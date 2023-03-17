Самые необычные поселения в мире, где люди умудряются жить

Наш мир неоднозначный и постоянно удивляет. В частности, это касается мест, где и сейчас проживают на постоянной основе люди. Да и видимых причин для образования таких поселений, нет. Перенаселенность здесь не наблюдается, так как образовались они достаточно давно, когда на планете можно было выбрать абсолютно любой уголок для заселения. Скорее всего, те, кто селился здесь, преследовали цель обезопасить себя или же получить возможность уединиться.
Население независимого государства Силенд составляет один человек / Фото: scrolltoday.com
Наиболее странным из всех поселений, которое является одновременно и страной, можно назвать Княжество Силенд. Довольно громкое название скрывает всего лишь платформу, находящуюся в Северном море. Именно ее Бейтс, майор из Великобритании, и возвел в ранг независимого государства. Из населения всего один гражданин, а вот история страны достаточно насыщенная. В других государствах в непонятых для восприятия обычных людей местах живет намного большее количество людей.
1. Каппадокия в Турции
В турецкой Каппадокии многоквартирные дома выдалбливали прямо в скалах / Фото: funart.pro
В этой местности люди селились прямо в скалах. Местность почти мистическая. Жилища выдалбливались прямо в горах. В итоге они меняли свою форму. Это не просто пещеры, а полноценные квартиры и даже дома многоквартирного типа. В некоторых поселениях есть уже и кирпичные пристройки, что абсолютно не портит общую картину. Владельцы этих домов с удовольствием показывают их туристам.
Владельцы необычных домов с удовольствием демонстрируют их туристам / Фото: muz4in.net
Правда, есть в Турции и брошенные, полуразрушенные жилища в скалах, которые люди покинули в связи с рядом природных явлений, обвалами. Просто со временем жить в них стало небезопасно.
2. Поселения на горных вершинах
Китайский монастырь Сюанькун-сы практически висит на склоне / Фото: fregataero.ru
Жилища, построенные на самой вершине горы или скалы, тоже не являются редкостью. В мире подобных селений есть несколько, и нередко у них наблюдается взаимосвязь с монастырями.
В Греции на самых вершинах так называемых столбов Метеоров находятся несколько монастырей / Фото: 123ru.net
В Китае на горе Хэн, практически на отвесном склоне, стоит монастырь Сюанькун-сы. Место не для слабонервных и жить там явно решился бы далеко не каждый. Аналогичная ситуация наблюдается и в Греции. Здесь на самых вершинах так называемых столбов Метеоров находится не один монастырь, а несколько. Зрелище очень впечатляющее и довольно романтичное.
В испанский монастырь Монтсеррат добраться совсем непросто / Фото: teg.com.ua
В Испании в горах, куда крайне сложно добраться, построен монастырь Монтсеррат, а в Куэнке – монастырь Сан-Педро. На самом краю отвесной скалы, напротив Сан-Педро, находятся практически висячие жилые дома. Явно их жильцы совершенно не боятся высоты.
Напротив Сан-Педро на самом краю отвесной скалы находятся практически висячие жилые дома / Фото: Twitter
3. Поселки в местах с экстремально низкими температурами
В северном Оймяконе рекордно низкая температура была зафиксирована на отметке -70 градусов / Фото: mapme.club
Таких населенных пунктов на планете два – Оймякон и Верхоянск. Странность в том, что в зимний период времени температура воздуха здесь опускается до минус пятидесяти-шестидесяти градусов. Но был зарегистрирован и рекорд – около минус семидесяти. Почему люди продолжают здесь жить, остается для многих загадкой.
В Матмате из-за невыносимой жары люди живут в полуподземных строениях круглой формы, в которых всегда царит прохлада / Фото: travel-dom.ru
Прямо противоположными являются поселения, где температура, наоборот, слишком высокая. В Тунисе есть город с названием Матмата, где лето слишком уж жаркое. Население здесь проживает в полуподземных строениях круглой формы, в которых всегда царит прохлада.
В Аль-Хаджаре дома строили специально на скалах для безопасности и спасения от зноя / Фото: straitstimes.com
В Йемене в городе-крепости, который называется Аль-Хаджар, жители сами надстроили скалы, в которых соорудили свои жилища. На высоте не только оптимальная для человека температура воздуха, но и безопасно.
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