15 фотоманипуляций до изобретения Фотошопа

Фотографы, чьи работы мы сегодня вам представим, в свое время использовали различные техники для создания необычных снимков. То, с чем сейчас с легкостью справляется Фотошоп, раньше стоило большого труда, именно поэтому эти снимки настолько ценны и любопытны тем, кто занимается изучением истории фотографии.









Человеческое колесо на крыше, 1930.







Grete Stern, “Электроприборы для дома”, 1950.







Столкновение, 1910.







Maurice Tabard и Roger Parry, “Комната с глазом”, 1930.







Ленин и Сталин в Горках. 1922 г.







Дирижабль у Эмпайр-стейт-билдинг, 1930.







Barbara Morgan, Лицо над толпой, 1939.







Двуглавый человек, 1855.







Henry Peach Robinson , Угасание, 1858.







William Henry Jackson , Колорадо-Спрингс, 1913.







Gustave Le Gray, Облако, 1856/7.







George Washington Wilson, Портреты, 1857.







F. Holland Day, Видение, 1907.







Maurice Guibert и Henri de Toulouse-Lautrec, Анри де Тулуз-Лотрек: художник и модель, 1892







Saint Thomas D’Aquin, Мужчина жонглирует собственными головами, 1880.



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