Простой способ черенкования туи

Вырастить тую в своем саду — значит наполнить его красотой и приятным ароматом. Вопреки распространенному мнению, вырастить тую из черенков довольно просто.

Один простой способ позволит получить большое количество черенков туи и других хвойных, готовых к посадке на участке.

Для начала необходимо подготовить место для черенкования туи: это должна быть яма глубиной примерно на пол штыка лопаты, шириной 1 метр и длиной 2 метра.

Дно ямы следует застелить био текстилем, который продается в садовых магазинах.

Сверху на био текстиль выложите 7 мешков кислого торфа, перемешанных с двумя мешками песка. Обильно полейте подготовленный субстрат и оставьте на сутки.







Воткните черенки в подготовленный субстрат и накройте пластиковыми бутылками со срезанным дном, чтобы создать парниковый эффект.







Черенки необходимо защитить от солнца, для этого можно собрать конструкцию из кирпичей, решетки и солнцезащитной ткани.







Никакой дополнительный уход за черенками не требуется.

Примерно через месяц можно будет увидеть, как активно развивается корневая система у черенков.







Подробно о самом простом способе черенкования туи можно посмотреть на видео:

