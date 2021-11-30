10 колоритных фотографий народности кара, живущих в долине реки Омо

Африка – многогранный и уникальный континент, как и люди, на нём живущие. Африканские народы в различных частях этого материка не похожи друг на друга. Всего на территории Африки живёт несколько тысяч малых и больших этносов. Одни из колоритных представителей «чёрного» континента – люди народности кара, живущие в долине реки Омо.











Подготовка к церемонии совершеннолетия







Мужские прически.







Старейшины племени







Перед важной церемонией







Юноши племени Кара







С перьями в носу







Самое малочисленное племя в Эфиопии







Основное богатство Кара – это козы







Боевой народ







Кара – «рыбоеды».



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