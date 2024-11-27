Дома-шалаши: как их строят и удобно ли в них проживать

Смотрится потрясающе /Фото:colodu.club

Дом внутри /Фото:mykaleidoscope.ru

Второй свет /Фото:flectone.ru

Раньше тоже было модно /Фото:journal.tinkoff.ru

В России тоже строят такие дома /Фото:dzen.ru

Такие лестницы не подойдут /Фото:mykaleidoscope.ru

Лучше делать такой дом без пристройки /Фото:in.pinterest.com

Чем больше свай тем устойчивее строение /Фото:ustinovkastroy.ru

Хорошо бы сделать котельную /Фото:tverdotop-kotel.ru

Второй этаж /Фото:barnhouse1.ru

Необычный вариант /Фото:ivd.ru