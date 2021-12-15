Картины художницы, которая рисует любовь простыми линиями





Романтическая ночь. Автор: Татьяна Марковцева.

Её рисунки необычны, просты и невероятно эмоциональны. В них плавные линии, переплетаясь между собой, образуют силуэты людей, излучающих целую гамму чувствТатьяне Марковцевой удалось отобразить весь спектр человеческих эмоций всего лишь парой простых, но таких изящных линий.



Её рисунки необычны, просты и невероятно эмоциональны. В них плавные линии, переплетаясь между собой, образуют силуэты людей, излучающих целую гамму чувств , которые порой невозможно передать не то что полноценными изображениями с масштабными сюжетами, а и словами. Ноудалось отобразить весь спектр человеческих эмоций всего лишь парой простых, но таких изящных линий.

Пойдём со мной. Автор: Татьяна Марковцева.

Влюблённая в закат. Автор: Татьяна Марковцева.

Влюблённые в дождь . Автор: Татьяна Марковцева.

Осень золотая. Автор: Татьяна Марковцева.

Северное сияние. Автор: Татьяна Марковцева.

Я провожу тебя домой. Автор: Татьяна Марковцева.

Их тихая звёздная ночь. Автор: Татьяна Марковцева.

Вальс. Автор: Татьяна Марковцева.

Дым сигарет. Автор: Татьяна Марковцева.

Мама. Автор: Татьяна Марковцева.

В ожидании тебя. Автор: Татьяна Марковцева.

Шляпка. Автор: Татьяна Марковцева.

Очаг. Автор: Татьяна Марковцева.

Танец. Автор: Татьяна Марковцева.

Лодочка. Автор: Татьяна Марковцева.

Она пахнет весной. Автор: Татьяна Марковцева.

Их солнце. Автор: Татьяна Марковцева.

Ветер. Автор: Татьяна Марковцева.

По словам Татьяны, рисовать она начала не так уж и давно, всего пару лет тому назад, хотя и любила заниматься рисованием в детские годы:, - говорит Татьяна.- рассказывает художник.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: