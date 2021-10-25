Реактивный поезд СВЛ: как Советский Союз пытался «обогнать» США на железной дороге

В 1960-е годы руководство советской железной дороги заинтересовалась перспективами развития сверхбыстрых составов. Уже в начале следующего десятилетия специально для изучения этого вопроса появится первый советский реактивный поезд. Жаль, что амбициозный проект фактически закончился ничем.
Идея создания вагона появилась в 1960-е годы. |Фото: цжд.рф.
В Советском Союзе уделялось огромное внимание перспективам использования реактивных двигателей на традиционных видах транспорта. Само собой, реализовать подобный проект было совсем не просто, тем более, что мировой опыт в этой области уже был и подтверждал сложность реализации таких инициатив.
Подобные опыты как раз проводились в США. |Фото: globalsecurity.org.
Еще в 1960-е годы в США прошел испытания вагон с реактивной тягой M-497. В Советском Союзе решили повторить заморский опыт на свой лад. Так родился проект СВЛ или «Скоростной вагон-лаборатория».
Необходимость создания такого поезда назрела еще и потому, что промышленники хотели подробнее исследовать перспективы развития высокоскоростного железнодорожного транспорта. В частности их интересовало поведение системы «колесо-рельс» при движении на сверхбольшой скорости.
Скоростной вагон использовали в опытах. |Фото: 12mm.ru.
Первоначально инженеры хотели поставить на поезд двигатель от самолета МиГ-25, однако этой идеи отказались в пользу агрегата АИ-25 от самолета Як-40, в первую очередь потому, что такая установка имела намного больший ресурс работы. В качестве основы для поезда взяли моторный вагон ЭР22. Поначалу работы велись на Рижском вагоностроительном заводе, после чего СВЛ перегнали на Калининградский вагоностроительный завод. Полностью готов поезд был уже в 1970 году.
По завершению программы поезд просто бросили. |Фото: yandex.com.
В период с 1971 по 1975 СВЛ активно участвовал в экспериментах. Гоняли поезд по магистральному участку между станциями Новомосковск и Днепродзержинск, которые лежат на Приднепровской железной дороге. Уже в 1972 году ученым и инженерам удалось поставить рекорд скорости движения поезда для колеи 1520 мм – 250 км/ч. Также опыты подтвердили, что критическим показателем скорости станут 360 км/ч.
Превратить вагон в ресторан так и не смогли. |Фото: youtube.com.
Закончился проект в 1974 году. На рельсы вышел новый рижский состав ЭР200. Надобность в прожорливом и устаревающем СВЛ отпала. Экспериментальный поезд вернули заводу-изготовителю. Там машина на протяжении 10 лет стояла в тупике и ветшала, пока представители предприятия не предложили превратить советскую легенду в кафе. Поначалу все шло неплохо, и кафе из СВЛ было почти сделано, однако потом идея «заглохла», и поезд снова стал никому не нужен.
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