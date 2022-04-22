15 любопытных фактов о золоте, которые поразят кого угодно

Вещи, которые вы могли не знать о золоте.
Все слышали выражение “золотое сердце” при описании доброты и великодушия человека. Это выражение ссылается на золото в смысле его ценности. Также все, наверняка, заметили, что победителей Олимпийских игр награждают золотыми медалями (хотя они в основном сделаны из серебра и лишь покрыты золотом). Также золотом покрыты статуэтки премии “Оскар”, награды “Грэмми”, “Золотой глобус” и медаль Нобелевской премии. Почему этот металл считается настолько ценным.
1. Золото значит "жёлтый"
Золото - есть желтый.
Слово “золото” происходит от старого английского слова “geolu”, которое означает “желтый”. Символ золота - Au, который происходит от старого латинского названия золота “Aurum”, что означает "сияющий рассвет".
2. Золото древности
Золото нередко находят археологи.
Археологические данные показывают, что золото и медь были первыми металлами, обнаруженными людьми. Это случилось около 5000 г. до н.э.
3. Первый официальный самородок
Первый самородок был весьма большим.
Первым зарегистрированным золотом, когда-либо обнаруженным в Соединенных Штатах, стал самородок весом 7,8 кг, найденный в Кабаррусе, штат Северная Каролина. Когда в Литл-Крик Медоу в 1803 году было найдено больше этого металла, в США началась первая золотая лихорадка.
4. Температура плавления
Не так уж сложно расплавить золото.
Золото плавится при температуре 1 064,43 градуса по Цельсию и оно может проводить тепло и электричество. Также этот металл никогда не ржавеет.
5. Химически чистое золото
Золото может быть очень чистым.
Двадцатичетырехкаратное золото является химически чистое. В восемнадцатикаратном золоте чистого металла 75 процентов. В четырнадцатикаратном золоте его 58,5 процента, а в десятикаратном - 41,7 процента. Примеси, как правило, являются серебром, но это также могут быть другие металлы или их комбинации, такие как платина, медь, палладий, цинк, никель, железо и кадмий.
6. Карат как мера чистоты золота
Всегда ценилась чистота золота.
Карат используется для измерения чистоты золота в современные дни, а происходит это слово от итальянского “carato” - семени рожкового дерева, вес которого первоначально был единицей массы у древних торговцев.
7. Самый больной в мире золотой запас
Самый большой запас золота в США.
Самый большой в мире запас золота можно найти на глубине пять этажей под землей внутри хранилища Федерального резервного банка Нью-Йорка. В нем хранится двадцать пять процентов мирового золотого запаса (540 000 золотых слитков). Большинство из них принадлежит иностранным правительствам.
8. Аппарат по продаже золота
Чего люди от богатства только не придумают.
Первый в мире автомат по продаже золота был открыт в мае 2010 года в ультра-роскошном отеле в Абу-Даби. При этом торговый автомат сам покрыт двадцатичетырехкаратным золотом.
9. Оборот золота
Оборот золота очень большой, есть даже черный рынок.
Благодаря своей крайней редкости и высокой стоимости большинство золота, обнаруженного на протяжении всей истории, до сих пор находится в обращении. При этом, около семидесяти процентов всего золота, находящегося в обращении, было добыто в течение последних ста лет.
10. Золото - плоть богов
Материал нередко наделяли сакральным смыслом.
В древнем Египте золото считалось кожей или плотью богов, в частности, египетского бога солнца Ра. Следовательно, золото было недоступно никому, кроме фараонов, и только после них - священникам и другим членам правящей семьи. Камеры, в которых держали саркофаги фараонов, называли "домами золота".
11. Золото как продукт питания
Золото можно есть.
Золото в небольших порциях является съедобным. В некоторых азиатских странах золото добавляют в фрукты, желейные закуски, кофе и чай. По крайней мере с 1500-х годов европейцы кладут золотые листочки в бутылки ликера Danziger Goldwasser и Goldschlager. Кроме того, самый дорогой гамбургер в мире включает в себя хлопья золота.
12. Золото как стандарт
Золото держит экономику планеты.
Стоимость золота использовалась в качестве стандарта для многих валют. После Второй мировой войны Соединенные Штаты создали Бреттон-Вудскую систему, которая определила стоимость доллара США равной стоимости 1/35 тройской унции золота (888,671 мг). Эта система была упразднена в 1971 году, когда золота уже не хватало, чтобы покрыть стоимость всех бумажных денег, находящихся в обращении.
13. Стоимость золота
Золото действительно очень редкий материал.
Многие задавались вопросом, почему золото настолько дорогое. Золото настолько редкое, что всего за один час в мире отливается больше стали, чем было отлито золота с начала истории человечества.
14. Мягкое золото
Один из самых податливых материалов.
Полностью чистое золото настолько мягкое, что его можно мять руками.
Также золото настолько податливое, что из него можно вытянуть швейную нить. Одну унцию (28,35 г) золота можно вытянуть в нить длиной 80 км.
15. Где найти золото
Добывать золото тяжело, но увлекательно.
Золото было обнаружено на каждом континенте на Земле. Многие ученые считают, что его можно будет найти на Марсе, Меркурии и Венере.
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