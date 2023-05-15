Самые крепкие «радужные» пары Голливуда (18+)

Сейчас много обсуждений в западном обществе идет о трансгендерном равенстве, некоторые страны уже легализовали однополые браки, другие же категорически выступают за традиционный институт семьи. Тем не менее, нравится это нам или нет, но некоторые представители ЛГБТ-сообщества уже долгие годы строят отношения. Они вместе не только, как говорится, «живут вокруг одного холодильника», ездят на отдых, работают и творят, но и рожают и воспитывают детей.
Элтон Джон и Дэвид Ферниш
Элтон Джон и Дэвид Ферниш
Дэвид Ферниш – не первая любовь знаменитого музыканта. Свой каминг-аут певец сделал в 1976 году, заявив журналу Rolling Stone о своей бисексуальности. Несколькими годами позже, с 14 февраля 1984 года Элтон стал жить семьей со звукорежиссером Ренатой Блауел. Брак с женщиной не сложился, и через четыре года Элтон Джон заявил, что скорее является гомосексуалистом. На фоне развода и творческого простоя у него началась затяжная депрессия, он неоднократно лечился от наркотической и алкогольной зависимости.
В 1993 году встреча с Дэвидом Фернишем изменила его – певец избавился от пагубных привычек и по-новому взглянул на жизнь. Этот союз стал официально признанным с 2005 года, когда Великобритания рацифицировала понятие однополых браков. Торжество прошло в Видзоре, а после, в поместье Беркшир 700 человек друзей поздравили молодоженов с праздником. Спустя пять лет эта семейная пара стала родителями – им удалось воспользоваться услугами суррогатной матери, в результате чего родился сын Захарий. А в 2013 году – и второй сын Элайджа. На сегодняшний день эта пара уже двадцать семь лет вместе.
Нил Патрик Харрис и Дэвид Бартка
Нил Патрик Харрис и Дэвид Бартка
Замечательный комедийный актер, который в фильмах часто играет отъявленных бабников и ловеласов, в настоящей жизни открыто заявляет о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В 2006 году на съемках он знакомился с Дэвидом Барткой и уже больше с ним не расстается. Влюбленные сыграли свадьбу в 2014 году в романтичном итальянском городе Перуджи. Торжество почтил своим присутствием еще один яркий представитель ЛГБТ-сообщества Элтон Джон, который исполнил для супругов несколько своих замечательных композиций. Нил и Дэвид – счастливые родители. В 2010 году суррогатная мать родила им близнецов Гидеон и Харпер. Фотографии детей и их родителей можно найти в Инстаграме Нила, а также они часто публикуются на страницах глянцевых журналов.
Синтия Никсон и Кристиан Маринони
Синтия Никсон и Кристиан Маринони
Отъявленная феминистка и в жизни, Синтия Никсон прославилась ролью женщины-адвокатессы в сериале «Секс в большом городе». А еще и тем, что после 15 лет гражданского брака и рождения двух детей вдруг заявила о своей бисексуальности. По словам актрисы, эта новость обсуждалась два года, а затем страсти улеглись. А знакомство Синтии с лидером общественного движения Кристиан Маринони произошло во время выступлений родителей против уменьшения бюджета на содержание школ.
За свои активные действия обе дамы попали в полицейский участок, где и пробыли вместе до утра. После 5 лет отношений женщины сыграли свадьбу в 2012 году. За год до этого у пары родился сын Макс, которого Кристиан зачала с помощью ЭКО. Мальчик получил двойную фамилию Никсон-Маринони. Его фото часто публикуется в Инстаграмм актрисы.
Эллен Дедженерес и Порша Де Росси
Эллен Дедженерес и Порша Де Росси
О своей гомосексуальности Порша заявила родителям в 16 лет. Даже ее брак с режиссером Мелом Меткэлфом был фиктивным и преследовал цель получения актрисой грин-карты. В 2004 году она повстречалась с актрисой юмористического жанра Эллен Дедженерес. Ее подруга сделала каминг-аут еще в 1997 году, появившись на обложке таблоида Time с фразой «Да, я-лесбиянка!», а позже ее персонаж в популярном сериале «Эллен» беседовал на эту тему с психоаналитиком, которого сыграла Опра Уинфри.
Женщины смогли оформить свои отношения в мае 2008 года вскоре после того, как штат Калифорния признал однополые браки. Эллен подарила Порше кольцо с розовым бриллиантом в три карата. На торжестве присутствовали 19 самых близких людей, включая матерей звезд. Актриса и ведущая активно пропагандируют вегетарианство и заботу об окружающем мире.
Стивен Фрай и Эллиот Спенсер
Стивен Фрай и Эллиот Спенсер
Принять себя гомосексуалистом – не так то и просто. В этом убедился Стивен Фрай, который лишь к сорокалетнему рубежу смирился с этим. Помочь обрести себя ему помог друг Даниэл Коэн. Благодаря любви и поддержке Стивену удалось сбросить почти сорок килограмм и отказаться от пристрастия к курению, даже получив британскую премию «Курильщик года». Отношения двух мужчин продлились пятнадцать лет. А после расставания актер повстречался с 27-летним комиком Эллиотом Спенсером. В 2018 году пара официально расписалась, принимая поздравления от принца Чарльза и Элтона Джона.
Джим Парсонс и Тодд Спивак
Джим Парсонс и Тодд Спивак
Красавчика Джима зрители помнят из сериала «Теория большого взрыва». В 2012 году он публично признался в своих сексуальных предпочтениях. Оказалось, что уже десять лет он состоит в отношениях со своим арт-директором Тоддом Спиваком. Мужчины решили узаконить свой гражданский брак в 2017 году. Торжественная церемония прошла в Радужном Зале Рокфеллеровского центра, при этом мужчины обручились согласно еврейским традициям под Хупой.
Том Форд и Ричард Бакли
Том Форд и Ричард Бакли
Том Форд и Ричардом Бакли вместе уже почти тридцать лет. Дизайнер и кинорежиссер рассказывал, что тогда, в далеком 1986 году ему хватило лишь одной поездки в лифте вместе с журналистом, чтоб почувствовать ментальную связь. После нескольких свиданий мужчины стали жить вместе, а через месяц объяснились друг другу в любви. И до сих пор оба считают, что рассказывать о своих чувствах нужно каждый раз, как только возникает малейшее желание. Сейчас эта супружеская пара счастлива, так как в 2012 году суррогатная мать родила им сына. Спустя два года Том и Ричард заключили официальный брак в США, где это стало разрешено.
Джоди Фостер и Александра Хедисон
Джоди Фостер и Александра Хедисон
Церемония «Золотой глобус» подарила миру не только признание новых звезд кинематографа, но и откровения актрисы Джоди Фостер. Оказалось, что в работе ей помогла поддержка продюсера Сидни Бернард, с которой женщина встречалась уже 14 лет. Эта новость вызвала не только слезы умиления, но и аплодисменты в адрес сильных и смелых дам. И хотя впоследствии актриса и продюсер расстались, они сохранили дружеские отношения. В 2014 года Джоди Фостер узаконила брачные узы с фотографом Александрой Хедисон.
Даррен Хейз и Ричард Каллен
Даррен Хейз и Ричард Каллен
Свою «радужность» солист группы Savage Garden осознал лишь в начале 2000-х после мучительного развода со своей первой любовью визажисткой Коби Тейлор. Из депрессии помог ему выйти его друг Ричард Каллен. Мужчины провстречались девять лет, прежде чем в 2013 году оформить отношения. Сейчас они проживают в Лондоне.
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