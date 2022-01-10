Пилот самолёта выложил в Сеть фото штормовых облаков, снятых на высоте 10 000 метров

Фотографии, сделанные пилотами авиалайнеров над разными городами и странами.

1. «Силы небесные»

Вид из самолета на грозовой фронт.

2. Сквозь ночное небо

Необыкновенно красивый вид звездного неба скрытого за облаками.

3. Ощущение бесконечности

Удивительный вид, который открывается перед глазами экипажа во время полета.

4. Восхитительная мощь природы

Грозовое облако, освещенное молнией. Снимок сделан во время перелета Пекин - Шанхай.

5. Северное сияние

Невероятно красивый вид из кабины пилота на ночной город.

6. Лучи света

Солнечные лучи, падающие на землю, сквозь грозные, свинцовые тучи.

7. В небе над Индией

Фантастический пейзаж, запечатленный первым пилотом рейсового самолета «Боинг-747».

8. Млечный Путь

Красивый снимок звездного неба над Синайским полуостровом.

9. «Загадочные облака»

Снимок пилота с кабины грузового «Боинга-747».

10. С высоты птичьего полета

Ветряные мельницы, скрытые за облаками.

11. Полярное сияние

Невероятно красивый кадр природного явления, сделанный в небе над Канадой.

12. Веерообразный узор из солнечных лучей

Фантастически красивое природное явление.

13. «Снежные» облака

Можно только догадываться , какие эмоции испытывают пилоты, наблюдая такую красоту.

14. Солнечный свет

Такую красоту можно увидеть только в небе!

15. Ночное небо над Канадой

Потрясающий вид, который открывается взору пилотов.

16. Рассвет над островами

Безумно красивый вид в небе над Филиппинскими островами.

17. Северное сияние

Мистический и непредсказуемый природный феномен в небе.

18. Завораживающая красота

Свет во тьме.

19. «Водопад из белых облаков»

Волшебная красота небесных облаков.

20. «Парящий остров»

Красота, которую можно увидеть, только поднявшись высоко над облаками!

21. «Лунная дорожка»

Полнолуние, природное явление , которое наблюдают пилоты лайнеров.