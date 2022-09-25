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Монеты как отражение истории страны

Монеты как отражение истории страны

Всё началось с лета 2000 года, когда гостил у родственников в Тамбовской области, где соседи подарили огромное количество монет и банкнот, найденных на огородах в разгар страды и от их предков. В ближайший месяц вы увидите наиболее интересные монеты в моей коллекции по нескольким темам: иностранные и юбилейные советские монеты до 1990 года, потом то, что удалось собрать во время путешествий, работы и учёбы в других странах. Всё это не для продажи, а для своего хобби.

Монеты как отражение истории страны

Монеты как отражение истории страны

Теперь посмотрим по отдельности.
Монета достоинством в 1 рубль 1979 года выпуска, посвящённой Играм XXII Олимпиады 1980 года с изображением здания МГУ ленинградского монетного двора художника В. Ермакова и скульптора Л. Камшилова.

Монеты как отражение истории страны

Монеты как отражение истории страны

5 рублей 1989 года «Ансамбль Регистан в Самарканде». «Регистаном» назывались главные площади городов Среднего Востока. Наиболее известная из таких площадей находится во втором по величине городе Узбекистана – Самарканде. Самаркандский Регистан приобрёл всемирную известность благодаря уникальному архитектурному ансамблю XV—XVII веков, центром которого являются медресе Улугбека (1417—1420), медресе Шердор (1619—1636) и медресе Тилля-Кари (1646—1660).
Чеканка на ленинградском монетном дворе художника А.
Бакланова и С. Иванова.

Монеты как отражение истории страны

Монеты как отражение истории страны

1 рубль 1965 года в честь 20-летия победы над нацистской Германией.
В самом центре крупное и рельефное изображение. Это памятник советскому солдату, установленный в Берлине скульптора Евгения Вучетича. На руках у солдата спасенная немецкая девочка. По бокам от памятника указана юбилейная дата римскими цифрами – 20 лет Победы над фашисткой Германией.

Монеты как отражение истории страны

Обратите внимание на шрифт, которым выполнены надписи, особенно «СССР». Он довольно оригинальный. По краю монеты проходит круговая рамочка из круглых точек.

Монеты как отражение истории страны

1 рубль ленинградского монетного двора «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу», выпущенный 25 июня 1985 года в память ХІІ Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, проходившего с 27 июля по 3 августа. Фестиваль собрал в одном месте 26000 человек, прибывших из 157 стран всех концов света. Кроме лозунга фестиваль так же имел эмблему в виде голубя на фоне земного глобуса, символизирующего мир на всей планете, при этом земной шар окружен пятью лепестками разных цветов, символизирующих пять концов света. Автором эмблемы является Масаутов Рафаэль Зейнурович. А автором талисмана фестиваля «КАТЮША» считается Веременко Михаил Пертович.
Фестиваль, который проходил в Москве, имел свою политическую задачу, которая заключалась в освещении счастливой жизни советского общества на весь мир. Главным инициатором и организатором проведения принято считать Владимира Федосова, бывшего тогда секретарем ЦК ВЛКСМ. Так же фестиваль стал замечательным политическим инструментом в обсуждении международных проблем.
Автор монеты — художник В.А. Ермаков, скульптор – И.С. Комшилов.

Монеты как отражение истории страны

Монеты как отражение истории страны

1 рубль ленинградского монетного двора в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне и изображением скульптуры «Родина-мать» на Мамаевом кургане в Волгограде скульптора Евгения Вучетича. Слева от скульптуры пятиконечная звезда с серпом и молотом в центре, под звездой цифры «1941-1945». Звезда и скульптура расположены на фоне шести лучей прожекторов, изображающих цифру «XXX».

Монеты как отражение истории страны

Монеты как отражение истории страны

1 рубль «50 лет советской власти». На лицевой стороне изображение В.И. Ленина на фоне серпа и молота, левее расположены пятиконечная звезда и аббревиатура СССР. Отчеканена 1 октября 1967 года ленинградским монетным двором.

Монеты как отражение истории страны

Монеты как отражение истории страны

1 рубль 1991 года в память 550-летия со дня рождения узбекского поэта, мыслителя и государственного деятеля Алишера Навои московского монетного двора. В центре портрет А. Навои, слева от него вдоль внешнего ободка монеты полукругом приведены годы жизни поэта «1441» и «1501», разделенные точкой.
Алишер Навои (Низамаддин Мир Алишер) был известным тюрским поэтом и философом-суфием, создавший свои главные произведения под псевдонимом Навои (мелодичный) на литературном чагатайском языке (одном из языков межнационального общения в Центральной Азии в современных границах Ирана, Афганистана, Туркмении, Узбекистана). Сам он Родился в Герате на территории тогдашнего средневекового государства вокруг правящей династии Тимуридов (существовало в 1370-1507 гг). Учился он сначала в родном Герате, затем в Самарканде. Как поэт проявил себя уже в 15 лет, причём писал в равной степени хорошо на тюркском и фарси. После учёбы в 1469 году он был назначен хранителем печати при правителе исторической области Хорасана Хусейне Байкара. В 1472 г. получил чин визиря и титул эмира, что позволило ему поддерживать материально учёных, мыслителей, художников, музыкантов, поэтов и каллиграфов.
«Сокровищница мыслей» — самый известный его поэтический свод, составленный им в 1498—1499 гг. по хронологическому принципу и включающий четыре дивана, соответствующих четырём периодам жизни поэта: «Диковины детства», «Редкости юности», «Диковины средних лет», «Назидания старости». Само произведение являлось лирической исповедью поэта, передающей всю гамму его переживаний. Наряду с внешним любовным планом в них присутствует высший — по-суфийски спиритуализированный и использующий традиционные образы чувственной лирики в метафорическом ключе. При этом оригинальные метафоры Навои переплетаются с традиционными, почерпнутыми им из богатой традиции восточной поэзии.

Монеты как отражение истории страны

Монеты как отражение истории страны

1 рубль 1990 году в честь 125-летия со дня рождения латышского поэта, переводчика Яниса Райниса московского монетного двора. Во время ареста в результате деятельности социал-демократических кружков перевёл на латышский язык Фауста Гёте. После Октябрьской революции 1917 года и обретением Латвией независимости принимал участие в создании национальной конституции 1922 года, даже баллотировался на пост президента от Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП), но проиграл.
Художник монеты — А.А. Колодкин, скульптор — В.М. Никищенко.

Монеты как отражение истории страны

Монеты как отражение истории страны

1 рубль 1986 года «Международный год Мира» ленинградского монетного двора

Монеты как отражение истории страны

Монеты как отражение истории страны

1 рубль 1970 года «Голова Ленина» в честь 100-летия рождения руководителя Октябрьской революции 1917 года, выпущенные огромным тиражом в 100 миллионов штук (у меня таких только 6 экземпляров)

Монеты как отражение истории страны

Монеты как отражение истории страны

1 рубль 1991 года в память 100-летия со дня рождения чувашского поэта К. Иванова известный созданием поэмы «Нарспи» на чувашском языке. В ней расказано о трагической любви бедняка Сетнера к девушке Нарспи, дочери богатых родителей. Глубокая ненависть к социальной несправедливости, мечта об освобождении чувашского народа от оков морали старого общества были основными мотивами его творчества.

Монеты как отражение истории страны

Монеты как отражение истории страны

10 копеек 1932 года — довольно красивая монета, рисунок которой в полной мере отображает настрой граждан СССР трудиться на благо общего развития государства.

Монеты как отражение истории страны

Герб имеет ряд характеристик, актуальных на момент начала 1930-х гг.:
— Серп и молот на фоне земного шара
— Вокруг герба, расположились снопы из различных злаковых культур. Они напоминают некое подобие венка
— Количество витков полностью совпадает с количеством стран, которые находились в составе Советского Союза

Монеты как отражение истории страны

копеек 1946 года Ленинградского монетного двора, только вернувшегося из эвакуации.
Медные 2 и 3 копейки 1924 года, выпущенные после стабилизации финансовой ситуации в СССР. При производстве были сохранены нормативы, действовавшие в России до революционного периода, когда из пуда меди (16 кг.) чеканили медной монеты на 50 рублей. В итоге 2 и 3 копейки 1924 года имели вес 9,8 г. и диаметр 27,7 мм. как и их предшественники существовавшие с 1870 по 1917 год.Но для полного обеспечения денежного обращения разменной монетой, выпускаемой по таким «высоким» нормативам, у молодого Советского государства не было ни технических возможностей, ни материальных ресурсов. Часть заказа разместили даже за рубежом, в Англии. Все это сняло только часть проблем, разменных монет все равно не хватало и тогда было принято решение, в качестве временной меры произвести выпуск бумажных денежных знаков номиналом от 1 до 50 копеек, в том числе и 3 копейки с датой 1924. А годом спустя 3-x копеечные монеты уже не выпускали.

Монеты как отражение истории страны

Монеты как отражение истории страны

1 рубль 1991 года в память 100-летия со дня рождения композитора Сергея Прокофьева.

Монеты как отражение истории страны

Монеты как отражение истории страны

Монеты как отражение истории страны

Монеты как отражение истории страны

1 рубль 1988 года в память 120-летия со дня рождения Максима Горького Ленинградского монетного двора.

Монеты как отражение истории страны

Монеты как отражение истории страны

1 рубль 1987 года в память 125-летия Бородинского сражения Ленинградского монетного двора.

Монеты как отражение истории страны

Монеты как отражение истории страны

20 копеек 1967 года «50 лет советской власти»

Монеты как отражение истории страны

Монеты как отражение истории страны

5 рублей 1989 года «Благовещенский собор Московского кремля», слева от него надпись 1489.

Монеты как отражение истории страны

Монеты как отражение истории страны

© Кирилл Моисеев

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