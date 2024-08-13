До начала времен: уникальная скала с самым большим количеством следов динозавров в мире

Следы тираннозавра возрастом 68 млн. лет.
В 5 км от боливийского города Сукре расположен цементный завод, который известен на весь мир. Вот только прославился он не своей продукцией, а потому, что в его окрестностях находится самое большое скопление следов динозавров в мире!
Cal Orck’o - археологический объект с самым большим количеством следов динозавров в мире.
В окрестностях города Сукре расположен археологический объект Cal Orck’o. Он представляет собой практически вертикальную стену, усеянную несколькими тысячами следов динозавров. Впервые они были обнаружены в 1994 году. Высота скалы составляет 80 метров, а протяженность – 1200 метров.
Следы доисторических животных возрастом 68 млн. лет. | Фото: commons.wikimedia.org.
68 миллионов лет назад рельеф местности выглядел совершенно по-иному. На месте скалы находилось озеро, куда приходили динозавры. С течением времени менялся ландшафт. В результате тектонических движений дно поднялось практически вертикально (под углом 70 градусов), обнажив при этом следы доисторических животных.
След динозавра. | Фото: lifeglobe.net.
Следы детеныша тираннозавра Джонни Уокера длиной 347 метров. | Фото: thevintagenews.com.
За несколько лет исследований палеонтологи установили, что к водопою приходило не менее 293 видов динозавров (хищников и травоядных). Самой впечатляющей является дорожка детеныша тираннозавра, которого уже прозвали Джонии Уокер (Johnny Walker). Ее длина составляет 347 метров.
В 2010 году часть стены Cal Orck’o обвалилась. | Фото: lifeglobe.net.
Ежегодно на сохранение археологической находки тратится более 20 миллионов американских долларов. Однако это не уберегло памятник от частичного разрушения. В 2010 году участок стены обвалился, уничтожив 300 следов динозавров. Природная эрозия медленно, но верно разрушает археологический памятник, да и вибрации от деятельности цементного завода не способствуют сохранению его целостности.
Тираннозавр рекс. | Фото: altfast.ru.
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