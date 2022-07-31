Как починить вязаные вещи

Дырка на вязаной вещи — явление вполне повсеместное. Узнайте один потрясающий способ поднятия петель, который позволит закрыть дырку довольно больших размеров совершенно незаметно! В МК используется контрастная нитка на вязаной вещи специально, чтобы продемонстрировать технику более наглядно.







Вставьте пряжу одного тона с вязаной вещью в иглу. Тупым концом вперёд проденьте иглу от самой правой дорожки до самой левой, которые «обрамляют» дырку на вещи. Используется тупой конец иглы, чтобы острым случайно не задеть пряжу в вязании и не сделать ещё большую дырку.







При этом слева оставляйте немного пряжи в каждом ряду. Продевайте иглу туда-сюда, справа-налево, пока не заштопаете всю дырку. Не забывайте оставлять «петельки» — свободную, дополнительную пряжу справа. Она понадобится в дальнейшем вязании-зашивании. Придерживайте её пальцем, чтобы случайно не затянуть.







Нитку выведите вверх в вязание. Теперь возьмите крючок для поднятия петель (можно воспользоваться и обычным, маленьким крючком, но будет менее удобно). Вставьте крючок в нижнее звено, где начинается дырка, подцепите вдетую пряжу в ряду и протяните через нижнюю петлю.







Сделайте так по всей длине дырки, связав, таким образом, дорожку.

Уберите крючок. В последнюю петлю вставьте иглу, затяните. Выведите иглу вверх в вязание, в одну из петель, а затем верните в последнюю, сделанную вами петлю в дорожке. Пока что отложите иглу, но не убирайте.Вновь возьмите крючок. Точно так же, как и в примере с первой дорожкой, проденьте крючок в нижнюю петлю в вязаной вещи, подцепите новую пряжу, провяжите дорожку вверх — поднимите петли.Как видите, таким способом получается закрыть широкую дорожку. Петельки сбоку, которые вы оставляли, теперь затягиваются внутрь вязания. Таким образом, вы провязали две дорожки одновременно. Можно сделать и больше: в зависимости от того, насколько широкая дырка в вязании — оставляйте более длинные петельки сбоку.Точно так же в конце уберите крючок, в последнюю петлю проденьте иглу, затяните, верните иглу вверх в вязание, потом — в последнюю петлю. Затем спрячьте пряжу в вязании и обрежьте кончик.Вот как выглядит готовая работа: всё аккуратно и крепко зашито! Почините все вязаные вещи без хлопот.