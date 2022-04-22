15 любопытных фактов о золоте, которые поразят кого угодно

Вещи, которые вы могли не знать о золоте.

1. Золото значит "жёлтый"

Золото - есть желтый.

2. Золото древности

Золото нередко находят археологи.

3. Первый официальный самородок

Первый самородок был весьма большим.

4. Температура плавления

Не так уж сложно расплавить золото.

5. Химически чистое золото

Золото может быть очень чистым.

6. Карат как мера чистоты золота

Всегда ценилась чистота золота.

7. Самый больной в мире золотой запас

Самый большой запас золота в США.

8. Аппарат по продаже золота

Чего люди от богатства только не придумают.

9. Оборот золота

Оборот золота очень большой, есть даже черный рынок.

10. Золото - плоть богов

Материал нередко наделяли сакральным смыслом.

11. Золото как продукт питания

Золото можно есть.

12. Золото как стандарт

Золото держит экономику планеты.

13. Стоимость золота

Золото действительно очень редкий материал.

14. Мягкое золото

Один из самых податливых материалов.

15. Где найти золото

Добывать золото тяжело , но увлекательно.