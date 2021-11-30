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10 колоритных фотографий народности кара, живущих в долине реки Омо

Африка – многогранный и уникальный континент, как и люди, на нём живущие. Африканские народы в различных частях этого материка не похожи друг на друга. Всего на территории Африки живёт несколько тысяч малых и больших этносов. Одни из колоритных представителей «чёрного» континента – люди народности кара, живущие в долине реки Омо.

10 колоритных фотографий народности кара, живущих в долине реки Омо

10 колоритных фотографий народности кара, живущих в долине реки Омо

Подготовка к церемонии совершеннолетия

10 колоритных фотографий народности кара, живущих в долине реки Омо

Мужские прически.

10 колоритных фотографий народности кара, живущих в долине реки Омо

Старейшины племени

10 колоритных фотографий народности кара, живущих в долине реки Омо

Перед важной церемонией

10 колоритных фотографий народности кара, живущих в долине реки Омо

Юноши племени Кара

10 колоритных фотографий народности кара, живущих в долине реки Омо

С перьями в носу

10 колоритных фотографий народности кара, живущих в долине реки Омо

Самое малочисленное племя в Эфиопии

10 колоритных фотографий народности кара, живущих в долине реки Омо

Основное богатство Кара – это козы

10 колоритных фотографий народности кара, живущих в долине реки Омо

Боевой народ

10 колоритных фотографий народности кара, живущих в долине реки Омо

Кара – «рыбоеды».

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