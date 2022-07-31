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Как починить вязаные вещи

Дырка на вязаной вещи — явление вполне повсеместное. Узнайте один потрясающий способ поднятия петель, который позволит закрыть дырку довольно больших размеров совершенно незаметно! В МК используется контрастная нитка на вязаной вещи специально, чтобы продемонстрировать технику более наглядно.

Как починить вязаные вещи

Вставьте пряжу одного тона с вязаной вещью в иглу. Тупым концом вперёд проденьте иглу от самой правой дорожки до самой левой, которые «обрамляют» дырку на вещи. Используется тупой конец иглы, чтобы острым случайно не задеть пряжу в вязании и не сделать ещё большую дырку.

Как починить вязаные вещи

При этом слева оставляйте немного пряжи в каждом ряду. Продевайте иглу туда-сюда, справа-налево, пока не заштопаете всю дырку. Не забывайте оставлять «петельки» — свободную, дополнительную пряжу справа. Она понадобится в дальнейшем вязании-зашивании. Придерживайте её пальцем, чтобы случайно не затянуть.

Как починить вязаные вещи

Нитку выведите вверх в вязание. Теперь возьмите крючок для поднятия петель (можно воспользоваться и обычным, маленьким крючком, но будет менее удобно). Вставьте крючок в нижнее звено, где начинается дырка, подцепите вдетую пряжу в ряду и протяните через нижнюю петлю.

Как починить вязаные вещи

Сделайте так по всей длине дырки, связав, таким образом, дорожку.



Как починить вязаные вещи

Уберите крючок. В последнюю петлю вставьте иглу, затяните. Выведите иглу вверх в вязание, в одну из петель, а затем верните в последнюю, сделанную вами петлю в дорожке. Пока что отложите иглу, но не убирайте.

Как починить вязаные вещи

Вновь возьмите крючок. Точно так же, как и в примере с первой дорожкой, проденьте крючок в нижнюю петлю в вязаной вещи, подцепите новую пряжу, провяжите дорожку вверх — поднимите петли.

Как починить вязаные вещи

Как видите, таким способом получается закрыть широкую дорожку. Петельки сбоку, которые вы оставляли, теперь затягиваются внутрь вязания. Таким образом, вы провязали две дорожки одновременно. Можно сделать и больше: в зависимости от того, насколько широкая дырка в вязании — оставляйте более длинные петельки сбоку.

Как починить вязаные вещи

Точно так же в конце уберите крючок, в последнюю петлю проденьте иглу, затяните, верните иглу вверх в вязание, потом — в последнюю петлю. Затем спрячьте пряжу в вязании и обрежьте кончик.

Как починить вязаные вещи

Вот как выглядит готовая работа: всё аккуратно и крепко зашито! Почините все вязаные вещи без хлопот.

Как починить вязаные вещи
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