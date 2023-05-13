24 ретро фотографии о людях и их странных велосипедах
Люди многие десятилетия ездят на велосипедах, но в прошлом эти средства передвижения выглядели странно и забавно.
В 1818 году профессор барон Карл фон Дрез из Бадена, Германия, запатентовал дизайн двухколёсной Laufmaschine или «машины для бега». Она состояла из двух колёс, деревянной рамы, сидения и руля. По сути, это был самокат, так как человек приводил его в движение, отталкиваясь ногами от земли. Изобретение Дреза многократно совершенствовалось, в результате появился велосипед, который в разное время принимал причудливые формы.
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