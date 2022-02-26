Делаем дом для кошки своими руками: выбор материалов и пошаговые мастер-классы

Человек культурен настолько, насколько он способен понять кошку.

Бернард Шоу

И с этим сложно не согласиться, не так ли? Наряду с пониманием своего питомца стоит также осознание и понимание его потребностей. Именно дом для кошки – то место, в котором ваш питомец может полноценно отдыхать или просто проводить время, активно или не очень. К слову, сделать его своими руками совсем не сложно, достаточно лишь определиться с материалами.

Хотите узнать больше? Тогда приступим!

Кошачий вигвам – простой способ украсить комнату и подарить кошке свой уголок

Прежде чем приступить к поисками свободных коробок и ткани, необходимо определиться с несколькими важными моментами:

Как определить высоту домика? Учитывайте: чем больше, тем лучше;

Площадь обзора.

Факт! Кошки любят смотреть, что происходит вокруг них, поэтому отлично, если домик будет располагаться напротив входной двери, а площадь обзора будет максимальной;

Домик обязательно должен быть с когтеточкой – это позволит предотвратить порчу мебели.

Миловидные поделки в технике валяния из шерсти

Круглая лежанка для кота с деревянными ножками

Стильные махровые лежанки в форме бургера

Делаем дом-когтеточку

Выделяют такие виды домов для кошек, которые вы вполне сможете сделать своими руками:

Гамаки – мягкие лежаки, модели которых различаются в зависимости от способа креплений.

Они могут быть подвешены в разных местах, но в любом случае крепятся с четырех сторон. Некоторые гамаки обладают жесткой основой, что обеспечивает возможность их крепления между перекладинами стула или стола.

Лежанки – простой вариант создания жилья для любимого питомца. Они могут быть выполнены в форме коробок, корзинок, прямоугольников и т.д. Самая простая лежанка состоит из подставки небольшого размера и матраса.

Будка – домик, выполненный в такой форме, может быть обит мягкими тканями. В нем должна быть установлена когтеточка.

Картонный дом – такой вариант отличается оригинальностью, но его функциональность сведена к минимуму. Он быстро становится негодным, но может быть выполнен в виде дворца, обычного дома или хижины.

Встроенные дома – тут потребуется свободная тумбочка. Такой вариант – функционален, поскольку наверху хозяин может расставить личные вещи, а внутри будет обитать кошка. С внутренней стороны домик можно обить мягкой материей и дополнить специальной лежанкой.

Деревянные мостики под потолком

Уютная зубастая пещера для любимца

Домик в форме кристалла. Внутри находится мягкая лежанка для питомца

Деревянные подвесные конструкции на несколько этажей подойдут для домов, где живет несколько кошек

Тумба в ванной, обустроенная под обитель кота

Любопытно, но факт! Все большую популярность набирает миниатюрная мебель, созданная специально для животных. Как правило, это небольшой диванчик или кресло, в котором кошка будет чувствовать себя удобно. Сделать их своими руками непросто, но в магазинах они представлены в широком ассортименте.

Выбор материалов

Все материалы, которые могут быть использованы для изготовления домиков своими руками, делятся на несколько категорий:

Для выполнения каркаса можно использовать фанеру или ДСП. Главным условием к применяемому материалу является отсутствие едкого запаха – это отпугнет питомца. Чтобы изготовить основание для лежанки можно воспользоваться соломой или обычным пластиком. Чтобы выполнить обивку, можно использовать мягкий плюш или ковролин. Из этих материалов может сшить подстилки или подушки для кошек. В качестве наполнителя рекомендуется воспользоваться синтепоном или поролоном. В продаже представлены искусственные наполнители – они встречаются в виде гранул, сохраняющих тепло. Соединительные крепления могут быть изготовлены из металлических труб. Они не только увеличат период эксплуатации домика, но и сделают его гораздо устойчивее. В качестве креплений может использоваться клей, но без запаха, или гвозди. Нередко применяется степлер. Для более мягких конструкций можно использовать плетение из газетных трубочек.

Совет! При выборе материала не ограничивайтесь теми, что были указаны выше. Велюр, замша, даже синтетические ткани станут замечательными вариантами! Главное условие – материалы не должны электризоваться.

Самый простой и доступный вариант для домика – картон. Украсить такое изделие не составит труда – достаточно закупиться бумагой для обертывания подарков, которую можно найти в любой сувенирной лавке

Идеи из фанеры – просто и со вкусом

Для изготовления простого домика для кошки из ткани и фанеры, советуем вам использовать следующие материалы:

Фигуры из фанеры;

Профиль угловой формы;

Винты;

Ковролин (домик должен быть мягкий).

«Котосфера» из фанеры

Схема-чертеж целого комплекса для кошки с домиком, полками, трубами

Сделать жилище для питомца из фанеры и ковролина не составит труда

А теперь поэтапно:

Необходимо скрепить разные части будущего домика кошки своими руками с использованием углового профиля, просверлив отверстия. Обклейте с использованием клея конструкцию ковролином с каждой стороны (чтобы дом был мягкий с внутренней стороны, можно использовать поролон). Если стены устанавливаются сплошным рядом, то необходимо сделать отверстие, чтобы кошка смогла заходить внутрь.

Расчерчиваем на фанере всю конструкцию и вырезаем детали. Края необходимо обработать напильником

Обшиваем детали ковролином и ставим крепежные детали

Прикручиваем ножки нашего домика

Основание должно быть чуть дольше, чтобы была возможность создать ступеньку. Внутри домика можно положить подушку или поролон для удобства животного

Верхнюю полку крепим на брус

Ставим крышу для домика и обматываем брус веревкой

Спальное место из ткани

Для изготовления лежака для кошки из ткани своими руками потребуются следующие материалы:

Различные ткани (рекомендуется выбирать те, на которых не будет видно затяжек, к примеру, хлопок);

Нитки, чтобы сшить ткани;

Резиночки небольшого размера.

Тканевый лежак из поролона, искусственного меха и ткани. На фото шаблон, способ крепления и вариант декорирования тканью

Совет! Суперпростым решением станет выбор в пользу тканевого лежака.

Вот что вам понадобится:

Вырежьте швейными ножницами из ткани необходимый кусок. Его длина и ширина рассчитываются с учетом параметров кошки и ее веса, а также с принятием во внимание места, в котором лежак будет располагаться. Если вы хотите, чтобы домик получился мягким, необходимо использовать поролон. Для этого потребуется два куска ткани, равных между собой – стороны, между которыми будет располагаться поролон. Чтобы сделать лежак, их потребуется крепко сшить между собой. С каждого уголка можно пришить небольшие резиночки, за которые лежак будет привязываться к ножкам стола или стула (фото и видео, как это сделать и сшить, можно посмотреть в интернете).

Вариант 1. Тканевый лежак в форме вигвама

Вариант 2. Тканевый лежак можно создать при помощи старого вязаного свитера, синтепона, ножниц, иголки и ниток

Сшиваем горловину и рукава при помощи ниток. Используйте вышивальную иголку и вязальные нити для большей прочности изделия

Формируем бортики лежака. Для этого наполняем рукава и верхнюю часть свитера синтепоном. В верхней части свитера между рукавами необходимо прошить нижнюю часть бортика так, как указано на фото

Теперь пришиваем нижнюю часть свитера к бортикам. Вначале рукава, потом нижнюю часть. Не забудьте наполнить основу также синтепоном

Тканевая лежанка для кота готова

Варианты из картона: делаем вместе

Чтобы сделать картонный домик для кошки своими руками, потребуется подготовить следующие материалы:

Коробки; Ткани.

Дизайнерское решение – BoxKitty. Модульный апартамент для кошки из картона

Зубатая рыба подчеркнет вашу креативность

Декоративные отверстия понравятся даже кошкам

Кошачий уголок из картона своими руками

Выберите коробку, подходящую по всем параметрам: питомец должен свободно в ней умещаться и чувствовать себя удобно. Расположите внутри ткани, чтобы кошке было мягко. При необходимости такой домик можно украсить цветной бумагой, раскрасить красками или вырезать окошки.

Шаг 1: готовим детали. Вырезаем верхушку и дно первой коробки, но оставляем каркас. Остатки и вторая коробка будут использованы для крыши картонного домика

Шаг 2: декорируем внутреннюю часть коробки – окрашиваем крышу при помощи спрея-краски

Также окрашиваем внутренние стены домика. Цвет можно выбрать любой, который нравится вам

Шаг 3: делаем окна в домике. Для этого прикладываем блюдца и обводим карандашиком места, где будет расположен проем

После того как проемы нарисованы, можно приступить к вырезанию. Основная часть домика готова

Шаг 4: приступаем к созданию крыши. Для этого соединяем части при помощи скотча

Крепим крышу к основанию домика при помощи скотча. Должен получится вот такой домик

Шаг 5: декорирование дома. Вырезаем из цветной бумаги вот такую черепицу

Приклеиваем нашу разноцветную черепицу на крышу домика

Из остатков картона делаем декоративный дымоход для дома

Шаг 6: пускаем кошку в свой домик. При необходимости на пол дома можно уложить кусок ткани для уюта и комфорта питомца

Совет! Если вы решили сделать картонный домик, то листы необходимо крепко скрепить между собой. Для этого можно использовать клей или степлер. Жилье для кошки из картона по желанию можно украсить, после чего расположить в любом месте комнаты.

Дом из пенопласта

Сделать обитель для кошки из этого материала достаточно просто. Для этого не потребуется ничего кроме тканей и крупного куска материала. Из пенопласта с использованием специальных ножниц необходимо вырезать внутреннюю часть. Внутри рекомендуется выстелить поверхность тканью или пледом, чтобы кошка с котятами чувствовала себя комфортно.

Вольер из ДСП или МДФ

Изготовление комплекса для кошек своими руками требует особых навыков в столярном деле. Если вы ими владеете, то необходимо подготовить:

Металлические трубы;

Ткани;

ДСП или МДФ;

Гвозди.

Летний домик для пушистого питомца

Кошачья нора на вашей кухне

Аккуратная палатка-гамак

Делаем жилой комплекс для питомца:

Из ДСП или МДФ необходимо выпилить основание в форме круга, соответствующее параметрам кошки, чтобы она могла на нем лежать. К нижней части в центре прикрепите металлическую трубу. Она должна быть установлена на основание, выполненное из пиломатериалов. К основанию, на котором располагается металлическая труба, требуется прибить несколько дощечек с каждой стороны – стены, затем соорудить крышу (не забывайте про отверстие для металлической трубы!). Чтобы кошка могла подниматься на верхнюю часть (круглое основание), к стенке дома можно приделать небольшую лестницу с широкими ступенями, опорами при этом будут служить металлические трубы.

Задняя стенка – сплошная. Поэтому нам достаточно просто нарисовать усеченную окружность. В нижнем углу рисуем круг, который станет входом в домик, а сбоку рисуем несколько мелких кружков. На шаблоне продемонстрирована схема с размерами для типичного домика. Вы догадались, что отверстия напоминают кошачью лапку?

Вырезаем отверстия и форму домика при помощи лобзика

Кладем вырезанные детали друг на друга и отмечаем точки скрепления реек. Для этого просто просверливаем тонким сверлом отверстия на обеих деталях

Подготавливаем рейки. Необходимо стесать все острые углы и края

Рейки помогут скрепить детали домика

Следующий шаг – приклеивание ткани к деревянной основе. Выбирайте клей без резкого запаха, чтобы не спугнуть животное

Необходимо тщательно проработать края отверстия. Для этого используйте еще одну полоску ткани

Приклеиваем ткань на основание домика

Крышу домика также необходимо оклеить тканью

Нижние рейки, которые скрепляют основание домика, необходимо также заклеить тканью

Следующий этап – прикрепление домика к основанию при помощи саморезов и оклеивание реек тканью

Крепим крышу домика при помощи мебельного степлера

Маникюрные ножницы помогут расправить ткань под скобами

Продолжаем оклеивать домик тканью. Особенно необходимо уделить внимание тем частям, которые видны снаружи

Вид готового домика. Вы можете использовать при работе два вида ткани, чтобы сделать дом еще красивее

Следующий этап – создание когтеточки. Для этого берем пластиковую трубу (высота 60 см, диаметр 11 см) и два бруска для ее укрепления

Бруски вставляем в трубку

Вырезаем две полукруглые основа. Первая — для лежанки, вторая, — чтобы прикрыть приклеенную часть

В одном из полукругов вырезаем отверстие и вставляем в него трубку

Следующий этап – прикручивание лежанки к бруску, вставленному в трубку

Складываем детали на полу. Дальше необходимо отметить точки, в которых труба будет крепиться к основанию

Нижнюю часть трубы проклеиваем тканью. Эта часть не будет использоваться в качестве когтеточки

Следующий этап – приклеивание поролона к лежанке

Оклеиваем лежанку тканью. Трубу необходимо обмотать веревкой, верхнюю часть которой лучше приклеить

Готовый мини-комплекс для кошки

Итак, экспериментировать с кошачьими апартаментами может каждый, главное – чтобы ваш питомец чувствовал себя удобно и комфортно. Если у вас есть свои идеи или уже осуществленные проекты домиков для кошек – делитесь ими с нами и всеми нашими читателями в комментариях!

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