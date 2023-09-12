Что родители прошлого считали таким же вредным для детей, как смартфон и чипсы

Смартфоны, чипсы и шоколадки — если судить по советам родителям, это самые большие враги растущего организма. А веками раньше вредными считались совсем другие вещи. Порой очень неожиданные, на взгляд жителя двадцать первого века.
Книга — враг ребёнка
В девятнадцатом и двадцатом веке многие врачи и педагоги предостерегали родителей: чтение — вредно. От него фантазия становится буйной, сны — беспокойными, зрение — плохим, осанка — неровной, пищеварение — замедленным и тяжёлым. Кроме того, чтение может стать причиной меланхолии и нервной горячки.
Картина Чарльза Бартона Барбера.
Поскольку совсем не читать нельзя, надо следить за тем, чтобы книги, которые дают ребёнку, были достаточно познавательными и нравственными. Например, стоит следить, чтобы в руки к нему не попали сочинения Дюма или Сабатини, где главные герои пьянствуют или совершают преступления.
В двадцатом веке особенно боролись с чтением за столом или лёжа — на диване, в кровати, в гамаке. Первое считалось признаком болезненного пристрастия и просто дурным тоном, второе — очень опасным для зрения.
Картина Эдуарда Свободы.
Шахматы приводят к одержимости
Ещё в 1859 году в США была опубликована статья, которая взволновала многих родителей и которую цитировали врачи и педагоги. Встревоженный автор писал, что всеобщее увлечение шахматами наносит детям непоправимый вред. Они сидят неподвижно часами, забыв обо всём на свете, как заколдованные, вместо того, чтобы заниматься гимнастикой или играть друг с другом. В общем, шахматы считались смартфоном девятнадцатого века.
Кроме долгой сосредоточенности (которую в то время считали саму по себе опасной — мол, приводит к безумию), взрослых пугало слишком сильное горе детей после проигрыша и то, что даже вдали от шахматной доски они продолжают думать о последней партии и бесконечно вертеть её в голове.
Картина Джона Лавери.
Старую статью вспоминали позже в двадцатом веке, когда после ряда крупных международных матчей американские дети вновь увлеклись игрой. Ряд педагогов и родителей снова стали настаивать, что шахматы вредны и отвлекают детей от активности, которая даёт им расти сильными и здоровыми. Некоторые даже обвиняли коммунистов в том, что они нарочно с помощью шахмат хотят ослабить американскую нацию. Но в двадцатом веке антишахматные убеждения всё же уже были уделом чудаков, а не общим настроением.
Выступала против шахмат и православная церковь в допетровской Руси — духовенству эта игра показалась слишком азартной.
Картина Николая Крутова.
Ползать — стыдно
В христианской Европе за младенцев постоянно стыдились — они искажали запечатлённый в человеке образ Божий своим животным поведением. Особые меры, начиная со Средних веков, принимали к тому, чтобы дети не ползали по полу. Едва ребёнок начал пытаться передвигаться, как его или перемещали в ходунки, или начинали водить на помочах, невзирая на то, что держать своё тело вертикально ребёнку ещё трудно.
Одним из аргументов против передвижения ползком было предположение, что так ребёнок и характером станет ближе к невоздержанным животным. А вот в наше время установили, что дети, которые в раннем возрасте много ползают, быстрее и легче потом учатся читать (хотя это, конечно, не единственный фактор).
Мальчик с кораллом. Неизвестный художник семнадцатого века.
Фантазия — прямой путь к преступлениям
Древнегреческие и древнеримские родители, уважавшие Платона, следили за тем, чтобы дети, играя, не придумывали никаких новых правил на ходу, пытаясь разнообразить игру. Философ убеждал, что из малышей, которые дерзают изменять правила, вырастают преступники, не чтущие законов. Отдельные поклонники античной мысли следили за детьми и в христианские времена.
Похвала портит характер
«Похвала в очи — хуже порчи» и «Сыном гордятся, когда его не в чем упрекнуть» — этими двумя схожими правилами веками руководствовались русские и китайские родители. Что бы ребёнок ни сделал хорошо, хвалить его нельзя — только ругать за недочёты. Тогда любая самая высокая планка будет казаться ребёнку просто нормой жизни и он не загордится. Возможно, к этому убеждению примешивались суеверия: не сглазить бы!
Картина Иллариона Прянишникова.
Мясо и тепло сделают лентяем и наглецом
В восемнадцатом-девятнадцатом веках передовые педагоги предупреждали родителей: мясо делает детей дерзкими и непослушными, внушает им желание безостановочно бегать и драться с другими детьми. В общем, только твёрдый духом взрослый человек может есть мясо без того, чтобы превратиться в животное.
Да и вообще наведаться считалось для детей вредным. От этого они становились не только шумными и непоседливыми, но и могли начать видеть дурные сны. В российских передовых дворянских семьях и институтах для девиц, в европейских пансионах для девочек, в королевских семьях Европы детей держали всегда немного голодными, а даже самые изысканные рецепты детской кухни не предполагали мяса.
Картина Софи Андерсон.
Вообще лучшей едой для детей считались подчерствевший хлеб и молоко. На такой диете годами держали, например, королеву Викторию.
Если от мяса дети, по мнению педагогов, наглели, то от тепла — ленились, поэтому детей всегда одевал чуть легче, чем взрослых, а порой и заставляли спать в холодных комнатах, не давая укрыться потеплее. Считалось, что холод не даст залёживаться больше того, что ребёнку надо для сна от природы, и вообще очень бодрит и укрепляет дух. Притом для взрослых спать в тепле и подолгу считалось совершенно нормально.
Текст: Лилит Мазикина.
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