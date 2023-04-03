Как современная наука и знания древности помогают определять подлинность картин великих мастеров

Все крупные галереи и музеи крайне озабочены подлинностью своих экспонатов. От этого в первую очередь зависит их репутация. Для этого они не гнушаются использованием современной техники, знаний в физике и даже изучают древние останки насекомых.
Картины Яна Вермеера, которые поставили в тупик многих искусствоведов
Картины Яна Вермеера / Фото: 1001puzzle.com
В Национальную галерею искусств в Вашингтоне поступили сразу две картины, авторство которых приписывается Яну Вермееру. Это известный голландский художник, который прославился благодаря своей любви к изображению жизни представителей среднего класса. Однако в первую очередь люди его знают благодаря знаменитой “Девушке с жемчужной сережкой”.
Эти картины стали камнем преткновения для профессионалов потому, что совершенно не характерны для кисти Вермеера. Они значительно меньше по размеру, чем остальные его полотна. А самое главное их отличие в том, что вместо привычного холста, автор использовал деревянные панели.
Речь идет о “Женщине в красной шляпе” и о “Девушке с флейтой”. И если первая картина уже годы официально признана творчеством Вермеера, то о второй говорят с легкой опаской и допущением.
"Девушка с флейтой", Ян Вермеер / Фото: ru.artsviewer.com
И все же техника написания и общая стилистика двух спорных картин практически идентична с другими картинами Вермеера. Эксперты переживают, что если подлинность “Девушки с флейтой” будет оспорена, то это будет значить, что и ее “коллега” тоже была написана не Вермеером. Для изучения подлинности картин решили прибегнуть к способу, который также используется для изучения Марса.
Как пандемия Covid-19 повлияла на изучение изобразительного искусства
Картина в процессе реставрации / Фото: https://sovart-gallery.com
Пандемия коронавируса затронула все сферы жизни современного человека. Не обошла она стороной и мир искусства. Однако в данном случае от нее скорее было больше пользы, чем вреда. Пользуясь тем, что все музеи и картинные галереи были закрыты и не принимали посетителей, руководство решило потратить время с пользой и предоставить свои экспонаты для реставрации и более тщательного изучения.
Подобное решение было весьма логично. Любое изъятие картины из публичного доступа для каких-либо целей, всегда сопровождалось недовольством и разочарованием посетителей музеев. Известные полотна всегда собирали публику и ценителей искусства и надолго забирать их с выставки “храмам искусства” было крайне невыгодно.
Воспользоваться моментом решили и в Национальной Галерее. Вермееру всегда был присущ некий флер тайны. Он остался практически забыт, пока о нем не вспомнили аж два века спустя после его смерти. Но и тогда критики были к нему не особо благосклонны.
Как элементарная физика и компьютерные технологии помогают определять подлинность
Проверка подлинности "Женщины в красной шляпе
Ранее кураторы и реставраторы могли работать только с теми слоями краски, которые были доступны невооруженному взгляду. Однако наука не стоит на месте. Появилось множество современных технологий и даже компьютерных программ, которые не только способны подсчитать количество мазков кисти на полотне, но и выдать точный химический состав каждого использованного пигмента. Причем, что самое главное, делается это все без малейшего вреда для самой картины.
Рентген стал первым технологическим средством, которое позволило рассмотреть, что может находиться под верхними слоями краски. Позже метод был значительно доработан. Рентгеновская флуоресценция позволила проверять полотна на наличие таких элементов, как цинк, свинец и медь, которые всегда были частью пигментов.
Спектроскопия изображений является одним из новых методов. Он основан на том факте, что разные молекулы (или пиксель) поглощают свет на разных длинах волн. Эту технологию с успехом используют геологи, фармацевты и даже военные. Орбитальный аппарат НАСА для разведки Марса и марсоходы Curiosity и Perseverance используют ее для идентификации минералов на поверхности красной планеты.
Раньше ученые делали соскобы краски и изучали их под микроскопами, тщательно отыскивая останки древних насекомых или песчинки, которые могло ветром нанести на невысохшую краску и тратили на это месяцы. Это позволяло узнать в какой местности творил художник, ведь пусть песчинки не отличаются так сильно как снежинки, но у каждого пляжа свой химический состав. А останки насекомых или толченые раковины моллюсков, помет животных и измельченные растения в пигментах помогали сильно сузить временные рамки древних полотен. Теперь же с этим справляется спектроскоп.
Что еще могут помочь узнать об известных полотнах современные технологии
Фрагмент картины "Старый гитарист
Существует множество доказательств того, что в прошлом художники частенько писали свои шедевры поверх неудачных картин. И если женское лицо на фоне “Старого гитариста” на полотне Пикассо видно невооруженным взглядом, то найти на “Синей комнате” изображение таинственного мужчины в галстуке-бабочке или портрет спрятанный за “Клочком травы” Ван Гога получилось только благодаря современным технологиям. Ни одному ценителю искусства не пришло бы в голову портить шедевр в поисках другой сокрытой картины, снимая “на всякий случай” верхний слой краски.
Это позволило ответить на некоторые вопросы о "Пире Богов”, картине XVI века Джованни Беллини. Позже она была существенно перекрашена учеником Беллини – Тициано Вечеллио, более известным как Тициан. Что именно изменил на картине Тициан доподлинно не было известно. Известно было лишь, что один из самых талантливых художников Возрождения изменил ландшафт, на фоне которого устроили свое празднество римские Боги.
"Пир Богов", Джованни Беллини, дописанная Тицианом / Фото: flickr.com
Тициан добавил гору на фоне леса, нарисованного Беллини. И лишь благодаря использованию современных технологий удалось не только узнать, что Тициан ради того значительно проредил растительность, но и также подсчитать сколько деревьев он закрасил и где они располагались.
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