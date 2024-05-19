С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 444 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Герметик,специально предназначенный для плитки???Так плитку то уже покрасили!!! Бредятина какая тоРемонт в ванной к...
  • ZmeY T
    Acura это honda премиальная ))10 японских автом...
  • людмила макарова
    ПопробуюУкоренение розы п...

Что нужно сделать для пышного цветения петунии

Купили или вырастили петунию, но она совсем не похожа на пышно цветущий шарик? Это можно исправить в любое время! Достаточно лишь провести правильную процедуру, чтобы петуния «распушилась».
Она будет цвести всё лето «шапочкой» и радовать вас яркими красками! И добиться этого довольно просто.


Пышное цветение петунии



Когда побеги подросли и даже дали цветочки, нужно нещадно обрезать их. Возьмите острый обеззараженный инструмент и срежьте до одного уровня. Тогда активизируются боковые побеги, и петуния начнёт расти «шапочкой».



Чтобы она быстрее нарастила корешки и боковые побеги, после обрезки подкормите её пару раз (с перерывом в 2 недели) азотным удобрением. Тогда он начнёт активно наращивать корни и новые листочки.



После того как цветок нарастит зелёную массу, начните давать ему любое комплексное удобрение для цветения. Минимальный объём горшка должен составлять 6 л. За весь сезон по-настоящему пышная петуния может занять горшок 15-20 л!



Вот такой должна быть петуния: много побегов, пышная, зелёная, с густой корневой системой! Такое растение подарит много цветков и будет расти «шапочкой» весь сезон.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Петуния
выращивание

Картина дня

наверх