Вкусные и полезные корейские сладости

Традиционные сладости в Корее напоминают молекулярную кухню. Особенно удивляют ингредиенты: большинство десертов сделаны исключительно из рисовой муки с добавлением бобовых. Но это, действительно, вкусно и полезно! Как они это делают, хитрецы?

Вкусные и полезные корейские сладости


Хотток — корейские лепешки со сладкой начинкой. Типа панкейков или блинов, но внутри коричневый сахар, орехи

Вкусные и полезные корейские сладости

Ёт — разновидность хангва, корейских традиционных сладостей. Ёт бывают как твердыми, так и жидкими, а также с начинками. Ёт готовятся из парового риса, клейкого риса, клейкого сорго, кукурузы, батата или смеси этих зерновых

Вкусные и полезные корейские сладости

Хваджон, хвачон — небольшой по размеру, сладкий корейский десерт, разновидность оладьев чон или пирожков тток, приготовляется из клейкой муки и сахара с любым видом съедобных цветов, например, азалией или хризантемой

Вкусные и полезные корейские сладости

Из рисовой муки готовятся практически все десерты в Корее.

Вкусные и полезные корейские сладости

Бунгеопанг — десерт в форме рыбы, это сладкий пирог, наполненные горячей пастой из фасоли с ароматом корицы

Вкусные и полезные корейские сладости

Корейцы любят странные и непривлекательные формы, вот сладкая булочка в виде какашки. Попробовали бы?

Вкусные и полезные корейские сладости

От разнообразного мороженого будут в восторге не только дети

Вкусные и полезные корейские сладости

Вкусные и полезные корейские сладости

Канчжон — квадратные конфеты из клейкого риса, их поливают медом и опускают в кипящее масло. Обычно используют бобы, корицу, кунжут. Традиционно такие угощения подают на памятных приемах

Вкусные и полезные корейские сладости

Мэчжакква — аналог хвороста, но с имбирем

Вкусные и полезные корейские сладости

Хвенсон – булочки, приготовленные на пару, с начинкой из красных бобов. Обладают мягким и нежным вкусом

Вкусные и полезные корейские сладости

Тток – рисовый паровой хлебец

Вкусные и полезные корейские сладости

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