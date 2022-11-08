Почему брачный аферист из Tinder, обманувший девушек на 10 миллионов дол, остается на свободе

В феврале 2022 года весь мир узнал о том, как израильтянин Саймон Леваев, используя своё обаяние и умение «пускать пыль в глаза», очаровывал девушек из разных стран, а затем благополучно использовал их деньги себе во благо. Некоторые брали огромные кредиты, чтобы помочь молодому человеку, в которого они были влюблены. Со временем, конечно, всё выяснилось, однако жертвы обаятельного афериста не только не могут вернуть свои деньги, но ещё и оказались в некотором недоумении из-за того, что Саймон Леваев находится на свободе.
Широкое поле для деятельности
Саймон Леваев.
Современные технологии значительно расширили возможности человека, в том числе и в личной сфере. Если раньше можно было познакомиться с людьми для романтических отношений, в основном, в каких-то общественных местах, то сейчас это, по большей части, делают в интернете. Кажется, одним из самых популярных сервисов, специализирующимся на романтических знакомствах, стал Tinder.
Саймон Леваев.
Сюда миллионы мужчин и женщин из разных стран и с разных континентов заходят ежеминутно, а затем свайпят фотографии (смахивание их в разные стороны с экрана). Свайп влево значит, что человек на фотографии не отвечает представлениям о потенциальном приятеле, а вот свайп вправо даёт надежду на переписку и последующее реальное знакомство. Именно эту площадку и стал использовать израильский гражданин Шимон Иегуда Хают для знакомства с девушками.
Саймон Леваев.
Всё началось в тот момент, когда молодому человеку исполнилось 18 лет. Он решительно сменил имя, в одно мгновение став Саймоном Леваевым, что позволяло любому желающему (точнее, желающей) найти родственную связь между ним и миллиардером Львом Леваевым, алмазным королём. Для лучшей достоверности Саймон стал представляться сотрудником международной компании, той самой, что основал якобы его отец. По легенде, именно по служебным делам он был вынужден часто перемещаться из страны в страну.
Позже Саймон Леваев обзавёлся аккаунтами в социальных сетях на своё новое имя. И там уже все могли увидеть его шикарный образ жизни. Роскошные отели, брендовая одежда и аксессуары, шикарные яхты, частные самолёты и автомобили, поражающее воображение, – видя всё это, разве мог кто-то допустить даже мысль об обмане? Конечно, всё больше девушек свайпили его фотографию вправо. Они надеялись на встречу со своим принцем, и некоторые получали приглашение на свидание.
Очаровательный аферист
Саймон Леваев.
Дальше было дело техники. Девушка шла на свидание и убеждалась в том, что её новый знакомый на самом деле богат, щедр и тактичен. Как правило, Саймон назначал встречу в дорогой гостинице или ресторане, не настаивал на интимных отношениях и какое-то время просто общался с девушкой по душам, располагая к себе. Примерно месяц молодой человек посвящал красивым ухаживаниям, дорогим подаркам, необременительным, но роскошным путешествиям. Он был внимателен и заботлив, удивлял своей деликатностью и умением чувствовать представительницу прекрасного пола.
Саймон Леваев.
Он казался очень открытым и откровенным, его подруга получала визуальное подтверждение тому, что Саймон на самом деле богат и успешен, он бывает по делам в разных местах и может себе позволить всё, что угодно. Доверие завоёвывалось очень быстро, в том числе и благодаря стремлению Саймона ничего важного не скрывать. У представительницы прекрасного пола формировалось впечатление о Саймоне, как об очень приятном и, главное, честном, человеке. Когда же девушка теряла бдительность, начиналось самое интересное.
Саймон Леваев.
Сначала у Саймона Леваева срывалась очень важная сделка, потом в честном бою получал ранения и ушибы его телохранитель, на которого нападали какие-то «враги», а служба безопасности банка блокировала его собственные счета и карты, дабы эфемерные недруги не смогли отследить местонахождение нашего героя. Обзаводиться новыми он, конечно, не мог, чтобы те же «враги» не могли его вычислить. Саймон вынужден был бежать на своём частном самолёте и без денег. Ну разве могла любая сердобольная девушка оставить в такой ситуации любимого в беде?
Конечно, она спешила в банк, брала кредитную карту с крупной суммой примерно в несколько десятков тысяч долларов. Кто-то закладывал квартиру и продавал драгоценности, чтобы одолжить деньги любимому человеку, кто-то выгребал и передавал ему все свои сбережения. Но финал при этом был один: вчерашний поклонник растворялся в воздухе вместе с деньгами. Правда, он неизменно обещал вернуться.
Саймон Леваев.
Если же вдруг девушка решалась поинтересоваться у Саймона Леваева судьбой своих денег, он тут же высылал чек с круглой суммой, превосходящей всё то, что было потрачено. Правда, чек в результате оказывался фальшивым. А находящийся в относительной безопасности Саймон в это время уже делал счастливой следующую доверчивую красавицу, желавшую стать подругой сына миллиардера. Если же предыдущая жертва становилась слишком уж требовательной, Леваев мог и пригрозить барышне. Самым же непонятным остаётся факт того, как быстро девушки начинали доверять незнакомому человеку. Никого не смущал тот фат, что у настоящего Льва Леваева девять детей, но сына по имени Саймон у него точно нет.
«Я не мошенник»
Саймон Леваев в момент ареста.
В общей сложности Саймон Леваев получил от своих возлюбленных больше $10 млн. Три жертвы афериста решились рассказать свою историю одному из норвежских изданий, они же впоследствии и снялись в документальном фильме Netflix. И мошенника после журналистского расследования даже арестовали в Греции, куда он прилетел по поддельным документам. Леваева депортировали на родину в Израиль, где осудили его всего на пять месяцев. Причиной для вынесения приговора стала подделка чеков и документов. По факту больше ничего доказать не удалось, а молодой человек после выхода на свободу объявил себя финансовым консультантом и теперь предлагает всем желающим свои услуги.
Саймон Леваев в центре.
Девушки, пострадавшие в результате его аферы, по-прежнему пытаются выплачивать свои долги самостоятельно. Три уже упомянутые девушки обратились за помощью на краудфандинговую платформу, где сочувствующие собрали для них примерно шестую часть необходимой суммы. А Саймон Леваев уже давно заявил: он не аферист, девушек он не обманывал, денег не брал и вообще всё это (в том числе и фильм от Netflix) ни что иное, как происки его недоброжелателей.
Саймон Леваев.
Степень его вины уже определена судом и наказание за это он уже понёс. Вообще он заявил о том, что с девушек не брал ни цента, они все жили и путешествовали за его счёт. Возможно, их сердца оказались разбиты, но за это ведь не судят…
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