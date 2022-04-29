Готовим с фантазией: рецепты привычных блюд в виде рулетов
Бутерброд – это хорошо, но бутерброд в виде рулета – еще лучше. Предлагаем оригинальные рецепты вполне привычных закусок и десертов, которые можно закрутить в рулеты и поразить всех в самое сердце своими талантами.
Сэндвич с сыром в виде рулета, приготовленный на гриле
Сэндвич с сыром в виде рулета, приготовленный на гриле
Ингредиенты (на 2 порции):
4 ломтика хлеба для тостов
4 тоненьких кусочка твердого сыра
1 ст. л. сливочного масла
кетчуп
Как приготовить
1. У ломтиков хлеба удаляем корочку. С помощью скалки немного раскатываем ломтики. (Это позволит хлебу стать более податливым при формировании рулетов). На каждый ломтик хлеба кладём кусочек сыра и скручиваем тугой рулет. Кладём швом вниз, чтобы форма рулета не изменилась. С помощью кисточки для теста или ножа обильно смазываем рулеты маслом.
2. Разогреваем сковороду на среднем огне в течение 5 минут. Аккуратно перекладываем рулеты на сковороду швом вниз и обжариваем с четырех сторон по 1-1,5 минуты до образования золотистой корочки. Если рулет будет раскручиваться и терять форму, нужно придерживать щипцами.
3. Подаём рулеты с кетчупом.
Простые рулеты с корицей
Простые рулеты с корицей
Ингредиенты (на 8 порций):
Для рулетов с корицей:
2 ст. л. сливочного масла, растопить
0,5 ст. и 2 ст. л. сахара
1 ч. л. корицы
1 упаковка слоёного теста для рогаликов
Глазурь
2 ст. л. сливочного масла комнатной температуры
2 ст. л. сливочного сыра, комнатной температуры
0,5 лимона, выдавить сок
0,5 ч. л. ванильного сахара
0,5 ст. сахарной пудры
Как приготовить
1. Чтобы приготовить рулеты, необходимо разогреть духовку до 180 градусов. Смазываем противень сливочным маслом. В миске соединяем сахар и корицу.
2. Раскатываем тесто аккуратно, чтобы не порвать. Смазываем его сливочным маслом, до краёв не доходим на 2 см. Покрываем тесто равномерным слоем сахара с корицей, оставляя края чистыми.
3. Сворачиваем тесто в рулет. Разрезаем его на кусочки толщиной 1,5 см и с помощью лопатки переносим на противень. Выпекаем 20-25 минут или до золотистого цвета.
4. Пока рулетики выпекаются, соединяем масло и сливочный сыр, добавляем лимонный сок, ванильный сахар и сахарную пудру и смешиваем до однородной массы. Смазываем каждый рулет глазурью.
Рулеты с моцареллой и куриным мясом
Рулеты с моцареллой и куриным мясом
Ингредиенты (на 8 порций):
8 куриных грудок без шкуры и костей
1 ст. панировочных сухарей
6 ст. л. тертого сыра, разделить на порции
140 г листьев шпината
1 зубчик чеснока, измельчить,
оливковое масло
0,5 ст. рикотты
2 яйца, отделить белки и желтки
100 г моцареллы, нарезать тонкими слайсами
1 ст. томатного соуса
базилик для украшения
Как приготовить
1. Отбиваем куриную грудку, чтобы площадь кусочка увеличилась, и чтобы мясо быстро приготовилось в духовке. Смешиваем в мисочке панировочные сухари и тертый сыр и отставляем в сторону.
2. Нарезаем шпинат и бланшируем его вместе с чесноком на оливковом масле 2-3 минуты. Смешиваем шпинат с рикоттой, тёртым сыром и 2-3 столовыми ложками яичного белка. Оставшиеся белки отставляем в сторону.
3. Смазываем противень с высокими стенками оливковым маслом и разогреваем духовку до 220 градусов. Кладём один кусочек отбитого куриного мяса на рабочую поверхность. Сверху в центр отбивной выкладываем ложку начинки и сворачиваем в рулет. Обмакиваем рулет в яйцо, а затем в панировочные сухари. Выкладываем на противень швом вниз. Повторяем все то же самое с другими кусочками курицы. Запекаем в духовке 25 минут.
4. Через 25 минут рулеты должны быть белыми внутри и румяными снаружи. Смазываем рулеты томатным соусом (лучше домашним) и накрываем ломтиками моцареллы. Запекаем ещё 3-5 минут, пока сыр не расплатится. Подаём со свежим базиликом.
Спиральки с ветчиной и сыром
Спиральки с ветчиной и сыром
Ингредиенты (на 15 – 20 спиральных колец):
мука для обсыпки
1 лист слоеного теста
3 ч. л. с горкой дижонской горчицы
9 ломтиков ветчины
Молотый кайенский перец
соль и перец по вкусу
Этапы приготовления:
1. На обсыпанную мукой поверхность кладем тесто и раскатываем его так, чтобы получился лист шириной 40 см.
2. Смазываем раскатанное тесто горчицей, края оставляем чистыми со всех сторон.
3. Сверху выкладываем кусочки ветчины и посыпаем тертым сыром. Солим и перчим по вкусу.
4. Аккуратно сворачиваем тесто в тугой рулет так, чтобы начинка не выпадала.
5. Оборачиваем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на 1 день.
6. Разогреваем духовку до 200 градусов. Застилаем противень бумагой для выпечки или смазываем маслом.
7. Снимаем пленку с охлаждённого рулета и режим его на кружочки толщиной 0,5 см. Перекладываем их на противень.
8. Выпекаем 25-30 минут до золотистой корочки. Приятного аппетита.
Рулеты из цуккини на гриле
Рулеты из цуккини на гриле
Ингредиенты (на 24 шт.)
3 среднего размера цуккини, нарезать на длинные тонкие слайсы
24 шт боккончини (небольшие шарики моцареллы)
12 помидоров черри, разрезать напополам
оливковое масло
соль и перец по вкусу
Как приготовить
1. Разогреваем гриль до 200 градусов на среднем огне.
2. Берем 1 листочек базилика, половинку помидора черри и шарик боккончини. Все это выкладываем на ломтик цуккини.
3. Сворачиваем в рулет, чтобы начинка осталась внутри.
4. Повторяем то же самое с оставшимися ингредиентами. Солим и перчим.
5. Обжариваем рулетики на гриле с добавлением оливкового масла до мягкости (1-2 минуты с разных сторон)
Рулеты с клубникой, шоколадной пастой и тостами
Рулеты с клубникой, шоколадной пастой и тостами
Ингредиенты (на 6 рулетиков)
6 ломтиков хлеба для тостов, срезаем корочку
клубника, нарезаем
5 ст. л. нутеллы
¼ ст. сахарной пудры
1 ст. л. сливочного масла
Яичная смесь:
1 яйцо
2 ст. л. молока (или нежирных сливок)
щепотка соли
Как приготовить
1. Смешиваем все ингредиенты для яичной смеси в миске, которая по размеру подойдет для обмакивания в ней рулетов.
2. Скалкой немного проходимся по тостам, чтобы они стали более податливыми для скручивания в рулеты.
3. Смазываем каждый тост нутеллой, выкладываем клубнику и сворачиваем в рулеты так, чтобы шов оказался снизу.
4. Разогреваем масло в сковороде на среднем огне.
5. Обмакиваем каждый рол в яичной смеси и выкладываем на сковороду. Повторяем то же самое с другими рулетами.
6. Обжариваем рулеты со всех сторон до золотистой корочки (по 1 минуте с каждой стороны).
7. Готовые рулеты обваливаем в сахарной пудре и подаём.
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