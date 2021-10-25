Реактивный поезд СВЛ: как Советский Союз пытался «обогнать» США на железной дороге

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В 1960-е годы руководство советской железной дороги заинтересовалась перспективами развития сверхбыстрых составов. Уже в начале следующего десятилетия специально для изучения этого вопроса появится первый советский реактивный поезд





В 1960-е годы руководство советской железной дороги заинтересовалась перспективами развития сверхбыстрых составов. Уже в начале следующего десятилетия специально для изучения этого вопроса появится первый советский реактивный поезд . Жаль, что амбициозный проект фактически закончился ничем.

Идея создания вагона появилась в 1960-е годы. |Фото: цжд.рф.

Подобные опыты как раз проводились в США. |Фото: globalsecurity.org.

|Фото: 12mm.ru. Скоростной вагон использовали в опытах.|Фото: 12mm.ru.

По завершению программы поезд просто бросили. |Фото: yandex.com.

Превратить вагон в ресторан так и не смогли. |Фото: youtube.com.