Как правильно хранить овощи и фрукты в погребе

Каждый огородник знает, что овощи и фрукты надо уметь не только правильно выращивать, а еще и хранить. Ведь если вы хотите, чтобы ваш урожай сохранил свои полезные свойства до следующего сезона, крайне важно уметь правильно разместить его в подвале.

Если вы не будете придерживаться хотя бы общих правил хранения, то вполне вероятно ваши овощи и фрукты еще к началу зиму утратят все свои полезные свойства, а со временем совсем пропадут.

Как хранить морковь в погребе зимой?

Лучше всего хранить морковку, засыпав ее сухим песком

Морковь несмотря на всю свою твердость является очень нежным овощем. Так как она не имеет толстой кожицы, то достаточно негативно реагирует на самые минимальные температурные колебания. Оптимальным вариантом для хранения этого корнеплода является температура +1 и практически 90% влажность воздуха в помещение.

Понятное дело, что создать такие условия в подвале где помимо моркови будут храниться и другие овощи, практически невозможно, поэтому будет лучше если вы попробуете сделать для нее подобие защитной оболочки.

Морковь можно хранить в:

Опилках. Они создадут прослойку, которая будет сдерживать поступление воздуха к корнеплоду, а также защитят его от холода и температурных колебаний.

Песке. В этом случае песок тоже используется как прослойка, но укладываются овощи совершенно другим способом. Морковь кладется рядами, образуя пирамиду. Каждый отдельный ряд засыпается песком (слой должен быть не менее 1 см) и немножко сбрызгивается водой. При таком способе хранения крайней важно смотреть, чтобы овощи не соприкасались друг к другу.

Глине. Ее разводят водой до консистенции густой сметаны, а затем в полученную кашицу на пару секунд опускают корнеплод, дают защитной оболочке высохнут и складывают все корзину или деревянный ящик.

Как хранить свеклу в погребе на зиму?

Условия хранения свеклы на зиму

Секла категорически не переносит тепло, поэтому хранить ее надо при температуре не более +2. Если температура в погребе будет подниматься ваше +5, то овощ начнет стремительно терять влагу и подгнивать. Ввиду этого, свеклу также и морковь лучше всего хранить в защитной оболочке.

Способы хранения:

Листья рябины, папоротника и полыни. Сложите свеклу в деревянный ящик и переложите ее заготовленными листиками. При таком способе хранения ваши корнеплоды будет защищены не только от температурных колебаний, а и от микрофлоры, которая провоцирует гниение овощей. Листья этих растений всю зиму будут выделять фитонциды, которые будут убивать патогенные микроорганизмы.

Соль. Этот продукт создает защитную оболочку, которая борется не только с температурными показателями, а и с влагой. Если вы не хотите заморачиваться, тогда просто пересыпьте свеклу солью. Но если вы хотите, чтобы она пролежала до следующего урожая, тогда приготовьте концентрированный соляной раствор, окуните в него свеклу дождитесь, когда она полностью высохнет, и только затем складывайте в ящик.

Как хранить яблоки зимой в погребе?

Яблоки в бумаге

Чаще всего яблоки мы опускаем в подвал еще зеленоватыми, и уже там они дозревают и набираются вкуса. А так как в процессе дозревания они начинают выделять вещество, этилен, которое способствует тому что все овощи, находящиеся в непосредственной близости, начинаю прорастать, то хранить их лучше подальше от остального урожая. Если у вас нет возможности выделить для яблок отдельную комнату, тогда воспользуйтесь нашими советами.

Во-первых, позаботьтесь о том, чтобы в помещении была хорошая вентиляции. Так практически весь этилен будет выкачиваться с помещения, а та маленькая часть, которая будет в нем оставаться уже не сможет нанести большой урон вашему урожаю.

Во-вторых, попробуйте создать герметичную упаковку каждому яблочку отдельно. Для этого возьмите бумагу (это может быть даже газета) и тщательно укутайте ею каждый плод. Подготовленные таким образом яблока можно будет сложить в деревянное ящики или картонные коробки.

Как хранить кабачки на зиму в погребе?

Кабачки на стеллаже

Хотя кабачок очень нежный продукт, некоторое время хранить его в погребе вы все равно сможете. Для хранения лучше всего выбирать зимние сорта, имеющие толстую и твердую кожуру.

Также учитывайте, что для того чтобы в кабачок максимально долго оставался вкусным и сочным, он должен иметь плодоножку. Поэтому отрывая овощ со стебля, обязательно оставляйте корешок длинной не меньше 4 сантиметров.

Хранить кабачки можно в:

Сетках. Возьмите любую небольшую стеку, положите в нее кабачок и подвесьте ее к потолку. В таком положении овощ будет оставаться свежим не менее 4 месяцев.

Сене. Сделайте в погребе деревянный стеллаж и выстелете его сеном. Поверх него аккуратными рядами выложите кабачки, оставляя между ними небольшое расстояние.

Как хранить тыкву на зиму в погребе?

Хранение тыквы в погребе

Многие считают, что тыква не требует каких-то особенных условий хранения, поэтому просто раскладывают ее по полу погреба. Но этот овощ также, как и кабачки требует к себе более нежного отношения. Если вы оставите ее лежать на полу, то буквально через месяц сможете увидеть, что она начала портиться.

В случае если вы хотите готовить полезные блюда из тыквы практически до следующего лета, тогда позаботьтесь о том, чтобы у нее было свое отдельное место в погребе. Оптимальным вариантом для хранения тыквы будет деревянный стеллаж высотой более метра, застланный бумагой.

Тыкву надо расставить таким образом, чтобы ее плодоножки смотрели вверх, а бока не соприкасались между собой. Если вы знаете, что температура зимой в вашем погребе может опускаться ниже ноля, тогда дополнительно заложите все промежутки между тыквами соломой или сеном.

Как хранить картошку в погребе зимой?

Ящик для хранения картофеля

Картофель также, как и любой другой овощ достаточно сильно реагирует на самые минимальные изменения температуры и влажности в помещении, поэтому важно позаботиться о том, чтобы погреб в котором он будет храниться, как минимум хорошо проветривался. Хранить этот корнеплод лучше всего при температуре от +2 до +4 и при 70% влажности.

И если температурные показатели еще могут колебаться в ту или иную сторону, то за влажностью вы должны следить очень тщательно. Если ее показатели поднимутся хотя бы до 80%, то ваш урожай начнет покрываться гнилью.

Хранить картофель лучше всего в:

Сетках. Если у вас нет специальных ящиков для хранения картофеля, тогда сетка как раз, то что вам нужно. Она позволит воздуху все время циркулировать вокруг клубней, способствуя тому чтобы они не мокрели и не загнивали.

Мешках. В случае если вы выберете именно это способ хранения, тогда отдавайте предпочтение мешкам, сделанным из натуральной мешковины. В отличие от бумажных и полиэтиленовых они смогут защитить ваш урожай и от сырости, и от холода.

Как хранить капусту в погребе зимой?

Капуста висит на веревках

Если вы хотите целую зиму кушать свою капусту, то первое что вы должны сделать, вырастить правильный урожай. Для закладки в погреб подходят исключительно поздние и среднеспелые сорта. А вот раннюю капусту лучше всего мариновать и хранить в банках.

Самое приятное, что в отличие от остальных овощей, капуста не боятся максимальной влажности и очень низких температур. Но все же и этот овощ надо хранить с учетом его особенностей. Будет лучше если вы сложите ее в подвале таким образом, чтобы она не лежала одной кучей.

Итак:

Если вы хотите, чтобы капуста длительное время не утрачивала своей сочности, тогда вырвете ее прямо с корнем, немного подсушите верхние листочки, а затем подвесьте ее к потолку или балке на крючок головкой вниз. Только следите чтобы ваш урожай был размещен хотя бы за 30 сантиметров от стены. Если вы подвесите капусту ближе, то есть вероятность того, что она все время будет подмерзать.

Можете попробовать хранить капусту в пищевой пленке. Для такого способа хранения лучше всего брать одинаковые по размеру кочаны. Их надо очистить от верхних листьев полностью отрезать кочерыжку, а затем обмотать пленкой в несколько слоев. Подготовленный таким образом урожай, сложите в корзину или ящик и поставьте на стеллаж.

Как хранить баклажаны на зиму в погребе?

Хранение баклажанов в погребе

Чтобы сохранить баклажан целую зиму свежим надо учитывать то, что этому овощу нужна высокая влажность и отсутствие света. Даже в подвале их рекомендуется укрывать мешковиной, чтобы как можно меньше солнечных лучей на них попадало. По возможности соорудите в погребе отдельный стеллаж, выстелите его бумагой и в один ряд выложите на нее синенькие. Сверху прикройте их мешковиной и присыпьте соломой.

Если места в вашем погребе мало, тогда расфасуйте их по несколько штук в полиэтиленовые кульки и сложите в ящик с дырками. Разместите ящик на высоте 1 метра над землей и поближе к стене. Периодически проверяйте нет ли среди плодов, поврежденных или подгнивших. В случае если заметите хотя бы маленькое пятнышко, сразу же забирайте баклажан из ящика. Если вы этого не сделаете, то овощ начнет гнить и забирать влагу от пока еще нормальных плодов.

Как хранить арбузы в погребе?

Хранение арбузов в погребе

Сразу же хочется сказать, что на зиму закладывать в погреб лучше всего арбузы, выращенные на своем огороде. Так вы сможете самостоятельно проконтролировать степень зрелости и срезать их с плетей в нужный момент. Для того чтобы арбуз пролежал максимально длительное время, его надо забирать с огорода приблизительно за пять дней до полной зрелости.

Если вы будете закладывать на хранение покупные арбузы, тогда постарайтесь выбрать неперезрелые плоды. Лучшим вариантом для хранения арбуза считается сетка. В этом случае вам не придется ничего мастерить. Вам надо будет только очистить арбуз от почвы, промыть его, дождаться пока он высохнет, заложить его в сетку и аккуратно подвесить к потолку.

Еще одним проверенным вариантом является глина. Ее нужно будет смешать с водой, а затем тонким слоем нанести на арбуз. Когда слой глины полностью высохнет, перенесите арбузы на стеллаж, а все промежутки, которые есть между ними заложите бумагой или соломой.

Как хранить репу зимой в погребе?

Способы хранения репы в погребе

Репа уникальный по своим приталенным свойствам овощ, способный очень хорошо разнообразить зимнее меню. Хранить репу нужно также, как и морковку и свеклу. Поэтому вы вполне спокойно можете размещать этот корнеплод на одном с ними стеллаже или в непосредственной близости к ним.

Для хранения надо выбирать сочные, полностью созревшие плоды, не имеющие повреждений и гнили. Да, и по возможности закладывайте в подвал небольшую по размеру репу. Так как в разрезанном виде она будет пропадать очень быстро, то будет лучше если вы будете хранить плоды, которые сможете съедать сразу.

Способы хранения репы в погребе:

Просушите репу и заложите ее в полиэтиленовый кулек. Завяжите его, а затем при помощи любого острого предмета сделайте в нем несколько отверстий для вентиляции.

Выкладывайте репу в деревянные ящики рядами и пересыпайте их песком или золой. Следите чтобы слой песка был максимально толстым и плотным. Ведь если он будет очень тонким, то овощи в процессе хранения будут прикасаться друг к другу и обязательно начнут портиться.

При желании можете приготовить глазурь из глины, воска или парафина и обмазать ее каждую репу по отдельности. Такой метод хранения будет препятствовать утрачиванию влаги и защитит от гнилостной микрофлоры.

Как хранить груши на зиму в погребе?

Хранение груш в домашних условиях

Многие садоводы, закладывая грушу в подвал на хранение, совершают одну ошибку. Они просто засыпают ее в ящик, ставят на стеллаж и до определенной поры о ней забывают. Как правило, такие плоды начинают очень быстро покрываться гнилью. Почему так происходит?

Во-первых, ни в коем случае нельзя засыпать груши. Если вы будете делать это быстро, то наверняка какой-то фрукт повредится, а вы незаметлив этого, приспите его нормальными грушками. Через какое-то время он начнет портиться и заражать гнилью плоды, которые с ним соприкасаются. Поэтому будет лучше если вы будете закладывать плоды в ящик аккуратно, буквально по одной штуке.

Во-вторых, груши очень не любят высокую влажность, ввиду этого, надо сделать все, чтобы она оказывала на них самое минимальное влияние. Для этого надо дно ящика застелить несколькими сломи газет и только потом начинать выкладывать в него ряды груш. Да и не забудьте, что в ящике не может быть более трех рядов фруктов и что каждый из них должен быть переложен 2-3 слоями бумаги.

Как хранить чеснок в погребе зимой?

Косы из чеснока

Самый простой способ хранения чеснока знаком нам еще с детства. Наверное, каждый из нас помнить косы из этого ароматного овоща, которые в конце лета всегда появлялись под крышей дома бабушки. Самое интересное что именно так вы сможете сохранить чеснок сочным и ароматным чуть ли не до следующего лета.

Если вы не хотите вязать косу из чеснока, тогда можете попробовать хранить его в стеклянных банках. В этом случае вам надо будет отрезать травянистый стебель практически у самого основания головки, а затем заложить овощ в банку, на дно которой насыпана соль. Засыпьте этот ряд чеснока солью и выложите на него новый. Продолжайте укладывать овощи таким образом пока не заполните всю тару.

Обязательно помните, что последним слоем должна быть именно соль, поэтому если вы видите, что места на нее не остается, то просто не заполняйте банку по горлышко. Когда чеснок будет уложен вам останется закутать тару в темное полотно и переместить ее на стеллаж в погребе.

Как хранить пекинскую капусту в погребе?

Пекинская капуста может хранится в ящике

Пекинская капуста довольно нежный овощ, поэтому хранить ее в погребе можно не более трех месяцев. Если за это время вы не успеете скушать свой урожай, тогда вам придется закладывать его в банки. Хранить пекинку лучше всего на стеллажах с бумагой. Только учтите, что в этом случае категорически нельзя использовать газеты.

Пекинская капуста настолько хорошо вбирает запахи, что буквально через пару недель она начнет издавать аромат типографской краски. Огородники, которые имеют большой погреб могут попробовать прямо там сделать некое подобие грядки и пересадить капусту в нее.

Такой способ может продлить жизнь пекинки не на три, а на четыре месяца. Но как бы вы ее ни хранили всегда помните, что она не любит свет. Поэтому где бы она ни находилась на стеллаже или на грядке, всегда прикрывайте ее темной тканью.

Как хранить перец в погребе?

Хранение перца в погребе

Болгарский перец в отличие от остальных овощей прекрасно чувствует себя в простом деревянном ящике. Поэтому вы вполне спокойно можете сбить ящик нужных размеров, застелить его дно бумагой и засыпать в него перчик. Если вы поставите овощи на высоту одного метра от пола, то сможете хранить их таким образом не менее 4 месяцев. В случае если вы хотите, чтобы перец радовал вас своим пикантным вкусом еще и весной, тогда выкопайте его из почвы вместе с корнем и подвесьте к потолку верхушкой вниз.

Также можете пересадить его в обыкновенный цветочный горшок и поставить в любое удобное место в погребе. Данный метод подходит для овощей, которые не успели доспеть на улице. Так как они все равно будут получать питательные вещества из почвы, то уже в подвале они смогут набраться недостающей сочности и даже немного подрасти.

Как хранить репчатый лук на зиму в погребе?

Хранение лука зимой

С увечностью можно сказать, что лук является самым прихотливым овощем. При комнатной температуре он начинает быстро прорастать, а при очень низких показателях промерзает и становится несъедобным.

Ввиду этого, если вы решили хранить этот овощ в погребе, тогда сделайте так чтобы температура в нем не опускалась ниже -1, а влажность была не мене 75%. Если эти показатели будут меньше, то лук очень быстро испортится.

Хранит лук можно в:

Деревянных ящиках. Их высота не должна превышать 30 сантиметров. Если она будет большей, то луковички будут преть и загнивать.

Контейнерах для яиц. Такой способ подходит огородникам, имеющим большой погреб. В этом случае луковички надо будет аккуратно разложить в углубления для яиц, а затем расставить контейнеры на стеллажи.

Сетках. Оптимальным вариантом являются сетки, в которые влазит буквально 3 килограмма лука. Но их тоже нельзя ставить на пол. Если у вас не осталось места на стеллажах, тогда сделайте дополнительные подставки и разместите сетки с овощами на них.

Как хранить сельдерей на зиму в погребе?

Способы хранения сельдерея

Сельдерей, как любой твердый овощ очень любит влагу, поэтому хранить его надо практически при 100% влажности. Если в вашем погребе ее показатели ниже чем надо, тогда можете попробовать периодически увлажнять сам овощ. Конечно же, это не означает что вы должны обрызгивать сам сельдерей. Чтобы ему было достаточно влаги вам надо будет просто иногда сбрызгивать песок в ящике, в котором он будет находиться.

Только не делайте это очень часто, если вы переборщите с водой, то корнеплод сначала начнет укоренятся и расти, а потом из-за недостатка света загниет. Если в вашем погребе земляной пол, то можете сделать в нем маленькую траншею, уложить в нее сельдерей и прикрыть все сверху почвой и соломой.

Как хранить топинамбур в погребе?

Топинамбур хранение в домашних условиях

Топинамбур, хотя и считается сородичем картофеля, хранится вместе с ним не может. Так как ему нужна большая влажность, то его лучше всего закладывать в погреб вместе с морковкой и свеклой. Самым оптимальным вариантом для хранения топинамбура является ящик с почвой, только в этом случае песок надо использовать не сухой, а влажный и при укладке еще по отдельности утрамбовывать каждый слой.

Размещать тару с топинамбуром лучше всего максимально близко к выходу. Так как этот овощ любит холод (он легко переносит даже -40), то именно здесь он будет чувствовать себя лучше всего.

Как хранить виноград в погребе?

Способы хранения винограда

Если вы не хотите заморачиваться, тогда просто срежьте виноград и разместите его на стеллажах, на которых разложены опилки из липы и тополя. При желании можете заменить стеллаж на ящик, но все равно укладывайте в него не более чем одни ряд винограда и обязательно с двух сторон закрывайте его опилками.

Можете попробовать сохранить свой урожай более интересным способом. Срезайте виноград с небольшим кусочком лозы и буквально тут же закрывайте срез расплавленным парафином или воском. Когда он застынет, аккуратно подвесьте его к балке или потолку, следя чтобы лоза не соприкасалась с горном.