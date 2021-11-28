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Советские дома Грузии с надземным сообщением

Судя по фотографиям, между домами имеется не хилый такой перепад высот, да и находятся они в низинке.

Советские дома Грузии с надземным сообщением

Соответственно для жильцов, идущих домой, со стороны горы (кто его знает, может там дорога и автобусы ходят?), это наиболее быстрый и лёгкий способ добраться до своей квартиры, ведь пройти по мосту легче чем спуститься с горы, да и безопасней.

Архитекторы: О. Каландаришвили, Г. Поцхишвили
Тбилиси, Грузия
Год постройки: 1974

Советские дома Грузии с надземным сообщением

Мостики выглядят небезопасно, ограждения низенькие, я бы боялся по ним ходить.

Так то если здания подремонтировать, побелить, мосты превратить в застекленные галереи, то выглядеть будет красиво и футуристично.

Советские дома Грузии с надземным сообщением

Сейчас же без слез не глянуть, как будто кадры из фильма про зомбиапокалипсис – людей на улицах нет, обветшалые дома и инфраструктура…

Советские дома Грузии с надземным сообщением

Советские дома Грузии с надземным сообщением

Советские дома Грузии с надземным сообщением

Советские дома Грузии с надземным сообщением

Советские дома Грузии с надземным сообщением

Подобное мы уже видели в Китае

Советские дома Грузии с надземным сообщением

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