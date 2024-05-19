Что нужно сделать для пышного цветения петунии

Купили или вырастили петунию, но она совсем не похожа на пышно цветущий шарик? Это можно исправить в любое время! Достаточно лишь провести правильную процедуру, чтобы петуния «распушилась».

Она будет цвести всё лето «шапочкой» и радовать вас яркими красками! И добиться этого довольно просто.







Пышное цветение петунии

Когда побеги подросли и даже дали цветочки, нужно нещадно обрезать их.Возьмите острый обеззараженный инструмент и срежьте до одного уровня. Тогда активизируются боковые побеги, и петуния начнёт расти «шапочкой».Чтобы она быстрее нарастила корешки и боковые побеги, после обрезки подкормите её пару раз (с перерывом в 2 недели) азотным удобрением. Тогда он начнёт активно наращивать корни и новые листочки.После того как цветок нарастит зелёную массу, начните давать ему любое комплексное удобрение для цветения. Минимальный объём горшка должен составлять 6 л. За весь сезон по-настоящему пышная петуния может занять горшок 15-20 л!Вот такой должна быть петуния: много побегов, пышная, зелёная, с густой корневой системой! Такое растение подарит много цветков и будет расти «шапочкой» весь сезон.