов, глядя которые окунаешься в настоящую свадебную лихорадку, переживаешь все свадебные перипетии и надеешься на счастливый хэппи-энд, который по законам жанра обязательно случится.
1. «Четыре свадьбы и одни похороны»
режиссер Майк Ньюэлл, 1993 год
А вот эта британская комедия исследовала не одну, а сразу четыре свадебные церемонии. История двух влюбленных – британца Чарльза и американки Кэрри, во многом забавна и поучительна. Их путь к совместному счастью не устлан розами. Им приходится пройти через горнило различных испытаний, в том числе и романтического характера. Совершая и исправляя ошибки, они продвигаются на пути друг другу. Смогу ли осознать наши герои, что не могут они жить друг без друга? По крайней мере, у зрителя есть два кинематографических часа, чтобы понять это.
2. «Свадьба лучшего друга»
режиссер П. Дж. Хоган, 1997 год
Эта забавная комедийная история дает немало пищи для размышлений. Судите сами. Майкла и Джули еще со студенческой скамьи связывали романтические отношения, но как-то они дали друг другу обещание, что обязательно поженятся, если за десять лет не найдут для себя другую половинку. И Майкл таки встретил девушку.
И уже их свадьба не за горами, но вот Джули то против. Оказывается, нет большего препятствия для бракосочетания, чем влюбленная подруга жениха. Зритель по достоинству оценить целую вереницу забавных моментов и самозабвенную игру двух голливудских красавиц – Джулии Робертс и Камерон Диас.
3. «Женитьба Бальзаминова»
режиссер Константин Воинов, 1964 год
Эта лента, поставленная по пьесам А.Н.Островского, уже более полувека радует зрителей искрометной игрой Георгия Вицина, воплотившего на экране главного персонажа. Его герой, живущий под чутким оком матушки, находится в постоянном поиске богатой невесты. Кандидаток у него много, да только он им ничего даже теоретически не может предложить. И все равно от потенциальных невест отбоя нет, ведь каждой из них хочется у жизни ухватить маленький кусочек счастья.
4. «Сбежавшая невеста»
режиссер Гарри Маршалл, 1999 год
И вновь лента с неподражаемой Джулией Робертс в роли Мэгги. На это раз ей в «пару» выделен давнишний партнер по съемочной площадке Ричард Гир. Персонаж Джулии – своеобразная молодая особа. Она четыре раза шествовала к алтарю и столько же раз сбегала со свадебной церемонии. За ней прочно закрепился титул «свадебной бегуньи». Способен ли кто-нибудь снять с красавицы это проклятие и водрузить заветное кольцо на ее палец? Такая интрига, безусловно, заинтересует зрительскую аудиторию.
5. «Свадебный переполох»
режиссер Адам Шенкман, 2001 год
Героиня этой комедии Мэри (Дженнифер Лопез) о свадьбе знает все до мельчайших подробностей. А иначе нельзя, поскольку она – устроитель свадебных торжеств. Она готова подарить всем влюбленным незабываемое торжество, а вот для устройства собственной личной жизни у нее нет ни сил, ни времени.
И так бы печально продолжалась у нее жизнь, пока ей на пути не повстречался милый парень Стив (Мэттью МакКонахи). Да вот загвоздка – у него скоро свадьба, а его избранница – очень обеспеченная клиентка Мэри, способная в один момент разрушить впечатляющую карьеру девушки. Вывод напрашивается один –»свадебного переполоха» не избежать!
6. «Жених напрокат»
режиссер Клер Килнер, 2005 год
У Кэт нет выбора. Она обязана присутствовать на свадьбе своей сестры, иначе ее родные просто ее не поймут. Но есть маленькая загвоздка – она не в восторге от предстоящей встречи со своим бывшим бойфрендом. Что делать? Она принимает нетривиальное решение – заказывает для себя обаятельного молодого человека в эскорт-службе. Кажется, выход найден, но ведь в такого сопровождающего можно и просто влюбиться. Что ждет Кэт? Смотрим романтичную картину и следим за развитием событий.
7. «Как выйти замуж за три дня»
режиссер Ананд Такер, 2010 год
У англоязычных народов есть славная традиция. 29 февраля любая девушка может сделать предложение молодому человеку и тот не вправе отказаться. Эта любовная история на фоне потрясающих пейзажей Ирландии попробует обыграть подобную ситуацию. Картина избавлена от привычного примитивизма, свойственного жанру мелодрамы. Она ставить немало важных вопросов зрителю. Что стоит особо ценить в жизни? Как распознать и сберечь настоящую любовь? Одним словом – легкая и комфортная лента.
8. «Мамма MIA!»
режиссер Филлида Ллойд, 2008 год
Юная красавица на свою свадьбу приглашает сразу трех своих потенциальных папаш, поскольку ее мать – женщина весьма любвеобильная. Ее прошлое можно назвать периодом большой и чистой любви со многими неизвестными. И вот они все собираются на торжественное мероприятие и веселятся на славу. Они шумят, танцуют и поют, бесконечно клянутся и признаются в любви. И все это происходит под любимые шлягеры культовой четверки «»ABBA». Любители мюзиклов и комедий по достоинству оценят данную ленту.
9. «Война невест»
режиссер Гари Виник, 2009 год
Две неразлучные подруги с самого детства мечтают о грандиозной свадьбе. Они разные внешне и по характеру, но от своей затеи не хотят отказываться. И все это постепенное трансформируется в жесткое противостояние – за грандиозную церемонию, за лучший свадебный наряд, за известного тамаду.
Они думают, прежде всего, за внешнюю «обертку» мероприятия, не задумываясь за его внутреннее содержание. Немудрено, что свадьба превращается в своеобразную ярмарку, где тон задает тщеславие и жажда обойти в споре соперницу любой ценой. Следим за сводками с «фронтовых полей» и понимаем, что все-таки при желании можно найти предпосылки для искренней женской дружбы.
10. «Немножко женаты»
режиссер Николас Столлер, 2012 год
Каждая невеста старается превратить свою предстоящую свадьбу в неординарное и незабываемое событие. При этом скрупулезно продумывается каждая деталь и любая мелочь, будь то список гостей или габариты свадебного торта. А если дорожка от предложения жениха до самой свадьбы усыпана многими препятствиями?
Данная комедия расскажет удивительную историю двух влюбленных сердец, для которых свадьба становится несбыточной мечтой. Этому событию все что-то постоянное мешает – от босса невесты до родственников пожилого возраста, которые почему-то уходят в мир иной в «не самый лучший» момент. И кажется, что герои ленты бесконечно будут прибывать в статусе «немножко женатых».
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