Продукты, которые укрепляют и чистят зубы

Здоровье наших зубов и десен может повлиять на состояние всего организма, без преувеличения. Советуем поддерживать их в отличной форме, рационально планируя свою диету с высоким содержанием кальция. Вот несколько лучших продуктов, которые помогут вам в этом нелегком деле.
Яйца
12 основных витаминов и почти все необходимые человеку микроэлементы. Строгим вегетарианцам будет нелегко заменить этот продукт. Витамин D, к примеру, является великолепным источником фосфора, который помогает предотвратить порчу зубов.
Кудрявая капуста
Еще один удивительный источник кальция — кудрявая капуста или капуста Кале. 139 мг на 100 грамм, а вдобавок здесь же содержатся более 45 различных флавоноидов.
Водоросли Келп
Келп регулярно попадают в списки суперфуда. Особенно богаты водоросли йодом, наличие которого имеет решающее значение для идеального функционирования щитовидной железы. Недостаток йода в организме может привести к развитию зоба. Ламинария, к тому же, содержит больше кальция, чем многие привычные овощи.
Брокколи
Витамин К необходим для здоровья наших зубов. Не получаете достаточное количество этого витамина — ослабляете и зубы, и десны. Всего 50 грамм брокколи хватит, чтобы закрыть суточную потребность в витамине К.
Шпинат
Морячок Папай не зря любил шпинат. Помимо кальция (в ста граммах — 148 мг), шпинат содержит витамин С, марганец, витамин А и витамин К.
Соевые бобы
Небольшая чашка соевых бобов содержит около 176 мг кальция. Как правило, генетически модифицированные бобы могут иметь чуть меньше кальция, так что постарайтесь найти натуральный продукт.
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