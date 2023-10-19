Польза яичной скорлупы в быту

Если вы думаете, что куриное яйцо это исключительно источник белка и протеина, вы ошибаетесь.
Применить в быту можно также и яичную скорлупу. Мало кто знает о той пользе, которую можно извлечь из использования обыкновенной скорлупы яйца, которую мы привыкли выбрасывать в мусорное ведро. Вот 10 наиболее интересных и полезных идей о том, куда можно применить скорлупу от яиц:
1. Защита сада от вредителей
На носу май, и вас беспокоит то, что в вашем садике или огороде не останется растений? Улитки или слизни могут внести свои коррективы в планы на урожай.
Чтобы этого не случилось, нужно защитить посаженые саженцы от паразитов. Используйте скорлупу от яиц. Этот натуральный материал позволит защитить огород и сад от непрошеных гостей в виде мелких грызунов или паразитов. Разбросайте раздавленные яичные скорлупы вблизи поврежденных растений, а также по всему периметру вашего сада.
Улитки и слизняки не смогут безопасно пройти по заостренным отходам от скорлупы, а олени и другие потенциальные вредители не переносят запах яиц. Таким образом, у вашего сада и огорода будет больше шансов остаться нетронутым непрошеными гостями.
2. Быстрое успокоительное средство для больных суставов
Мучаетесь от болей в суставах? Не выкидывайте скорлупу от яиц. Она может сослужить вам хорошую службу.
-Измельчите яичную скорлупу, затем поместите порошок в стеклянный графин.
-Залейте его яблочным уксусом.
-Закройте графин и позвольте полученной массе настояться в темном помещении приблизительно 2 дня.
В скорлупе от яиц содержатся питательные вещества, которые способствуют здоровью суставов.
Такие элементы как коллаген, хондроитин, глюкозамин и гиалуроновая кислота благоприятным образом повлияют на ваши суставы.
Эти питательные вещества выводятся в яблочный уксус, поскольку мембрана яичной скорлупы, растворяясь, обеспечивает беспрепятственный выход элементов. Втирайте эту смесь в больные места. Уже скоро вы почувствуете значительное облегчение.
*Смесь можно хранить в течение нескольких месяцев в кладовке или другом темном помещении.
3. Смягчение сухих шелушащихся кутикул
Кожа вокруг ногтей сухая и шелушащаяся?
Есть отличное средство: возьмите пару кусочков яичной скорлупы с прикрепленной мембраной. Приложите скорлупу мембраной вниз на проблемные участки.
Дождитесь, пока раковинки не подсохнут. Все дело в том, что мембраны из яичной скорлупы содержат целебные питательные вещества. Например, гиалуроновая кислота способствует заживлению и увлажнению огрубевших частей тела.
Проделайте такую процедуру несколько раз до тех пор, пока кутикулы не станут здоровыми и мягкими.
Результаты не заставят себя долго ждать.
4. Маска для лица
Хотите кожу мягкую как у ребенка за считанные секунды? Вам на помощь придёт все та же яичная скорлупа.
Побалуйте свою кожу следующей бюджетной, но весьма эффективной маской:
-Мелко раскрошите одну или две яичные скорлупы.
-Взбейте этот порошок вместе с яичным белком.
-Полученную смесь нанесите на лицо.
-Дайте ей высохнуть, затем смойте теплой водой.
Шлифующие частички скорлупы яйца мягко отшелушивают сухую мертвую кожу, которая препятствует естественному сиянию кожи. Вы получаете скраб+эффективную маску для вашего лица.
Кроме того, кальций, содержащийся в яичной скорлупе, способствует регенерации клеток и улучшает цвет лица.
Результат: мягкая, сияющая кожа уже после одноразового использования!
Как применять яичную скорлупу
5. Натуральное чистящее средство
Яичная скорлупа может стать отличным чистящим средством.
Если у вас чувствительная кожа или вы склонны к аллергическим реакциям, попробуйте заметить бытовые чистящие средства на обыкновенную скорлупу от яиц.
Размельчите ее, затем полученный перемолотый порошок оставьте в закрытом пластиковом контейнере.
При необходимости, подготовьте поверхность, которую требуется почистить. Мыльную губку обмакните в этом порошке и дальше используйте, как обыкновенное чистящее средство.
Шлифующие частицы безопасно и эффективно очищают от пятен и жира, при этом не раздражая чувствительную кожу и не вызывая аллергических реакций.
Попробуйте использовать скорлупу яиц как альтернативу магазинным средствам. Этот свободный от химии способ может себе позволить даже самая чувствительная к химикатам хозяйка.
6. Содержание стоков в порядке
Если стоки в кухонной раковине стекают вяло, виновниками этого могут быть засоренные трубы. Жир, мусор и остатки пищи, скапливаясь в трубах, препятствуют быстрому прохождению воды.
Просто измельчите скорлупу от нескольких яиц и поместите в сток раковины. Затем пропустите воду.
Под напором воды частицы скорлупы будут стекать вниз по дренажу, очищая трубы от жира, мусора и остатков пищи.
Таким способом можно эффективно прочистить трубы.
7. Заваривание вкусного кофе
В последнее время ваш утренний кофе на вкус горький и кислый?
Спасти ситуацию можно следующим образом: добавьте 1 чайную ложку измельченных яичных скорлупок в кофейные гранулы, прежде чем заварить кофе.
Щелочной карбонат кальция, присутствующий в скорлупе яиц, нейтрализует содержание кислоты в кофе, делая его приятным на вкус и более легко усваиваемым для желудка.
Кроме того, если вы используете кофейник с ситечком, измельченная скорлупа будет оседать на дне, никак не смешиваясь с кофейными гранулами.
8. Обеспечьте птиц питательной подкормкой
Если вы решили смастерить кормушку для птиц, попробуйте следующий прием:
-Выпекайте пять яичных скорлупок в духовке при температуре 250°.
-Внимательно следите за тем, чтобы скорлупа подсохла, но не стала коричневой (около 20 минут).
-Затем остудите и раскрошите их на мелкие кусочки.
-Высыпьте полученную массу в кормушку.
Богатая кальцием яичная скорлупа будут действовать как естественная добавка. Благодаря микроэлементам, содержащимся в скорлупе, самки смогут отложить хорошие крепкие яйца и сохранить здоровье костей.
*Птицы могут также использовать яичную скорлупу для создания гнезд.
9. Чистка кувшинов с узким горлышком или неправильной формы
Чистка сосуда с широким горлом не вызывает особых проблем. А вот прочистить вазу неправильной формы или с узким горлом может стать настоящей мукой.
Чтобы легко вымыть и извлечь даже труднодоступную грязь, добавьте одну или две измельченных яичных скорлупы в сосуд, теплую воду и разбавьте это всё несколькими каплями жидкости для мытья посуды.
Закройте горлышко рукой или крышкой и встряхните полученную массу.
Мыло ослабит налет, а абразивные жесткие частицы из-под яиц чистят и скрабируют труднодоступные места.
Этот прием хорошо работает при чистке термосов.
10. Выращивание здоровых и вкусных томатов
Чтобы вырастить вкусные и здоровые помидоры, в почву перед посадкой добавьте несколько измельченных яичных скорлупок.
Когда яичная скорлупа разложится, она будут выделять в землю кальций. Это поможет предотвратить гниение в конце цветения, что является весьма распространенной проблемой во время созревания томатов.
Стоит отметить, что кальций также помогает любому растению расти и созревать быстрее, поэтому попробуйте рассыпать яичные скорлупы в огороде при посадке саженцев.
Еще один бонус: яичные скорлупы (сохраненные целыми и ненарушенными) можно использовать как полноценные горшочки для рассады.
Это не только оригинальное, но и очень полезное средство для будущего урожая.
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