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  • Murad Saparov
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Замечательный трюк, который поможет очистить утюг за несколько минут без премудростей

Замечательный трюк, который поможет очистить утюг за несколько минут без премудростей

Почистить утюг можно вообще без каких-либо хлопот и специальных чистящих средств. Всего одно аптечное средство и пара минут вашего времени, и утюг засверкает чистотой — проверено!

Замечательный трюк, который поможет очистить утюг за несколько минут без премудростей

Для чистки утюга, прежде всего, включите его в розетку, выберите режим без пара. Затем возьмите таблетку аспирина или парацетамола (лучше всего последнюю). Чтобы было удобнее работать и случайно не обжечься, возьмите таблетку в пинцет.

Замечательный трюк, который поможет очистить утюг за несколько минут без премудростей

Теперь просто протрите нагар таблеткой, пока работает утюг. Грязь буквально «растает» на глазах!

Замечательный трюк, который поможет очистить утюг за несколько минут без премудростей

Останется только начисто и насухо вытереть тряпкой и выключить утюг. Проверьте этот трюк — он и правда работает!

Замечательный трюк, который поможет очистить утюг за несколько минут без премудростей

 

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