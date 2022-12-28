В Китае открыли ресторан, больше похожий на кирпичный муравейник

Искусство и архитектура – мощные силы, которые при правильном сочетании выдают впечатляющие результаты. И неважно, будет это футуристический небоскреб, уникальный загородный особняк или ресторан, недавно появившийся в Китае. Последний из архитектурных шедевров представляет собой инсталляцию в виде гигантского муравейника.
В Китае открыли ресторан-инсталляцию похожую на огромный кирпичный термитник (50% Cloud, Китай).
Когда искусство и архитектура сочетаются правильным образом, результаты могут быть впечатляющими, как, например, в случае с новым рестораном, появившемся в китайском городе Дунфенгюн, что в провинции Юньнань. Этот необычный арт-объект был построен гонконгской архитектурной студией Cheng Chung Design (CCD), которая и воплотила в жизнь инсталляцию местного художника Ло Сю (Luo Xu), предпочитающего творить в стиле лэнд-арта.
Ресторанный комплекс гармонично вписался в окружающий ландшафт (50% Cloud, Китай).
Справка: Ленд-арт (land art — ландшафт и искусство) — это относительно новое направление в искусстве, которое возникло в 1960-х гг. в США. Изначально это был своеобразный протест художников против всего искусственного и переизбытка пластика, заполонившего все вокруг. Художники активно начали создавать произведения, неразрывно связанные с природными материалами и самим ландшафтом. Работы в стиле лэнд-арта гармонично вписывались в окружающую природу и не были привнесенными из других территорий. Все элементы инсталляций - только их местных материалов – травы, листьев, коряг, камней.
Архитекторы Cheng Chung Design воспользовались нестандартными формами зданий при оформлении входа в ресторан (50% Cloud, Китай).
Именно такие архитектурные формы ресторана были выбраны неслучайно. По сведениям редакции Novate.ru, он расположен в районе, где многие десятилетия строятся традиционные дома в виде куполов или башен. Поэтому и не стало удивлением, что при проектировании комплекса разработчики обратились к работам местного художника и воплотили в жизнь инсталляцию, больше напоминающую гигантские термитники, нежели традиционные здания.
Внутреннее пространство расширяет естественные изгибы экстерьеров кирпичных термитников (50% Cloud, Китай).
Конечно же, архитекторы компании CCD, работая над фасадами здания, использовали не песок и глину в привычном понимании, а красный кирпич созданный из природных местных материалов. При этом и в самой конструкции дома, и в отделке интерьеров не использовались никакие искусственные стройматериалы, в нем нет ни стальной арматуры, ни единого гвоздя.
Большие кирпичные арки, высокие потолки и окна на крышах помогли создать особенный интерьер (50% Cloud, Китай).
Сами разработчики о своем проекте говорят так: «Ресторан выглядит как мега арт-инсталляция и половина облака, зависшего в небе. Он отличается прочными фасадами, изогнутыми контурами и объемами, расположенными на ошеломляющей высоте. Команда работала с оригинальным материалом из красного кирпича местного производства, который легко вписывался в окружающую природу. Использование других материалов было сведено к минимуму, чтобы уважать задумку автора инсталляции и сохранить ее чистоту».
Изогнутая стальная панель на входе и арт-объекты в залах добавляют художественный штрих пространству (50% Cloud, Китай).
Не менее впечатляющим получился интерьер гостиничного комплекса. Органические формы, естественность красного кирпича, творческая задумка Ло Сю, вкрапления элементов и особой пластичности стиля ар-деко, оригинальные аксессуары – все это помогло усилить функциональность и преобразовать пространство в соответствии с потребностями современной организации ресторанных залов.
Перед взором посетителей открывается фантастический интерьер ресторана (50% Cloud, Китай).
Перед взором посетителей открывается необычная картина: высокие сводчатые потолки, сужающиеся вверху, фантастической красоты арки, выложенные из кирпичей особенным образом, мансардные крошечные окна, пропускающие приглушенный свет, изогнутая стальная панель на входе, плетеные светильники огромных размеров, установленные в виде торшеров, вычурные арт-объекты и статуи, живые деревья в кадках и вполне современная мебель. Но такой контраст совсем не режет глаз, а как раз наоборот, лишь подчеркивает особенный стиль и гармонию, которые царят во всех залах ресторана.
Цветущая зелень и оригинальные светильники оживляют атмосферу обеденной зоны (50% Cloud, Китай).
Стоит упомянуть и о том, что на крышах каждого «термитника» сделаны отверстия, которые помогли организовать своеобразный театр теней, где естественным образом солнечный свет затеняется набежавшими облаками.
Каждый художественный предмет в ресторанном комплексе – это настоящее произведение искусства (50% Cloud, Китай). | Фото: archdaily.com.
Кстати сказать, ресторан, получивший название 50% Cloud, расположен на территории архитектурного ансамбля, который тоже является инсталляцией художника Ло Сю. Этот масштабный арт-объект включает: многофункциональный зал для различных мероприятий и праздничных церемоний, художественную галерею и гостиницу, интерьер которой также создавали специалисты компании Cheng Chung Design.
В ресторане имеются уединенные зоны (50% Cloud, Китай).
Современная мебель гармонично вписалась в нестандартный интерьер ресторана (50% Cloud, Китай).
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