Страна-лидер по количеству смертей во время селфи

Почти каждый хоть раз делал селфи. Многие в глубине души понимают, насколько самовлюбленно это порой выглядит, но редко кто задумывается о том, что иногда это может быть смертельно опасно.











Ученые Института информатики Карнеги — Меллон в Пенсильвании совместно с Институтом информационных технологий Индрапрастха в Дели установили, что за 18 месяцев с марта 2014 года по сентябрь 2016-го по всему миру произошло 127 селфи-смертей. Не такое уж большое число, но есть что-то трагичное в случайной, порой даже удачной съемке собственной смерти.



И похоже, что некоторые страны опаснее для любителей селфи, чем другие.



Согласно исследованию, которое называется «Me, Myself and My Killfie: Characterizing and Preventing Selfie Deaths» («Я, снова я и мое киллфи: причины и способы предотвращения гибели во время селфи»), Индия установила рекорд по смертям во время съемки селфи: на нее пришлось более 60% всех смертей. В этой стране погибли 76 из 127 жертв автопортретов.



Похоже, особенно опасен для любителей фотографироваться Мумбай. Только в июне 2017 года 17-летняя студентка утонула, пытаясь сфотографироваться на фоне шторма. Девушка была так увлечена поиском лучшего ракурса, что не заметила огромную волну, которая смыла ее в море.



Индия — 76



Пакистан — 9



США — 8



Россия — 6



Филиппины — 4



Китай — 4



Испания — 3



Индонезия — 2



Португалия — 2



Перу — 2



Похожая судьба постигла 18-летнюю Тараннум Ансари и 21-летнюю Минашки Прия Раджеш, которые утонули у берегов Мумбая в январе 2016-го и мае 2017-го, делая селфи на фоне моря . Городскую полицию настолько обеспокоило количество смертей при подобных обстоятельствах, что она запретила фото в местах, которые считает опасными.«Мы дежурим в местах, где волны бывают особенно высокими, — рассказал газете The Times of India заместитель комиссара полиции Парамжит Дахийя. — Во время шторма или сильного ветра мы запрещаем туристам приближаться к морю, чтобы сфотографироваться. Патрульные проинструктированы не давать людям делать опасные трюки».Десять стран, из которых поступало больше всего сообщений о смертях при попытке сделать селфи:Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)