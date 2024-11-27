Дома-шалаши: как их строят и удобно ли в них проживать

Треугольные жилища сегодня набирают всё больше популярности по всему миру, в том числе и в современной России. Несмотря на устоявшееся мнение, что такие дома подходят лишь для использования в качестве дачных построек, многие люди выбирают их в качестве постоянного места жительства, делая из них настоящие коттеджи.
Смотрится потрясающе /Фото:colodu.club
Дом такого типа называется — «А-фрейм», это архитектурный стиль, который характеризуется крышей в форме буквы «А». Он является одним из самых узнаваемых и популярных типов домов благодаря своей уникальной форме и простоте в строительстве. Данный стиль впервые появился в Америке в начале 20 века, хотя его история уходит корнями куда-то в горные хижины Швейцарии и Канады.
Дома в форме буквы А получили широкое распространение в различных странах, но наиболее активное развитие этот архитектурный стиль приобрел в США после Второй мировой войны. Американцы воспринимали такие строения как загородные дачи и часто возводили их вблизи водоемов. Отличительной особенностью этих домов было отсутствие утепления и подведения центральных коммуникаций, что позволяло сделать их более доступными по стоимости.
Дом внутри /Фото:mykaleidoscope.ru
Дома «А-фрейм» обычно представляют собой просторные и уютные строения с высокими потолками и большими окнами, что создает ощущение пространства и света. Изначально такие дома были популярны для загородных участков и летних коттеджей, но сейчас их можно увидеть как в живописных районах за городом, так и в городской застройке.
Отличительная черта «А-фрейм» заключается в их высокой прочности и устойчивости к различным погодным условиям. Крыша в форме «А» отлично справляется с нагрузками, особенно во время снегопадов. Такие дома легко адаптируются под различные нужды: от жилого дома до дачного домика или гостевого жилья. Конструкция двускатной крыши выполняет важную функцию в современных А-образных домах, где она заменяет две стены, плавно переходящие от конька до фундамента. В отличие от традиционных построек, в таких домах фронтоны часто оснащаются панорамными окнами, создавая впечатление отсутствия двух стен.
Второй свет /Фото:flectone.ru
Классический дом в форме буквы «А» обычно имеет площадь до 60 квадратных метров и высоту до 10 метров. Внутреннее пространство разделено на два этажа, где на втором этаже обычно находятся спальные места, так как высота потолков там не всегда позволяет стоять в полный рост.
Производители давно предлагают готовые конструкции таких домов, которые изготавливаются на заводах и собираются на месте за пару выходных в виде панелей. Это вызвало настоящий бум на А-дома, которые строили как дачники, так и базы отдыха. Однако к 1970-м годам популярность таких построек начала спадать. В советское время в дачных кооперативах возводили жилища с треугольным силуэтом, получившие неофициальное название «дома-шалаши».
Раньше тоже было модно /Фото:journal.tinkoff.ru
Острые углы, характерные для этой архитектурной формы, занимают значительную часть пространства. Жилая площадь в таких домах обычно рассчитывается с отступом около 900 мм от углов, поскольку стены имеют наклон 60 градусов, и для безопасного передвижения рядом с ними необходимо оставлять свободное расстояние примерно в один метр.
При отсутствии части межэтажного перекрытия в доме, так называемый второй свет, позволяет использовать крышу в качестве потолка для первого этажа, что увеличивает проникновение естественного света через широкие панорамные окна на оба уровня. В то же время, из-за отсутствия полноценного перекрытия площадь второго этажа обычно меньше, чем площадь первого.
В России тоже строят такие дома /Фото:dzen.ru
Может показаться, что A-дома это всего лишь небольшие постройки, предназначенные для временного использования. Однако это далеко не так. Существует множество просторных A-домов с жилой площадью около 100 квадратных метров, где семьи проживают постоянно. В таких домах удобно размещаются две большие спальни, ванная комната, кухня и гостиная.
Лестница в доме - это не только функциональный элемент, но и важная часть дизайна и удобства. Хотя кажется, что лестница занимает много места и ее строительство требует затрат, важно спроектировать ее правильно. Иногда лестницы делают слишком крутыми, что может быть опасно и неудобно для использования.
Такие лестницы не подойдут /Фото:mykaleidoscope.ru
Следует отметить, что строительство дополнительной пристройки к А-фрейму может быть неэкономичным. Более разумным выбором будет увеличение размеров самого А-дома без установки отдельной пристройки. Ведь с пристройкой дом теряет свою уникальность и шарм. Такое решение может уже не считаться чистым А-фреймом, а скорее гибридным сооружением.
Вертикальные элементы дома могут быть построены с использованием различных технологий: каркасной из дерева или металла, бетонной или кирпичной. Однако наиболее популярным вариантом является каркасная конструкция из древесины. Этот подход обеспечивает легкость, хорошую теплоизоляцию и относительную простоту строительства дома.
Лучше делать такой дом без пристройки /Фото:in.pinterest.com
Несмотря на то, что панорамное остекление может создавать впечатление максимального освещения и тепла, на деле окажется, что солнечные лучи будут негативно воздействовать на внутреннюю отделку, вызывая ее выцветание. Потому, лучше ориентировать дом с остекленным фронтоном на запад - это позволит сохранить целостность интерьера и мебели.
Домашний фундамент часто изготавливается из винтовых свай. Каркасное строение размером 6x6 метров имеет вес приблизительно 15 тонн, и теоретически его возможно установить даже на четырех сваях. Однако, для обеспечения большей надежности обычно выбирают более прочный фундамент, состоящий из 9-15 свай. Свайный фундамент является лучшим выбором для участков с неровным рельефом, поскольку такие дома прекрасно смотрятся на пересеченной местности.
Чем больше свай тем устойчивее строение /Фото:ustinovkastroy.ru
Обычно для строительства А-образных домов используется каркасная технология при строительстве крыши, которая подразумевает определенную последовательность действий. Между стропилами, служащими основой конструкции, укладывается утеплитель, обеспечивающий необходимую теплоизоляцию. Затем создается обрешетка и контробрешетка, на которые в дальнейшем будет крепиться кровельный материал.
Обогрев подобного жилища можно осуществлять различными способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Как установка двух конвекторов, так и создание системы теплого пола и монтаж котла.
Хорошо бы сделать котельную /Фото:tverdotop-kotel.ru
И всё же плюсов у таких домов много. Обслуживание таких домов достаточно простое. Отсутствие привычных фасадов исключает необходимость регулярной покраски, штукатурки или перекрашивания. Панорамное остекление требует лишь периодической мойки, а металлическая черепица не нуждается в особом уходе.
Внутренняя планировка треугольных домов также отличается гибкостью. Благодаря отсутствию несущих стен и использованию ферм для поддержки крыши, владельцы могут легко менять конфигурацию жилых пространств.
Второй этаж /Фото:barnhouse1.ru
Треугольная форма делает эти дома более прочными по сравнению с классическими постройками. Треугольник является самой устойчивой геометрической фигурой, что позволяет не рассчитывать снеговую нагрузку на стропильную систему.
Недостатки домов в стиле А-фрейм. Меньший полезный объем по сравнению с традиционными домами. Углы треугольной конструкции представляют собой «мертвые зоны», которые можно использовать для хранения, но это неотапливаемые и нежилые площади.
Проектирование внутреннего пространства в таких домах требует особой тщательности и продуманности. После возведения дома внести серьезные изменения в планировку становится достаточно сложно. И если изначально площади окажется недостаточно, придется либо смириться с ограниченным пространством, либо пристраивать дополнительные помещения, что нарушит целостность архитектурного облика дома в стиле А-фрейм.
Необычный вариант /Фото:ivd.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии