Идеи обустройства мини-бассейна

Когда температура повышается, что может быть более освежающим, чем окунуться в бассейн с прохладной водой прямо у себя во дворе?







Правда, не у всех есть достаточно места или средств для обустройства полноразмерного бассейна, но все же крошечный водоем может стать шикарной альтернативой, которая не менее привлекательна и более достижима. Конечно же, в мини-бассейне не удастся понырять и проплыть пару тройку кругов, но в битве с жарой он, как и полноценный собрат, всегда оказывается победителем.



Почему организация мини-бассейна все-таки хорошая затея

1. Ботанический сад вокруг бассейна

2. Организация многофункциональной зоны с мини-бассейном в главной роли

3. Закрывающийся бассейн

4. Органичное совмещение лужайки и бассейна без выступающих бортиков

5. Бассейн должен стать естественным продолжением сада

6. Бассейн может заменить всего одну клумбу

7. Перенесите бассейн в помещение

8. Необязательно делать бассейн в земле

9. На краю бездны

10. Водные развлечения на открытой террасе или крыше

Бассейны и зоны отдыха на приусадебном участке являются идеальным дополнением для тех, кто хочет вывести свое нынешнее пространство на новый уровень.Ну кто из владельцев домов не мечтает о собственном бассейне на заднем дворе или в благоухающем саду? Но, к сожалению, фантазии не всегда соизмеримы с площадью участка или с финансовыми возможностями. Многим попросту остается лишь отказаться от столь затратной затеи, ну а другие – решаются на строительство мини-купели, которая станет спасением в жаркую пору или попросту украсит участок.При желании можно выкроить небольшой участок земли, чтобы обустроить бассейн, который в жару освежит не только двор и сад.Небольшие бассейны пусть и не помогут поддерживать прекрасную физическую форму, давая возможность понырять и заниматься плаванием, но все у них имеются свои преимущества, от которых не стоит отмахиваться, если хотите иметь прекрасную зону отдыха вполне доступную в финансовом плане, причем экономить можно будет на всем:• понадобится небольшой участок земли;• придется потратить меньше усилий для рытья котлована;• значительно меньше уйдет материала (гидроизоляция, облицовочный материал и самой воды);• упрощается уборка, а вместе с ней и эксплуатационные расходы снижаются;• уменьшаются энергозатраты, если владелец решит подогревать воду в межсезонье (в благоприятном климате и зимой);• ну и наконец, из небольшой купели легко сделать гидромассажную ванну, объединив две опции в одну.Бассейн можно установить на крыше или на открытой террасе.Несмотря на зимнюю пору, мы подобрали 10 интересных идей организации крошечных бассейнов, которые идеально подойдут для небольших участков и скромных бюджетов, ведь планировать строительство нужно заранее.Для тропической атмосферы следует выбирать растения, у которых большие, пышные листья и яркие цветы.Вечнозеленая растительность тоже неплохо подойдет.К созданию уединенной зоны вокруг бассейна стремится каждый владелец, даже если это будет совсем миниатюрная купель, ведь именно чувство уединения дает возможность максимально расслабиться и отдохнуть. Особенно актуален этот аспект при плотной застройке, когда от любопытных глаз соседей очень сложно скрыться. В этом случае можно прибегнуть к установке ограждения, которое создаст четкую границу (иногда является обязательным из соображений безопасности), при этом смягчить обстановку помогут растения, окружающие водоем. Создавая своеобразный ботанический сад, лучше отдавать предпочтение растениям с пышными листьями и вечнозеленым видам, которые придадут тропическую атмосферу, даже если живете в суровом климате.Впечатляющий пример организации роскошного отдыха на заднем дворе.Если грамотно продумать размер и размещение, то даже на небольшом заднем дворе можно обустроить не только зону барбекю, бассейн также поместится.Если имеется совсем небольшой участок земли, куда хочется втиснуть как можно больше полезных функций, не стоит отбрасывать идею обустройства крошечной купели. Она как раз и станет идеальным связующим звеном между зоной отдыха на свежем воздухе, площадкой для барбекю или просто костровой чашей и беседкой. Ведь, где, как не у воды, лучше всего расслабляться в жару, ну а если дело будет вечером, то и наслаждаться причудливым танцем языков пламени, отражающихся на ее поверхности.Небольшой бассейн прекрасно вписывается в городской придомовой участок Гайд-парка.Раздвижные настилы – идеальный способ для семьи из четырех человек провести время во внутреннем дворике или у бассейна, не жертвуя драгоценным пространством.Семьи, живущие на крошечных участках в черте города, редко могут наслаждаться тенью деревьев, не говоря о том, чтобы изыскать возможность сделать хотя бы крошечный бассейн. Как оказалось, выход есть и у них, если продумать вариант закрывающегося мини-водоема, как это сделали изобретательные разработчики американской компании, которые разработали интересную конструкцию из алюминиевой рамы с направляющими и настила из ПВХ. Теперь, в летнюю пору, владельцы радуются возможности окунуться в прохладную водичку, а зимой и в межсезонье бассейн попросту закрыт. Его пространство используется в качестве зоны отдыха или для других целей.Бассейн, сияющий простотой и органичностью.Даже небольшая лужайка может превратиться в идиллическое место для отдыха, если немножко пофантазировать и сделать бассейн без бортиков. А если он будет иметь органическую форму, то идиллия будет точно обеспечена. Единственное, такого рода бассейны не желательно делать, когда в семье есть маленькие дети, ведь один неосторожный шаг может привести к нежелательным последствиям, даже если он и не глубокий.Тот случай, когда сад гармонично сочетается с небольшим бассейном, где члены семьи смогут освежиться в знойный полдень.Даже если места нет для сада, но очень хочется иметь бассейн в окружении зелени.Имея участок, утопающий в зелени, нет ничего проще, как выделить хоть небольшой клочок под обустройство бассейна, а не просто пруда, где только лягушкам будет раздолье. Конечно же, в том и другом случае вода станет источником прохлады, она привнесет особое очарование, станет украшением участка и зоной релакса, но отдых будет более полноценным, если сами сможете окунуться в приятную водичку. И это, не говоря о детворе, которая почаще лягушек сможет устраивать фееричные водные развлечения.Место у забора легко можно задействовать под организацию бассейна.Если нет клумбы, то часть террасы можно превратить в бассейн.Имея крошечный двор, не каждый решится превратить его часть в бассейн. Хотя если пожертвовать одной клумбой у забора можно обзавестись прекрасным местом отдыха у воды, а в особо жаркие дни получится даже окунуться. И пусть он будет узким, и без вычурных форм или благоустроенной зоны отдыха возле, при достаточной длине и глубине удастся даже поплавать, поддерживая себя в тонусе. И это, не говоря о детях, которым хватает даже надувного бассейна, чтобы провести весело время.Даже небольшой бассейн внутри дома поможет разнообразить досуг и спасти от палящего солнца.Хотя крытые бассейны давно уже не диковинка, если речь идет о больших особняках, конечно же, но все же они являются редким явлением в скромных по размерам домовладениях. Однако, в последние годы архитекторы-новаторы запросто могут порекомендовать превратить одну из комнат в бассейн. Чаще всего бассейн оказывается в одном из коридоров или переходов, который является связующим звеном, куда можно попасть со всех уголков дома. Если же при этом сделать стеклянную крышу или вовсе от нее отказаться, высадив/сохранив взрослое дерево, например, а также открыть выход из этой части дома сразу на улицу, то бассейн станет прекрасным местом отдыха для всей семьи, которая уж точно будет использовать его в свое удовольствие.Организовав грамотное проветривание в комнате с бассейном, легко отказаться от использования кондиционера даже в самые жаркие дни.Важно! Если разместить водоем в центре дома и грамотно продумать варианты естественного проветривания, то в летнюю пору легко можно обойтись без кондиционеров. Такой вид охлаждения внутренних пространств довольно популярный в странах с жарким, засушливым климатом. В этом случае дом еще наполняется и живительной влагой без дополнительных устройств и энергопотерь.Стеклянные резервуары для бассейна придадут участку особый шик.Бассейн можно установить и на земле, что никак не повлияет на его функциональность.Несмотря на то, что может показаться очевидным углубить бассейн в землю, стоит рассмотреть вариант его размещения, например, на лужайке, в саду, террасе или в беседке. Такая организация водоема потребует надежного резервуара, который сможет удержать большой объем воды и самих «пловцов». Если есть возможность приобретения стеклянного резервуара, то получится не только обзавестись бассейном, но и превратить часть сада или лужайки в стильное и современное пространство, придав больше глубины и привлекательности участку. Хотя и другие емкости для воды, пусть и не будут настолько эффектными, но все же смогут выполнять свою непосредственную функцию – обеспечат столь необходимую передышку от жары.Видовые бассейны становятся настоящим украшением участка, открывая фантастические виды на окружающий ландшафт.Среди владельцев небольших земельных участков ходит шутка, что лучший способ расширения ограниченного пространства — это встраивать в воздух. Эти слова могут стать явью в том случае, если построить консольный бассейн, правда, это могут сделать лишь те, кто живет возле края обрыва (от глубоких оврагов до забытых траншей). Конечно же, можно взгромоздить его и над гаражом и частью дома, так что бы образовался далеко уходящий край, но такое строительство потребует больших финансовых затрат и бригаду высококвалифицированных специалистов, чтобы не устроить потоп.Бассейн-инфинити – прекрасный способ обустроить зону отдыха, в разы повышающую адреналин и впечатления от водных развлечений.Другое дело, когда обустраивают видовой бассейн-инфинити высоко над землей, дающий возможность пощекотать нервы всем, кто не побоится «уплыть» за невидимый бортик. Особенно эффектно такой вид бассейнов смотрится в том случае, когда линия воды совпадает с линией горизонта морской глади вдалеке или на крыше высотки.Функциональная крыша позволяет обустроить и зону отдыха, и даже бассейн.Если никак не хочется расставаться с частью любимого сада/клумбой или их вовсе не имеется, как в случае старой городской застройки, где преобладают узкие дома, прижатые друг к другу, можно подумать о размещении бассейна на крыше или открытой террасе, если ее размеры и технические возможности позволяют это сделать. Все чаще современные дизайнеры при проектировании домов или в процессе реновации старого жилого фонда превращают крыши в функциональные зоны, расширяя пространство имеющейся недвижимости за счет открытых зон отдыха.Даже в городских условиях можно стать счастливым обладателем бассейна, пусть и крошечного.В этом случае ничего не мешает рядом с лаундж-зоной, естественным солярием и даже с мини-огородом установить резервуар с водой, который станет прекрасным бассейном, пусть и размером с диван, но все же расширит возможности и привнесет нотку умиротворения, ведь ничто так не успокаивает как вода. Единственное, стоит учитывать вес дополнительной конструкции и отдавать предпочтение облегченным материалам, чтобы со временем не создать себе проблем с целостностью перекрытия.