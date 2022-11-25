Использование картофеля для укоренения черенков роз

После осенней обрезки роз остается большое количество веточек, которые идеально подходят для черенкования. Потратив совсем немного времени и сил на укоренение черенков, можно получить большое количество посадочного материала.

Свою эффективность доказал оригинальный способ черенкования роз, для которого необходимы чеснок и картофель.

Нарежьте обрезанные веточки на черенки примерно одинакового размера.







Каждый черенок обработайте чесноком. Это поможет обеззаразить место среза, а также снабдит черенок витаминами и минералами, необходимыми для активного роста и развития.







Для быстрого укоренения черенков понадобится картофель. Кружочек картофеля толщиной примерно 1 см разрежьте на 4 части. В середине каждой четвертинки сделайте надрез и поместите внутрь черенок.







Черенки с картофелем посадите в емкость, наполненную песком, и хорошо увлажните субстрат.







На укоренение и развитие черенков потребуется примерно 1 месяц. За это время вырастит здоровая и крепкая корневая система, появятся молодые листочки и даже бутоны.







Картофель выступает в качестве прекрасного натурального удобрения. В клубнях содержится большое количество крахмала и других питательных веществ, которые помогают черенкам быстро укореняться.

Пересадите черенки в рыхлую почву, и продолжайте ухаживать за ними обычным образом, чтобы подготовить будущие розы к весенней посадке.