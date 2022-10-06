На что жалуются массажисты

Для простых смертных поход на массаж — это час чистого наслаждения и отдыха, но для массажиста это время проходит совсем иначе. Лицензированный массажист из Шотландии с 12-летним опытом работы и своей клиникой рассказал изданию Buzzfeed, как его коллеги относятся к физическим недостаткам клиентов, почему их не стоит просить о «продолжении» и как себя вести на сеансе.
1. Нет, мы не оказываем сексуальные услуги. Перестаньте спрашивать.
Так называемые массажные салоны массируют в основном гениталии, а от дурной славы страдают настоящие массажисты. Нам постоянно приходится иметь дело с парнями, которые после сеанса рассчитывают на что-то большее. Если они просят о «хэппи-энде», мы указываем им на дверь.
2. Но иногда клиенты все равно распускают руки.
Хотя мы предельно ясно все объясняем клиентам, некоторые все равно решают попытать удачи. Слишком часто случается, что нас трогают, мастурбируют перед нами или предлагают еще что-нибудь, но мы можем добавить человека в черный список и указать там, что именно пошло не так.
3. Нам наплевать на волосатые ноги.
Женщины часто извиняются за небритые ноги или подмышки, но нас это не беспокоит. Мы видим так много тел, что относимся к этому легко. Мы видим волосы, целлюлит, шрамы, шишки и родинки, но не обращаем на них внимания.
4. Пожалуйста, не стесняйтесь своего веса.
Можно встретить такие откровения: «Когда начинаю думать о массаже, всегда неловко от того, что кому-то придется разминать мой жир. Фу».
Каждый человек для нас — скопление мышц и уплотнений, над которыми нам нужно поработать. Мы вас не судим, мы просто хотим, чтобы ваше тело чувствовало себя как можно лучше.
5. Воспаления нас тоже не беспокоят.
Многие отменяют сеансы, если у них есть высыпания на спине, но в этом необходимости. Если вся спина болит, то вам будет некомфортно, но если это обычный прыщ, мы можем сделать успокаивающий массаж с маслом чайного дерева или лаванды.
6. Люди думают, что у нас очень простая работа, но это не так.
У нас серьезные требования к физической подготовке, особенно если работать в спа-салоне или еще где-то, где клиенты приходят один за другим. Вы бы смогли 10 часов подряд провести на ногах и все это время делать тяжелые упражнения для рук? Не думаю.
7. Жаль, что мы не можем массировать сами себя.
Спина, запястья и плечи на этой работе так напрягаются, что многим из нас в итоге приходится идти в клинику спортивной травматологии, а некоторые зарабатывают артрит. Есть масса случаев, когда массажисты на работе вывихнули себе большие пальцы или плечи, хотя это и звучит безумно.
8. Работа порой изматывает эмоционально.
Некоторые во время сеанса болтают без умолку и часто рассказывают нам все о своей жизни. А мы не можем не слушать. Мы всегда сочувствуем и даем советы, но у клиентов бывают тяжелые проблемы, а решить их мы не можем.
9. Многие клиенты не очень хорошо пахнут.
Мы понимаем, что у вас может что-нибудь заболеть после пробежки, но, пожалуйста, перед массажем хотя бы примите душ. Или хотя бы протрите самые потные места влажной салфеткой. Нам совсем не хочется прикасаться к грязной или жирной коже.
10. Люди постоянно пускают газы.
Обычно это просто значит, что они расслаблены. Ничего страшного, если сделать это тихо и всего пару раз, но весь сеанс громко пердеть совсем некруто. Комнаты для массажа довольно малы и не всегда хорошо проветриваются.
11. Клиенты стонут и мычат. Да, это неловко.
Друзья, мы понимаем, что мы прекрасны и хорошо делаем свое дело, но не стоит издавать слишком громкие сексуальные звуки, пока мы заняты работой. Мы же не приходим к вам в офис и не изображаем оргазм, пока вы сводите дебет с кредитом.
12. Еще всегда находятся те, кто «забыл дома» кошелек.
Иногда мужчины свирепеют и отказываются платить, если их не ублажили сексуально: они думали, что отдадут деньги именно за это. Извините, в таком случае мы вызовем полицию и расскажем, что вы у нас вымогали.
13. Нам нужно следить, чтобы ногти были суперкороткими.
Поцарапать клиента — это страшная оплошность. Мы всегда жуем жвачку, чтобы у нас не пахло изо рта, и несколько раз в день пользуемся дезодорантом. Если от нас пахнет хоть немного, люди начинают жаловаться, поэтому мы всегда до скрипа вымыты и ухоженны.
14. Небольшой порез на руке может испортить нам целую неделю.
Руки — наш рабочий инструмент, поэтому ранки и царапины на них постоянно раздражаются. К тому же от масел, которые мы используем, они адски болят. Это совсем не весело.
15. Нашу работу не назовешь стабильной и надежной.
Массажисты не получают много денег, особенно после финансовых кризисов, когда зарплаты пошли на спадe. Люди относятся к массажу как к способу себя побаловать, и часто это первое удовольствие, от которого они отказываются ради экономии.
16. Если вам что-то не нравится — просто скажите.
«Только что с болезненного массажа» (скриншот чьей-то «истории» в инстаграме или снэпчате).
Очень многие пациенты молчат как рыбы, даже если им что-то нужно или больно. А потом, в конце сеанса, мы спрашиваем, все ли понравилось, и они говорят «нет». Мы не экстрасенсы, нам нужна обратная связь.
17. Друзья вечно выпрашивают у нас бесплатный массаж.
Они не могут просто взять и прямо попросить — вместо этого говорят что-нибудь вроде «Ох, у меня сегодня так болит шея» и смотрят на нас с надеждой. Ребят, вы любите бесплатно работать в выходные? Мы тоже не любим, поэтому просто возьмите и сходите в спа.
18. На стирку у нас уходит слишком много времени.
«Худшая часть моей работы — стирка».
Конечно, нас не этому учили три года, но каждому клиенту мы должны предоставить свежие простыни и полотенца.
19. Иногда именно мы замечаем у клиентов серьезные проблемы со здоровьем.
Часто бывает, что клиенты приходят от врачей, которые проигнорировали их жалобы и предложили «научиться расслабляться», а мы чувствуем неладное. Боль в спине может означать болезнь легких или даже рак. Если у нас есть хоть какие-то подозрения, мы всегда настаиваем на том, чтобы люди снова отправились к врачу.
20. Нас бесят люди, которые не способны расслабиться и лежать смирно.
Вам не нужно «помогать» массажисту: двигаться, поднимать руки и ноги или ерзать по столу. Это нас только отвлекает и дает понять, что вы не расслаблены. Прекращайте.
В конце дня мы все равно понимаем, что любим свою работу.
Нам нравится помогать людям расслабляться, работать над собой, избавляться от боли и повышать качество жизни. Но мы все равно будем благодарны, если вы не будете доставать член.
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