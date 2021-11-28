Судя по фотографиям, между домами имеется не хилый такой перепад высот, да и находятся они в низинке.
Соответственно для жильцов, идущих домой, со стороны горы (кто его знает, может там дорога и автобусы ходят?), это наиболее быстрый и лёгкий способ добраться до своей квартиры, ведь пройти по мосту легче чем спуститься с горы, да и безопасней.
Архитекторы: О. Каландаришвили, Г. Поцхишвили
Тбилиси, Грузия
Год постройки: 1974
Мостики выглядят небезопасно, ограждения низенькие, я бы боялся по ним ходить.
Так то если здания подремонтировать, побелить, мосты превратить в застекленные галереи, то выглядеть будет красиво и футуристично.
Сейчас же без слез не глянуть, как будто кадры из фильма про зомбиапокалипсис – людей на улицах нет, обветшалые дома и инфраструктура…
Подобное мы уже видели в Китае
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Советские дома Грузии с надземным сообщением
Судя по фотографиям, между домами имеется не хилый такой перепад высот, да и находятся они в низинке.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться