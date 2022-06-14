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Простой способ черенкования туи

Вырастить тую в своем саду — значит наполнить его красотой и приятным ароматом. Вопреки распространенному мнению, вырастить тую из черенков довольно просто.
Один простой способ позволит получить большое количество черенков туи и других хвойных, готовых к посадке на участке.
Для начала необходимо подготовить место для черенкования туи: это должна быть яма глубиной примерно на пол штыка лопаты, шириной 1 метр и длиной 2 метра.
Дно ямы следует застелить био текстилем, который продается в садовых магазинах.
Сверху на био текстиль выложите 7 мешков кислого торфа, перемешанных с двумя мешками песка. Обильно полейте подготовленный субстрат и оставьте на сутки.

Простой способ черенкования туи

Воткните черенки в подготовленный субстрат и накройте пластиковыми бутылками со срезанным дном, чтобы создать парниковый эффект.

Простой способ черенкования туи

Черенки необходимо защитить от солнца, для этого можно собрать конструкцию из кирпичей, решетки и солнцезащитной ткани.

Простой способ черенкования туи

Никакой дополнительный уход за черенками не требуется.
Примерно через месяц можно будет увидеть, как активно развивается корневая система у черенков.

Простой способ черенкования туи

Подробно о самом простом способе черенкования туи можно посмотреть на видео:




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черенкованиеТуя
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