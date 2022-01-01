10 худших продуктов для завтрака, которые принесут больше вреда, чем пользы

Еле-еле просыпаясь от ненавистного сигнала будильника, мы как зомби из фильмов ужасов, шатаясь и пребывая в полудрёме, отправляемся на кухню, чтобы влить в себя жизненно важное топливо или закинуть в желудок все, что попадётся под руку.

Стоп! Если вы хотите, чтобы предстоящий день прошёл продуктивно, и вас не мучило несварение или боль в желудке от беспорядочно употребляемой пищи, то стоит более избирательно подходить к своему завтраку. Далее вас ждёт список продуктов, которые являются худшим вариантом начала дня.

Сладкие хлопья и мюсли

Полки магазинов ломятся от огромного ассортимента сухих завтраков: хлопьев, подушечек, колечек, мюслей, покрытых шоколадной крошкой, карамелью, пудрой и прочими сладкими добавками и ароматизаторами. Вряд ли такой снэк принесет пользу — он, скорее, добавит лишних калорий. Длительного насыщения после такой еды ждать не стоит, и пообедать захочется уже после пары часов.

Но это не повод отказываться от сухих завтраков, просто выбирать их нужно тщательнее. Ищите варианты с цельными зернами, поскольку волокна в них позволят оставаться сытыми дольше, а витамины, антиоксиданты и минералы помогут решить проблемы с пищеварением и сердцем, предотвратить ожирение и онкологию.

Пакетированный фруктовый сок

Сок из фруктов или овощей — замечательное начало дня, но только если он выжат из свежих ингредиентов. В целях экономии времени или денег многие пьют на завтрак пакетированные соки. Но вряд ли их можно назвать полезными. В них содержатся сахар и консерванты, а питательных волокон, ферментов, минералов, антиоксидантов и витаминов — минимум. Вместо стакана покупного сока, лучше съесть один свежий фрукт, в котором гораздо больше полезной клетчатки и витаминов.

Бекон и колбасы

Их часто добавляют в яичницы, омлеты и бутерброды. Но бекон и колбасные изделия — это жирная пища с большим количеством соли, нитратов и нитритов. Регулярное ее потребление повышает уровень холестерина в крови и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Более здоровый аналог бекону и колбасе на завтрак — сваренное с вечера мясо.

Злаковые батончики

В качестве перекусов между приемами пищи батончики из злаков — это неплохой вариант, а вот для полноценного здорового завтрака — вряд ли. Они, безусловно, очень вкусны и даже питательны, но обилие в них калорий, насыщенных жиров, соли и сахара говорит отнюдь не в их пользу. Излишек сахара не позволит утолить голод надолго. Нужно искать на прилавках несладкие батончики, обогащенные кальцием и витаминами.

Пончики

Кто не любит свежевыпеченные пончики? Съесть их вместе с кофе или чаем на завтрак — одно удовольствие. Однако из-за большого количества сахара, трансжиров и пшеничной муки такое лакомство не лучший вариант для утренней трапезы. Регулярное потребление пончиков, как, впрочем, и других сладких кондитерских изделий, способствуют ожирению, развитию диабета и сердечных заболеваний.

Лапша быстрого приготовления

Часто по утрам так хочется подольше поспать, и на завтрак остается совсем немного времени. Но на помощь всегда готовы прийти продукты быстрого приготовления, фаворитом среди которых является лапша из пакетиков. Но стоит лишь один раз как следует изучить ее состав, чтобы исключить ее из рациона.

В лапше много вредных консервантов, особенно бутилгидроксианизола и трет-бутилгидрохинона, которые при длительном потреблении могут оказаться канцерогенными. В специях, прилагающихся к лапше много натрия, да и сам состав продукта наполнен пустыми, быстрыми калориями, не приносящими ни качественного насыщения, ни пользы.

Белый хлеб

Хлебные изделия из белой муки нельзя отнести к лучшим продуктам для завтрака. Они изготовлены из очищенного зерна и имеют высокий гликемический индекс (ГИ). Это вызывает резкие всплески сахара в крови и уровня инсулина. Продукты с ГИ повышают вес, способствуют развитию сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Низкое содержание клетчатки в белом хлебе мешает полноценному насыщению, и чувство голода приходит гораздо быстрее. Дрожжи в составе хлеба нередко вызывают вздутие. В качестве альтернативы лучше выбирать хлебные изделия из цельного зерна.

Блины и оладьи

О превосходном вкусе традиционных блинчиков и оладушек из обычной, белой муки с добавлением соли, сахара и сливочного масла спорить сложно. Но употреблять их в качестве ежедневного завтрака диетологи не советуют. Блины насыщены калориями и жирами, в них мало клетчатки и нет белка, а значит, ощущение голода после них не заставит себя долго ждать.

Немалую опасность таят в себе калорийные сладкие топинги для блинов: джемы, сиропы, карамель, сгущенка. Даже традиционное сливочное масло может навредить работе сердца. Оптимальный вариант — приготовить блины или оладьи из полезных ингредиентов: цельнозернового теста, тертых орехов, фруктов или овощей с минимум соли и сахара.

Ароматизированный йогурт

Он нравится и взрослым, и детям, поэтому нередко оказывается на столе во время семейного завтрака. Однако из-за наличия в нем искусственных красителей, ароматизаторов, сахара, сладких сиропов назвать его полезной едой сложно. В ароматизированном йогурте гораздо меньше питательных веществ (калия, белка, кальция, витаминов), чем в обычном, натуральном йогурте.

Плюс ко всему, аппетитный аромат и вкус лакомства редко исходит из настоящих кусочков фруктов — скорее, из пюре с высоким содержанием сахара. Гораздо полезнее заменить йогурт с наполнителями на натуральный или, как его еще называют, греческий. А вкусные топинги к нему вы легко сможете приготовить самостоятельно из орехов, злаков и фруктов.

Плавленый сыр

Бутерброды с ним — популярное блюдо на утреннем столе. Его удобно хранить и наносить, к тому же в магазине можно выбрать плавленый сыр с разными вкусами и добавками. Однако диетологи считают этот продукт одним из самых бесполезных для завтрака. А все из-за большого содержания в нем натриевых плавителей, красителей, консервантов, загустителей и жиров.

Даже если в составе указаны твердые сыры, творог, сливочное масло, сметана и другие безвредные ингредиенты, после многочисленных обработок все они лишаются полезных веществ. Поэтому бутерброд с цельнозерновым хлебом и обычным твердым сыром будет гораздо лучшим вариантом для завтрака.

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