Вкусные и полезные корейские сладости

Традиционные сладости в Корее напоминают молекулярную кухню. Особенно удивляют ингредиенты: большинство десертов сделаны исключительно из рисовой муки с добавлением бобовых. Но это, действительно, вкусно и полезно! Как они это делают, хитрецы?









Хотток — корейские лепешки со сладкой начинкой. Типа панкейков или блинов, но внутри коричневый сахар, орехи







Ёт — разновидность хангва, корейских традиционных сладостей. Ёт бывают как твердыми, так и жидкими, а также с начинками. Ёт готовятся из парового риса, клейкого риса, клейкого сорго, кукурузы, батата или смеси этих зерновых







Хваджон, хвачон — небольшой по размеру, сладкий корейский десерт, разновидность оладьев чон или пирожков тток, приготовляется из клейкой муки и сахара с любым видом съедобных цветов, например, азалией или хризантемой







Из рисовой муки готовятся практически все десерты в Корее.







Бунгеопанг — десерт в форме рыбы, это сладкий пирог, наполненные горячей пастой из фасоли с ароматом корицы







Корейцы любят странные и непривлекательные формы, вот сладкая булочка в виде какашки. Попробовали бы?







От разнообразного мороженого будут в восторге не только дети











Канчжон — квадратные конфеты из клейкого риса, их поливают медом и опускают в кипящее масло. Обычно используют бобы, корицу, кунжут. Традиционно такие угощения подают на памятных приемах







Мэчжакква — аналог хвороста, но с имбирем







Хвенсон – булочки, приготовленные на пару, с начинкой из красных бобов. Обладают мягким и нежным вкусом







Тток – рисовый паровой хлебец







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