Шторма, которые изменили ход истории

Обыкновенная погода влияет на ход истории также сильно, как и масштабные военные операции. Атмосферные явления меняют планы завоевателей, губят целые армады и приводят к революциям. Что может противопоставить человек бесконечной мощи природных катаклизмов? К сожалению, даже сегодня, при невероятном уровне развития науки и техники, мы практически никак не можем влиять на погоду, а уж история помнит много ситуаций, когда погода сыграла свою роковую роль.









Благословение римлян

Ксеркс и море

Великая армада

Божественный ветер

Дыхание революции

Вторая мировая война

Гибель заложников