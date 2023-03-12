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16 самых сексуальных разлучниц Голливуда

Все мы знаем, что браки знаменитостей часто распадаются. Напряженные графики работы, миллионы долларов, путешествия и сумасшедшие вечеринки, полные искушений, практически лишают звездных пар возможности отпраздновать золотую свадьбу. Этим сексуальным голливудским разлучницам удалось увести чужих мужей, поломать судьбы и построить собственное счастье.

16 самых сексуальных разлучниц Голливуда

Анджелина Джоли


Роковая красотка разрушила семью Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Познакомились Джоли и Питт во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит» и практически сразу же закрутили роман. Общественность сразу окрестила Анджелину разлучницей, но многодетная пара уже более 10 лет вместе, а ее материальное состояние оценивается в 440 млн. долларов.

16 самых сексуальных разлучниц Голливуда

ЛиЭнн Раймс


У ЛиЭнн и Эдди Сибриана закрутился роман, когда они еще состояли в браках. Но 33-летней разлучнице удалось достичь своей цели – ее свадьба с Сибрианом состоялась.

16 самых сексуальных разлучниц Голливуда

Клэр Дэйнс


Клэр кажется такой скромной и тихой, но это обманчивое впечатление. Актриса увела Билли Крадапа, коллегу по фильму «Красота по-английски», у беременной Мэри-Луиз Паркер, с которой он на тот момент уже был восемь лет. Спустя три года и эти отношения закончились.

16 самых сексуальных разлучниц Голливуда

Дениз Ричардс


Увести мужа у Хизер Локлир – сложная задача, но только не для Дениз Ричардс. Актрисе удалось увести Ричи Самбора, гитариста Bon Jovi, у своей же подруги. При этом отношения новой пары сложно было назвать ровными, они то расходились, то снова пытались быть вместе.

16 самых сексуальных разлучниц Голливуда

Эмбер Херд


Джонни Депп всегда любил красивых женщин и не отказывал себе в общении с ними. Но именно Эмбер Херд удалось увести актера у его гражданской жены и матери двоих детей Ванессы Паради. Встретились Депп и Херд на съемках фильма «Ромовый дневник». Пару не смутила разница в возрасте в 23 года, и спустя несколько дней после знакомства у них завязался бурный роман. А поженились влюбленные еще до выхода «Ромового дневника» на большие экраны.

16 самых сексуальных разлучниц Голливуда

Эбби Корниш


Брак Райана Филлиппа и Риз Уизерспун казался всем крепким и гармоничным. Пока не начались съемки фильма «Война по принуждению», там Райан и познакомился с актрисой Эбби Корниш. После многочисленных измен Райана, Уизерспун подала на развод, по этой же причине не задались и отношения с Корниш.

16 самых сексуальных разлучниц Голливуда

Марла Мэйплс


Модели Марле Мэйплс удалось увести Дональда Трампа у его первой жены, Иваны Зельничковой. Бизнесмен быстро развелся с матерью своих троих детей и женился на любовнице. В этом союзе родилась дочь Тиффани, но он все равно распался.

16 самых сексуальных разлучниц Голливуда

Бритни Спирс


Спирс увела Кевина Федерлайна у актрисы Шар Джексон, которая к тому времени уже была беременна вторым ребенком от Федерлайна. Влюбленные поженились, родили двоих детей, но их отношения на протяжении всех двух лет были полны скандалов и разбирательств.

16 самых сексуальных разлучниц Голливуда

Карла Бруни


Мик Джаггер никогда не пытался быть примерным семьянином. Ну а Карла Бруни еще с подросткового возраста мечтала о романе с рок-кумиром Джаггером. Когда девушка начинала свою модельную карьеру, она начала встречаться с супергитаристом Эриком Клэптоном, через него ей-то и удалось познакомиться и очаровать Мика, который на тот момент был женат на актрисе Джерри Холл. Потеряв голову, Джаггер даже хотел развестись, но Карла так и не стала его супругой. Спустя восемь лет страстный роман завершился.

16 самых сексуальных разлучниц Голливуда

Эрин Барри


Красота и потрясающая фигура не смогли помочь Еве Лонгории удержать мужа. Баскетболист Тони Паркер начал изменять актрисе с Эрин Барри, женой коллеги по команде. При этом раньше эти супружеские пары даже дружили.

16 самых сексуальных разлучниц Голливуда

Бриттани Керр


Бриттани Керр увела Джейсона Алдина у Джессики Ассери, с которой тот прожил 13 лет в браке. Алдин развелся с женой, оставив ее с двумя детьми, и быстро женился на любовнице.

16 самых сексуальных разлучниц Голливуда

Миранда Ламберт


Миранда соблазнила кантри-певца Блэйка Шелтона, когда тот еще был женат. Вскоре любовники поженились. Позже история повторилась, но уже не в пользу Миранды – Блэйк развелся с ней и теперь влюблен в Гвен Стефани.

16 самых сексуальных разлучниц Голливуда

Габриэль Юнион


Габриэль познакомилась с баскетболистом Дуэйном Уэйдом на Супер Боул в 2007 году, на тот момент спортсмен был женат и растил двоих детей. У них завязался роман, в 2009 году Дуэйн развелся с женой, и несмотря на отношения с Юнион, у него даже в 2013 году родился ребенок на стороне. Через год после этого скандала Габриэль и Дуэйн поженились.

16 самых сексуальных разлучниц Голливуда

Алиша Киз


Сначала Алиша Киз получила премию «Грэмми», а потом разбила брак рэпера Swizz Beatz и R&B исполнительницы Mashonda. Пара сыграла свадьбу, Алиша родила мужу двоих сыновей, но при этом его уже несколько раз уличали в изменах.

16 самых сексуальных разлучниц Голливуда

Трэйси Линн Джонсон


Звезда футбольного клуба New York Giants Тики Барбер женился на Трэйси Линн Джонсон всего спустя 8 дней после развода с женой, которая на тот момент была на 8 месяце беременности и ждала близнецов. Модели журнала Maxim удалось быстро разбить 11-летний брак и соблазнить Барбера прямо на чердаке дома их общего друга.

16 самых сексуальных разлучниц Голливуда

Хлои Кардашян


Хлои начала встречаться с рэпером French Montana, когда тот еще жил с исполнительницей Триной. При этом самой Кардашян нередко изменял ее бывший муж Ламар Одом. Как оказалось, и Трина не отличалась верностью French Montana.

16 самых сексуальных разлучниц Голливуда

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