10 действенных советов по продвинутой уборке на кухне от хозяек версии

Кухня - то место в жилище, где больше всего поводов для загрязнений и источников всевозможных запахов. Данный материал расскажет о советах, которыми делятся в соцсетях продвинутые хозяйки, которые точно прокачали свои очистительные навыки до версии 2:0.
1. Эффективное варево от любых неприятных запахов
Убираем нежелательные запахи. / Фото: yandex.ru
После готовки, даже если вся кухня уже идеально убрана, запахи еды долго могут оставаться в воздухе, а проветривание может не помочь. На помощь приходит убивающее запахи варево. Рецепт номер один - смесь уксуса и воды в пропорции один к одному. Просто кипятите эту жидкость на плите на самом маленьком огне или оставьте на ночь в тарелке. Заменить химический освежитель воздуха можно натуральным. К примеру, поставьте вариться воду с корками лимонов, апельсинов или грейпфрутов. Нелишним в отваре будет и розмарин. Еще один отличный ингредиент для варева от запахов - корица. Натуральный освежитель можно приготовить и впрок. Для этого наполните ёмкость с распылителем стаканом воды, 2-3 столовыми ложками спирта или водки и 20 каплями эфирного масла. Аромат можно выбрать любой. По желанию можно в любой момент вылить из распылителя жидкость в миску и поставить на медленный огонь, так как кипящие отвары такого рода лучше убивают запахи готовки.
2. Предотвращение запаха вместо его последующего устранения
Локальный убийца запахов. / Фото: metronews.ru
Что, если мы скажем вам, что запах от готовки можно предотвратить, а не устранить, даже если у вас не установлена кухонная вытяжка? Да, это реально. В процессе готовки чего-то чрезмерно пахучего, к примеру, рыбы, всегда держите рядом с готовящимся блюдом две половинки сырого картофеля, посыпанные солью. Они будут поглощать нежелательные ароматы продуктов. Этого же эффекта можно достичь, поставив на столешницу, где вы обычно готовите, вазочку с древесным углем.
3. Соль поможет каждый раз, когда что-то «сбежало»
Помощница соль. / Фото: today.com
Если что-то в процессе готовки «сбежало» - это всегда неприятно, будь то кофе из турки или борщ. Во-первых, после такого придется мыть плиту, во-вторых, запах пригоревшей еды тут же распространится по всей кухне и даже за её пределы. Но если сработать оперативно, то проблемы с запахом можно избежать. Для этого на попавшую на поверхность плиты еду, как только она «сбежала», быстро посыпьте соль и корицу, не задумываясь об эстетичности данных щепоток, ведь наша задача сейчас - предотвратить распространение запаха. Но тут, как говорят англичане, получится double win - соль поможет лучше удалить пищу с поверхности плиты при помощи обычной кухонной губки или салфетки для влажной уборки типичных загрязнений.
4. Мусорное ведро с пищевыми отходами без нежелательных ароматов - реально
Лайфхак. / Фото: med-advisor.ru
Помочь избавиться от неприятного запаха мусорного бака помогут сушильные салфетки, которые можно без проблем приобрести в любом дискаунтере бытовой химии и товаров для дома или в сети FixPrice. Они будут впитывать посторонние ароматы и не дадут им распространиться по кухне. Просто нужно постелить их на самое дно. Эту же функцию может взять на себя наполнитель для кошачьих туалетов. Есть и ещё один убивающий самые стрёмные запахи вариант для ведра. Если вам предстоит выкинуть в бак пищевые отходы с ярким ароматом, например, рыбу или лук, перед этим посыпьте дно пищевой содой. Можно присыпать и сверху. Сода частично поглотит неприятные запахи, как минимум, самые яркие их ноты.
5. Безопасные губки
Один из вариантов идеальной сушки губки (без контакта с поверхностями).
Губки для мытья посуды советуют менять раз в неделю. Однако если вы считаете такой подход расточительством, то возьмите за правило регулярно стирать губку (к примеру, помещая в посудомоечную машину при каждом цикле помывашек) и обеззараживать ее (подойдет раствор лимонной кислоты). Но самое главное в уходе за губкой для мытья посуды - правильная её сушка потом. После мытья посуды губка должна находиться в таком положении, чтобы она могла высохнуть со всех сторон, ведь во влажной среде бактерии размножаются гораздо быстрее.
6. Цитрусовая очистка микроволновки
Чистим микроволновку. / Фото: goodhousekeeping.com
Налейте в миску воду, порежьте туда дольки лимона и заставьте микроволновку работать до той поры, пока стекло внутри не запотеет. Примерно через 15 минут дверцу можно открывать. Так печь легко можно будет отмыть, а ещё в ней сохранится приятный цитрусовый аромат.
7. Никаких неприятных запахов в холодильнике
Никаких покупных маркетинговых штук. / Фото: build-experts.ru
Во избежание возникновения запаха внутри холодильника (особенно актуально для более старых моделей рефриджераторов) поставьте в уголке емкость с наполнителем, который будет впитывать ароматы. Таковым может служить обычная пищевая сода, овсянка, или кофе, обернутый в капрон. Если же неприятный запах возник в морозилке, то после мытья обработайте ее ватным диском, смоченным в экстракте ванили.
8. Идеальные разделочные доски
Просто и эффективно. / Фото: ru.designideashome.com
Деревянные разделочные доски обладают естественным антимикробным действием, поэтому их часто советуют шеф-повара. Однако такой материал быстро впитывает в себя запахи от продуктов. Можно, конечно, в таком случае пользоваться пластиковой доской, но у нее тоже есть свой минус: в порезах на пластмассе задерживаются частички продуктов, опять же создаётся неблагоприятная бактериальная среда. Так что, независимо от материала, разделочную доску нужно научиться правильно обрабатывать. Готовим специальный состав для разделочных досок. Сделать его не составит труда: это всего лишь смесь соли и сока лимона. Этот состав удалит посторонний аромат с разделочных досок. Если же запах въелся в материал, замочите на ночь доску в горячей воде с каплей отбеливателя. Это продезинфицирует её и уничтожит все запахи.
9. Идеальная раковина
Способ без затрат. / Фото: klimat-56.ru
В кухонной раковине могут скапливаться остатки пищи, жира, грязи. Рано или поздно это приведет к появлению неприятного запаха. Чтобы избежать этого, нужно взять за правило раз в неделю чистить эту часть раковину. Можно самостоятельно сделать скраб из пищевой соды, лимона и воды. После уборки поверхность еще долго будет источать цитрусовый аромат. Также нужно взять за привычку еженедельно чистить слив. Для этого подойдет пищевая сода, которую нужно засыпать в трубу, а затем медленно добавить уксус в пропорции один к двум. Подождите 15 минут, чтобы появившаяся пена устроила свою генеральную шипящую очистку, затем смойте ее кипячёной водой. Это не только устранит запахи, но и очистит слив от засоров.
10. Идеальная духовка
Чистим духовку. / Фото: kak-otteret.ru
Возможно, в вашей духовке больше остатков пищи, чем вы думаете, и это может способствовать появлению неприятного запаха. Чтобы дезодорировать её, дайте духовке остыть, налейте 700 мл белого уксуса и 200 мл бикарбоната соды в противень, добавьте лимонный сок и оставьте на ночь. Химическая реакция между уксусом и бикарбонатом поможет удалить неприятные запахи из духовки. Но ни в коем случае не проделывайте это, если ваша духовка имеет много жирного налёта от готовки: тогда запахи пригоревшей пищи вернутся раньше, чем вы это заметите.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии