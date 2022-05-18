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Защитный раствор для роз

Розы подвержены целому ряду заболеваний, из-за чего считаются прихотливыми цветами. Однако, проведя одну лёгкую обработку простым раствором, вы полностью защитите свои розы от болезней!

Защитный раствор для роз

Рабочий раствор на 10 л воды: 50 мл спиртовой салициловой кислоты 2 % + 2 ст. л. нашатырного спирта.

Защитный раствор для роз

Всё перемешать, залить в опрыскиватель, пройтись по всем розам после обрезки. Одной такой обработки хватит на весь сезон — проверьте сами!

Защитный раствор для роз

Подробнее о защитном растворе для роз смотрите в видео ниже:


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