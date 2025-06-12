Почему деньги откладывают в копилку именно в виде свиньи

Копилки можно встретить практически в каждом доме. И хотя сейчас наличные, и в том числе мелочь, тоже отходят на второй план, им на смену приходят пластиковые карты, они всё равно остаются актуальными. Одним из самых популярных видов копилок как были, так и остаются свинки. Они знакомы всем, забавная и милая атрибутика.. Но почему именно свинка? На первый взгляд, она не особо может быть связана с деньгами и всё же имеет особую символику, если копнуть чуть поглубже в историю.
Древняя копилка /Фото:dzen.ru
У копилок тысячелетняя история, самые первые из них появились ещё в Древнем Востоке и, по сути, не поменяли своего предназначения даже спустя огромное количество времени. Раньше люди использовали сосуды из глины, чтобы хранить в них свои сбережения. Тогда все по привычке складывали деньги в черепичные или глиняные горшки, просто потому, что так было надёжнее. Так деньги не потерялись бы и не испортились.
На территории Туниса была найдена одна из самых древних копилок в мире. Произошло это при раскопках финикийского города Утик. По оценкам исследователей, эта находка может датироваться первым тысячелетием до нашей эры. И является хорошим свидетельством, что деньги всегда хранились в специальных контейнерах.
С древности лишь слегка изменился внешний вид /Фото:ru.pinterest.com
Конечно же, со временем и неизбежным процессом социального развития копилки из простых глиняных сосудов стали создавать в виде разнообразных вещей.они выполняли и декоративную — отражали как религиозные, так и культурные аспекты того или иного общества. Уже позже такие копилки стали украшаться поверх орнаментом, надписями и т.д.
Если брать для рассмотрения такой огромный пласт, как эпоху Римской Империи, то при раскопках было найдено множество вариантов древних копилок этого периода. Обычно все они были изготовлены из керамики, фарфора или же гипса. Но уже использовались не исключительно для скопления средств, а и для разнообразных ритуалов и обрядов. Они имели очень большую значимость в жизни античных народов. Все эти древние копилки, как и сейчас, просто разбивали, когда необходимо было забрать денежные средства. А со временем уже стали появляться многоразовые версии копилок из дерева или даже металла.
Само слово «копилка» появляется в обходе только в Средние века, тогда популярность этих предметов очень сильно возросла. Конечно, копилки были не только в Средневековой Европе, они появлялись и в Древнем Китае, но там никогда не было подобных сосудов в виде свиней.
Греция под османской империей /Фото:althistory.fandom.com
А появилась такая форма копилки благодаря Османской Империи. Истоки можно отследить и от Древней Греции, которую с пятнадцатого века по девятнадцатый захватила Османская империя. Как известно, мусульманская вера запрещает её последователям употреблять в пищу свинину, потому мусульмане относятся к этому животному немного предвзято. Свинья считается грязным животным и в целом мусульманами не воспринимается как пища. Крестьяне и ремесленники, проживающие на территории захваченной Греции, обязаны были выплачивать очень высокие налоги, отдавая османским завоевателям все богатства, которые имелись на греческой земле. Однако со временем они поняли, что мусульмане свинью не едят, и стали хранить свои сбережения в сосудах, специально вылепленных в форме свиней. Такие сосуды османы, как правило, обходили стороной, что позволяло грекам сохранить деньги в безопасности.
Для средневековой Европы свинья была символом процветания, изобилия, благодаря именно животному, которое содержалось в домах с достатком. В некоторых культурах также можно отследить, что именно свинья была символом удачи и плодовитости. Благодаря ей можно было мудро управлять своими финансами.
Старинные копилки свиньи /Фото:vintagevirtue.net
Со временем свинья стала очень плотной ассоциацией с изобилием и благополучием. К тому же именно в английском языке слова pig — свинья и pygg — оранжевая глина, очень созвучны. И именно из оранжевой или рыжей глины в средневековой Англии копилки и изготавливались. И, естественно, со временем, слово pugg было трансформировано в pig.
Также в Англии и Шотландии эти глиняные сосуды получили название pygg jars. Такие ёмкости были крайне функциональны, там можно было много всего хранить, не только лишь деньги.
Символ поросёнка можно проследить в самых разных культурах, не только греческой и английской. Например, в немецком языке слово — Sсhwein gеhabt означает везение. Ещё одна немецкая фраза — Das Schwеin аm Schwаnze hаben —поймать свинью за хвост, тоже считается символом успеха. А в народных традициях свинья стала символом процветания и удачи. Свиней продолжали дарить как трофеи, на праздники и важные события на протяжении всех Средних Веков. Она была и остаётся очень важным элементом народных традиций во многих странах. Такой образ быстро прижился и производство копилок в виде свиней стало массовым.
Свинья стала благоприятным символом /Фото:moneyman.ru
Сегодня уже другое словосочетание — piggy bаnk очень часто используется для детей. Именно им и покупаются копилки в виде свинок. Считается, что именно так можно развить у детей финансовую грамотность. К тому же, именно с детства свинки вызывают ассоциацию с комфортом и благополучием. А во-вторых, это отличная мотивация, чтобы наполнить круглую свинку небольшими, но богатствами. Это также придаёт подрастающему поколению уверенность в своих финансах.
Подобные привычки к умению копить финансы, а не бездумно тратить, формируют привычки для взрослой жизни. Считается также, что люди, которые используют копилки намного лучше, могут контролировать уровень своих доходов и расходов. Умеют к тому же развивать дисциплину и тратить с умом. Потому в некоторых семьях подобные свиньи - копилки передаются из поколения в поколение.
Электронная копилка /Фото:ozon.ru
Конечно, в современном мире технологий, копилки отходят на второй план, но и не забываются совсем. И хотя всё больше людей предпочитают хранить сбережения электронными способами, либо в банках, свинка так и продолжает быть символом сбережений. Сегодня свинок производят из самых разнообразных материалов, хоть классикой и считается керамика. Есть современные многоразовые пластиковые варианты и даже электронные.
В двадцать первом веке появились варианты копилок, которые уже не просто ёмкости, а настоящие компьютеры. Один из наиболее ярких примеров такого устройства это копилка Pig Е Bаnk, которая имеет в себе огромное количество полезных и умных функций.
Устройство имеет электронный счётчик, который способен распознавать номинал монеты или даже купюры, а также автоматически посчитывать, какое количество денег находится в копилке. Оно показывает текущий баланс и помогает отслеживать достижения в накоплении. К тому же некоторые модели помогают установить, так называемые, финансовые цели, а затем тут же показывают сколько ещё нужно положить денег до их достижения. К тому же подобные технологии способны и напоминать о том, что человеку необходимо пополнить свою копилку. Такой процесс становится более целенаправленным.
Всё равно остаётся актуальной /Фото:farforius.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии