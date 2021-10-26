10 картин, на которых великие художники запечатлели самые известные сюжеты об обезглавливании

Юдифь и Олоферн (1599) Микеланджело да Караваджо.
Сцена обезглавливания Иоанна Крестителя была весьма популярным сюжетом в искусстве Средневековья. Но эта история не единственная, связанная с одной из самых жутких в истории человечества казней. Художники черпали сюжеты из библейских историй, из реальных событий, происходивших в Европе и связанных с казнью на гильотине, с из легенд Ближнего Востока. В этом обзоре собраны полотна, написанные на эту тему, известными художниками.
В Библии говорится, что у правителя Ирода Антипы была связь с его невесткой Иродиадой, женой брата Филиппа. Что и в те времена считалось непростительным грехом. Святой Иоанн Креститель неоднократно обличал царя Ирода, а последний, хотя и испытывал к проповеднику искреннее уважение, приказал запереть его в темнице. Иродиада же требовала смерти «наглеца». И день, когда исполнилось её желание, наступил. Когда влюблённый Ирод устроил пир в честь ее дня рождения, дочь Иродиады Саломея исполнила настолько красивый танец, порадовав гостей, что Ирод сказал: «Проси меня, о чём угодно, и я отдам это тебе, даже если это будет половина моего царства». Девушка посоветовалась с матерью и с улыбкой на лице попросила голову Иоанна Крестителя.
1. Голова Иоанна Крестителя (1660) Андреа Ваккаро
Голова Иоанна Крестителя (1660) Андреа Ваккаро
С глубоким сожалением и стыдом за свою слабость Ирод приказал отрубить голову Иоанна Крестителя и принести ее на серебряном подносе для удовольствия жестокой Иродиады. Этот образ является частью одной из самых жестоких и кровавых библейских историй. Данная сцена появлялась на множестве картин на протяжении многих лет в истории искусства. И Иоанн был далеко не единственным персонажем, обезглавливание которого увековечили на картинах.
2. Давид с главой Голиафа (1610) Караваджо
Давид с главой Голиафа (1610) Караваджо
Это одна из нескольких картин с обезглавленными телами, написанных итальянским гением. В этом случае картина повествует об истории Давида и его сражения против гиганта Голиафа, которого он победил с помощью пращи, попав камнем в голову. На полотне изображен труп великана, лежащего на земле, и Давида в состоянии полной эйфории, отрезающему поверженному противнику голову.
3. Юдифь и Олоферн (1599) Микеланджело да Караваджо
Юдифь и Олоферн (1599) Микеланджело да Караваджо.
Эта шокирующая картина вызвала ужас у первых зрителей, увидевших ее, из-за потрясающей реалистичности, с которой автор написал ее. Особенно стоит отметить выражение решимости и отвращения на лице Юдифи, которая отрезает голову Олоферна, полководца армии Навуходоносора, вторгшейся в Иудею, а также удивление и боль в глазах Олоферна, который понимает, что это конец. Идеальная картина во всех деталях.
4. Палач с головой Иоанна Крестителя (1640-1646) Уильям Добсон
Палач с головой Иоанна Крестителя (1640-1646) Уильям Добсон
Говорят, что Добсон - один из живописцев, которые наиболее точно подражали стилю Караваджо. Касательно этой картины любопытным является то, что это копия произведения Маттиаса Стомера, выполненного в 1620 году, хотя и с определенными отличными деталями. История данной картины уже описана в начале этой статьи. Отрубленная голова «Предтечи Христа», Иоанна Крестителя, имеет бледно-восковый цвет. Это подчеркивает, что жизнь покинула его.
5. Обезглавливание Кира Великого (1811) Бертелеми Жан-Симон
Обезглавливание Кира Великого (1811) Бертелеми Жан-Симон.
Этот французский художник отличался своими историческими полотнами, которые украшают Лувр во Франции или правительственный дворец в Люксембурге. На данной картине Жан-Симон рассказывает трагическую историю о персидском царе Кире Великом, который пытался жениться на Томирис, царице масагетов. Когда Томирис отказалась, Кир решил вторгнуться в ее страну, но «что-то пошло не так». Кира победили, взяли в плен и отрубили ему голову перед Томирис.
6. Колокол Уэски (1880) Хосе Касадо дель Алисаль
Колокол Уэски (1880) Хосе Касадо дель Алисаль
Это одна из самых шокирующих картин, посвященных обезглавливанию. Сюжет картины посвящён последнему эпизоду легенды о колоколе Уэски, очень популярной в испанском Арагоне. В ней король Рамиро II по совету аббата монастыря обезглавил дворян, которые не подчинились ему, когда он унаследовал царство Арагона. До этого он собрал в одном месте непокорных дворян, чтобы якобы показать им новый колокол, который «будет слышно во всей провинции», после чего приказал обезглавить всех собравшихся.
7. Казнь леди Джейн Грей (1833) Поль Деларош
Казнь леди Джейн Грей (1833) Поль Деларош
Джейн Грей, которая была королевой Англии в течение всего пяти дней, трагически погибла после восстания. Мария Тюдор сначала заточила ее в Тауэре, а затем приказала палачу обезглавить «претендентку на престол». Этот эпизод был великолепно изображен Полем Деларош. Трагедия этой сцены заключается не в факте смерти, а в предшествующему ей моменту. Джейн Грей стоит на коленях с завязанными глазами и с выражением безысходности на лице, ожидая, когда ее голова ляжет на плаху палача.
8. Давид убивает Голиафа (1616) Питер Пауль Рубенс
Давид убивает Голиафа (1616) Питер Пауль Рубенс
Как и в предыдущей картине, острые ощущения от этой работы Рубенса, описывающей уже упоминавшийся миф о Давиде и его сражении против гиганта Голиафа, - это момент, предшествующий смерти обреченного. Голиаф, смертельно раненный в голову после удара камнем из пращи Дэвида, лежит, наблюдая за тем, как его молодой противник замахивается для последнего удара. Чувство жалости к побежденному, которое передал Рубенс, заставляет зрителей перестать думать, что они действительно хотят смерти гиганта.
9. Медуза (1597) Караваджо
Медуза (1597) Караваджо.
Как известно, Караваджо имел болезненный интерес к обезглавливанию. Это также видно на данном примере картине, посвященной мифе о Медузе Горгоне, женщине со змеями вместо волос и взглядом, способным превратить людей в камень, чья голова была отрезана героем Персеем. Эта зловещая работа подвергалась жесткой критике со стороны зрителей и экспертов по искусству. Картина Караваджо считалось жестокой и опережающей свое время.
10. Саломея с главой Иоанна Крестителя (1510) Себастьяно-дель-Пьомбо
Саломея с главой Иоанна Крестителя (1510) Себастьяно-дель-Пьомбо
Данная картина - еще одно представление того, как Саломея держит в руках блюдо с головой святого Иоанна Крестителя, к которому женщина чувствовала ненависть, что и отражается на ее лице. Себастьяно дель Пьомбо был выдающимся итальянским художником, который передал в своей работе большим количеством нюансов, приводящих в шок зрителей.
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