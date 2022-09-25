Монеты как отражение истории страны
Всё началось с лета 2000 года, когда гостил у родственников в Тамбовской области, где соседи подарили огромное количество монет и банкнот, найденных на огородах в разгар страды и от их предков. В ближайший месяц вы увидите наиболее интересные монеты в моей коллекции по нескольким темам: иностранные и юбилейные советские монеты до 1990 года, потом то, что удалось собрать во время путешествий, работы и учёбы в других странах. Всё это не для продажи, а для своего хобби.
Теперь посмотрим по отдельности.
Монета достоинством в 1 рубль 1979 года выпуска, посвящённой Играм XXII Олимпиады 1980 года с изображением здания МГУ ленинградского монетного двора художника В. Ермакова и скульптора Л. Камшилова.
5 рублей 1989 года «Ансамбль Регистан в Самарканде». «Регистаном» назывались главные площади городов Среднего Востока. Наиболее известная из таких площадей находится во втором по величине городе Узбекистана – Самарканде. Самаркандский Регистан приобрёл всемирную известность благодаря уникальному архитектурному ансамблю XV—XVII веков, центром которого являются медресе Улугбека (1417—1420), медресе Шердор (1619—1636) и медресе Тилля-Кари (1646—1660).
Чеканка на ленинградском монетном дворе художника А. Бакланова и С. Иванова.
1 рубль 1965 года в честь 20-летия победы над нацистской Германией.
В самом центре крупное и рельефное изображение. Это памятник советскому солдату, установленный в Берлине скульптора Евгения Вучетича. На руках у солдата спасенная немецкая девочка. По бокам от памятника указана юбилейная дата римскими цифрами – 20 лет Победы над фашисткой Германией.
Обратите внимание на шрифт, которым выполнены надписи, особенно «СССР». Он довольно оригинальный. По краю монеты проходит круговая рамочка из круглых точек.
1 рубль ленинградского монетного двора «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу», выпущенный 25 июня 1985 года в память ХІІ Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, проходившего с 27 июля по 3 августа. Фестиваль собрал в одном месте 26000 человек, прибывших из 157 стран всех концов света. Кроме лозунга фестиваль так же имел эмблему в виде голубя на фоне земного глобуса, символизирующего мир на всей планете, при этом земной шар окружен пятью лепестками разных цветов, символизирующих пять концов света. Автором эмблемы является Масаутов Рафаэль Зейнурович. А автором талисмана фестиваля «КАТЮША» считается Веременко Михаил Пертович.
Фестиваль, который проходил в Москве, имел свою политическую задачу, которая заключалась в освещении счастливой жизни советского общества на весь мир. Главным инициатором и организатором проведения принято считать Владимира Федосова, бывшего тогда секретарем ЦК ВЛКСМ. Так же фестиваль стал замечательным политическим инструментом в обсуждении международных проблем.
Автор монеты — художник В.А. Ермаков, скульптор – И.С. Комшилов.
1 рубль ленинградского монетного двора в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне и изображением скульптуры «Родина-мать» на Мамаевом кургане в Волгограде скульптора Евгения Вучетича. Слева от скульптуры пятиконечная звезда с серпом и молотом в центре, под звездой цифры «1941-1945». Звезда и скульптура расположены на фоне шести лучей прожекторов, изображающих цифру «XXX».
1 рубль «50 лет советской власти». На лицевой стороне изображение В.И. Ленина на фоне серпа и молота, левее расположены пятиконечная звезда и аббревиатура СССР. Отчеканена 1 октября 1967 года ленинградским монетным двором.
1 рубль 1991 года в память 550-летия со дня рождения узбекского поэта, мыслителя и государственного деятеля Алишера Навои московского монетного двора. В центре портрет А. Навои, слева от него вдоль внешнего ободка монеты полукругом приведены годы жизни поэта «1441» и «1501», разделенные точкой.
Алишер Навои (Низамаддин Мир Алишер) был известным тюрским поэтом и философом-суфием, создавший свои главные произведения под псевдонимом Навои (мелодичный) на литературном чагатайском языке (одном из языков межнационального общения в Центральной Азии в современных границах Ирана, Афганистана, Туркмении, Узбекистана). Сам он Родился в Герате на территории тогдашнего средневекового государства вокруг правящей династии Тимуридов (существовало в 1370-1507 гг). Учился он сначала в родном Герате, затем в Самарканде. Как поэт проявил себя уже в 15 лет, причём писал в равной степени хорошо на тюркском и фарси. После учёбы в 1469 году он был назначен хранителем печати при правителе исторической области Хорасана Хусейне Байкара. В 1472 г. получил чин визиря и титул эмира, что позволило ему поддерживать материально учёных, мыслителей, художников, музыкантов, поэтов и каллиграфов.
«Сокровищница мыслей» — самый известный его поэтический свод, составленный им в 1498—1499 гг. по хронологическому принципу и включающий четыре дивана, соответствующих четырём периодам жизни поэта: «Диковины детства», «Редкости юности», «Диковины средних лет», «Назидания старости». Само произведение являлось лирической исповедью поэта, передающей всю гамму его переживаний. Наряду с внешним любовным планом в них присутствует высший — по-суфийски спиритуализированный и использующий традиционные образы чувственной лирики в метафорическом ключе. При этом оригинальные метафоры Навои переплетаются с традиционными, почерпнутыми им из богатой традиции восточной поэзии.
1 рубль 1990 году в честь 125-летия со дня рождения латышского поэта, переводчика Яниса Райниса московского монетного двора. Во время ареста в результате деятельности социал-демократических кружков перевёл на латышский язык Фауста Гёте. После Октябрьской революции 1917 года и обретением Латвией независимости принимал участие в создании национальной конституции 1922 года, даже баллотировался на пост президента от Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП), но проиграл.
Художник монеты — А.А. Колодкин, скульптор — В.М. Никищенко.
1 рубль 1986 года «Международный год Мира» ленинградского монетного двора
1 рубль 1970 года «Голова Ленина» в честь 100-летия рождения руководителя Октябрьской революции 1917 года, выпущенные огромным тиражом в 100 миллионов штук (у меня таких только 6 экземпляров)
1 рубль 1991 года в память 100-летия со дня рождения чувашского поэта К. Иванова известный созданием поэмы «Нарспи» на чувашском языке. В ней расказано о трагической любви бедняка Сетнера к девушке Нарспи, дочери богатых родителей. Глубокая ненависть к социальной несправедливости, мечта об освобождении чувашского народа от оков морали старого общества были основными мотивами его творчества.
10 копеек 1932 года — довольно красивая монета, рисунок которой в полной мере отображает настрой граждан СССР трудиться на благо общего развития государства.
Герб имеет ряд характеристик, актуальных на момент начала 1930-х гг.:
— Серп и молот на фоне земного шара
— Вокруг герба, расположились снопы из различных злаковых культур. Они напоминают некое подобие венка
— Количество витков полностью совпадает с количеством стран, которые находились в составе Советского Союза
копеек 1946 года Ленинградского монетного двора, только вернувшегося из эвакуации.
Медные 2 и 3 копейки 1924 года, выпущенные после стабилизации финансовой ситуации в СССР. При производстве были сохранены нормативы, действовавшие в России до революционного периода, когда из пуда меди (16 кг.) чеканили медной монеты на 50 рублей. В итоге 2 и 3 копейки 1924 года имели вес 9,8 г. и диаметр 27,7 мм. как и их предшественники существовавшие с 1870 по 1917 год.Но для полного обеспечения денежного обращения разменной монетой, выпускаемой по таким «высоким» нормативам, у молодого Советского государства не было ни технических возможностей, ни материальных ресурсов. Часть заказа разместили даже за рубежом, в Англии. Все это сняло только часть проблем, разменных монет все равно не хватало и тогда было принято решение, в качестве временной меры произвести выпуск бумажных денежных знаков номиналом от 1 до 50 копеек, в том числе и 3 копейки с датой 1924. А годом спустя 3-x копеечные монеты уже не выпускали.
1 рубль 1991 года в память 100-летия со дня рождения композитора Сергея Прокофьева.
1 рубль 1988 года в память 120-летия со дня рождения Максима Горького Ленинградского монетного двора.
1 рубль 1987 года в память 125-летия Бородинского сражения Ленинградского монетного двора.
20 копеек 1967 года «50 лет советской власти»
5 рублей 1989 года «Благовещенский собор Московского кремля», слева от него надпись 1489.
© Кирилл Моисеев
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