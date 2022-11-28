Как в XVIII веке появились реалистичные андроиды, и что о них думали люди

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Как мальчик из Гренобля мечтал стать часовщиком, а стал изобретателем







Источник: commons.wikimedia.org Клод-Николя Ле Кат, оказавший, возможно, решающее влияние на выбор Вокансоном своего призвания.Источник: commons.wikimedia.org

Самые знаменитые игрушки Вокансона

Три самые знаменитые автомата Вокансона. Источник: commons.wikimedia.org

Современная версия вокансоновской «утки». Источник: pinterest.com

Судьба игрушек и другие изобретения Вокансона

Робер-Уден и версия строения «утки», признанная ошибочной

А в истории ткацкого производства Вокансон остался как изобретатель ткацкого станка и токарного - для изготовления необходимых металлических деталей к первому. Источник: commons.wikimedia.org