Картины художницы, которая рисует любовь простыми линиями

Романтическая ночь. Автор: Татьяна Марковцева.
Её рисунки необычны, просты и невероятно эмоциональны. В них плавные линии, переплетаясь между собой, образуют силуэты людей, излучающих целую гамму чувств, которые порой невозможно передать не то что полноценными изображениями с масштабными сюжетами, а и словами. Но Татьяне Марковцевой удалось отобразить весь спектр человеческих эмоций всего лишь парой простых, но таких изящных линий.
По словам Татьяны, рисовать она начала не так уж и давно, всего пару лет тому назад, хотя и любила заниматься рисованием в детские годы: «Кисти, краски и цветные карандаши никогда меня не интересовали. Ещё в раннем возрасте я отдала своё предпочтение простым карандашам. Ведь даже на тот момент, меня уже привлекало само содержание рисунка, а не его оформление. Несмотря на то, что мной было переведено немерено бумаги, желание рисовать не пропало даже в школе. А после, спустя годы, я стала иллюстрировать для своей дочки её любимые сказки».
Пойдём со мной. Автор: Татьяна Марковцева.
Влюблённая в закат. Автор: Татьяна Марковцева.
Влюблённые в дождь. Автор: Татьяна Марковцева.
Осень золотая. Автор: Татьяна Марковцева.
Северное сияние. Автор: Татьяна Марковцева.
Я провожу тебя домой. Автор: Татьяна Марковцева.
«До сих пор не могу поверить в то, что детское увлечение стало гораздо больше, нежели просто обычное хобби. Так уж случилось, что внезапно захотелось всё запечатлеть и ничего не упустить. И вот здесь в ход пошли фломастеры. Желание изображать человеческие эмоции без лишних деталей было настолько велико, что я каждый день, шаг за шагом шла к своей цели, используя для этого минимальное количество линий, выполненных при помощи туши. К тому же, я никогда не даю названия своим картинам. Человек сам вправе решать как будет называться увиденное. Ведь каждый одну и туже работу видит и воспринимает по-своему», - говорит Татьяна.
Их тихая звёздная ночь. Автор: Татьяна Марковцева.
Вальс. Автор: Татьяна Марковцева.
Дым сигарет. Автор: Татьяна Марковцева.
Мама. Автор: Татьяна Марковцева.
В ожидании тебя. Автор: Татьяна Марковцева.
Шляпка. Автор: Татьяна Марковцева.
«Как бы парадоксально это не звучало, но я вовсе не чувствую себя знаменитой. Безусловно, мне приятно получать хорошие отзывы, они вдохновляют на новые идеи, хочется рисовать больше и лучше, каждый раз придумывая что-то новое. Но больше всего меня тронули отзывы художников-профессионалов из разных стран, которые выставляли мои работы в своих блогах и не только. Это было невероятно трогательно. Рисуя, я не задумываюсь над тем – легко это или нет, просто наслаждаюсь процессом, ощущая радость. Иногда мне даже кажется, что делаю это не руками. а сердцем. Возможно, именно поэтому, мои работы просты и выразительны, просто чувствую все эти линии...» - рассказывает художник.
Очаг. Автор: Татьяна Марковцева.
Танец. Автор: Татьяна Марковцева.
Лодочка. Автор: Татьяна Марковцева.
Она пахнет весной. Автор: Татьяна Марковцева.
Их солнце. Автор: Татьяна Марковцева.
Ветер. Автор: Татьяна Марковцева.
Маковое поле. Автор: Татьяна Марковцева.
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