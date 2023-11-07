Какие тайны хранят забытые нубийские пирамиды Мероэ: Что скрывают загадочные гигантские сооружения

Царство Куш

Пирамиды Нубии.

Пирамиды в Нубии появились почти 2500 лет спустя после того, как в Египте их строить перестали.

Столицей древнего царства Куш в последний период его существования был город Мероэ.

Пирамид у кушитских царей даже больше чем в самом Египте.

Нубийским царям очень понравилась практика возведения столь массивных гробниц.

Из-за относительно небольшого основания, углы пирамид довольно крутые.

Внутри пирамиды весьма богато урашены.

Рельефы внутри стен погребальных камер.

Пирамиды Мероэ

Пирамиды в Судане расположены на относительно небольшой площади.

Пирамид в Судане больше 250.

В гробницу царей и цариц клали множество золота и драгоценностей, из-за этого все они к настоящему времени полностью разграблены .

Внутри пирамид находили предметы, свидетельствующие о торговых связях царства Куш с Египтом и эллинистическими народами.